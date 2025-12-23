1 Temmuz 2018 – 30 Kasım 2025 dönemini kapsayan süreçte konkordato sayılarındaki artış, ekonomik sıkışmanın artık geçici değil, yapısal bir boyut kazandığını ortaya koyuyor. Verilere göre 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye genelinde toplam 4 bin 364 konkordato başvurusu yapıldı. Bu rakam, bugüne kadar en yüksek seviye olarak kayıtlara geçen 2019 yılındaki 3 bin 139 başvuruluk kriz zirvesinin açık ara üzerine çıkılması anlamına geliyor. Böylece 2025, konkordato başvurularında Türkiye ekonomi tarihinde yeni bir rekor yılı oldu.

Aylık verilerde hızlanma dikkat çekiyor

Kasım 2025’te 410 konkordato başvurusu kaydedilirken, 2024 yılına kıyasla aylık ortalamalarda yüzde 55’in üzerinde bir artış yaşandı. 2024’ün son aylarında 300–400 bandında seyreden başvuruların, 2025 boyunca kalıcı biçimde yüksek seviyelerde devam etmesi, ekonomik baskının şirket bilançolarına daha sert yansıdığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu artış, sadece geçici likidite sorunlarını değil; yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan zorluklar, iç talepte daralma ve kur–faiz sarmalının reel sektör üzerindeki etkilerini net biçimde yansıtıyor.

En kırılgan sektörler arasında inşaat ve tekstil öne çıkıyor

Sektörel dağılıma bakıldığında konkordato başvurularının belirli alanlarda yoğunlaştığı görülüyor. İnşaat sektörü 504 başvuru ile ilk sırada yer alırken, onu 371 başvuru ile tekstil sektörü izliyor. Metal ürün imalatı, gıda ve mobilya sektörleri de riskli alanlar arasında öne çıkıyor. Özellikle yüksek borçluluk oranına sahip, nakit akışı zayıflayan ve talep daralmasından doğrudan etkilenen sektörlerde konkordato başvurularının hızlandığı dikkat çekiyor.

Sanayi Hatlarında Yoğunlaşma

Coğrafi dağılım da ekonomik baskının sanayi merkezlerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. İstanbul 1.367 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Ankara 587 başvuru ile ikinci sırada bulunuyor. Kocaeli, İzmir ve Bursa hattı ise sanayi üretiminin yoğun olduğu bölgelerdeki finansal kırılganlığı gözler önüne seriyor.

Bursa’da 214 firma konkordato başvurusunda bulundu

Verilere göre 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye genelinde toplam 4 bin 364 konkordato başvurusu yapılırken Bursa’da 214 firma konkordatoya başvurdu.