"Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesinde 68 firma ile yer alan Bursa en çok şirket gönderen şehir olmaya devam ediyor. 2024 yılı verilerine göre Bursa firmaları 433 milyar 140 milyon 188 bin 372 TL cirodan net satışlar yaparken 1 milyar 817 milyon 200 bin 650 dolarlık ihracata imza attılar.

Ekonomist Dergisi'nin üç büyük kent dışında Türkiye'deki üretimin nabzını tutan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesini açıkladı. “Anadolu Kaplanları' diye tanımlanan ve 2004 yılından bu yana yayınlanan araştırma Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına alıyor.

Anadolu 500 listesinde, bu yıl tarihinde ilk kez ilk iki sırayı aynı holdinge bağlı şirketler paylaştı. Tosyalı Holding bünyesindeki Tosçelik, 9 kez üst üste olmak üzere toplam 10’uncu kez listenin zirvesine otururken, ikinci sırada ise Tosyalı Demir Çelik yer aldı. Listenin 3’üncü sırasındaki şirket ise önceki yıl 4’üncü sırada yer alan Tiryaki Agro oldu.

Ciro arterken, ihracat ve istihdam düştü

Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu artış gösterdi. 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artışla 3,8 trilyon TL’ye çıktı. Ancak bir önceki araştırmamızda olduğu gibi, bu dönemde de Anadolu 500 şirketleri ihracatta ve istihdamda kan kaybetmeye devam etti.

2023’te Anadolu 500 firmalarının toplam ihracatı yüzde 16,5 azalışla 20 milyar 688 milyon dolara gerilerken 2024 yılında ise yüzde 1,7 azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Anadolu 500'ün Türkiye'nin toplam ihracattaki payı ise düşmeye devam etti ve yüzde 8,1’den yüzde 7,8’e geriledi.

2023’te Anadolu 500 şirketlerinin toplam istihdamı 285 bin 519 olarak gerçekleşirken 2024 yılında ise toplam istihdamı yüzde 5,9 kayıpla 268 bin 622’ye geriledi.

Bursa zirvedeki yerini korudu

Araştırmada, Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi listesine en fazla firma gönderen iller arasına Bursa, zirvedeki yerini korudu. Tabloya göre Bursa, 2024 yılında 68 firmayla birinci sırada yer alırken, bazı şehirlerde artış, bazılarında ise düşüş yaşandı. 2023–2024 karşılaştırmasına bakıldığında; Bursa, bir önceki yıla göre firma sayısı azalsa da liderliğini sürdürdü. Gaziantep, 62 firmayla ikinci sıradaki yerini korurken, Kocaeli 43’ten 46 firmaya çıkarak yükseliş gösterdi.

Kayseri, 2023 yılında 29 firmayla listede yer alırken 2024’te 24 firmaya gerileyerek 25 barajının altına düştü. Adana ve Denizli ise 25 ve üzeri firma sokabilen iller arasında kalmaya devam etti.

Bursalı firmaların ciro, ihracat ve istihdam performansları

2022 yılında 72 milyar 16 milyon liralık ciro yapan Bursa firmaları 2023 yılında 313 milyar 313 milyon 395 bin 49 TL cirodan net satışlar yapan Bursa firmaları, 2024’te 433 milyar 140 milyon 188 bin 372 TL’ye çıkardı. 2023 yılında 2 milyar 740 milyon 306 bin 650 dolarlık ihracata imza atan Bursa firmaları, bu yıl ihracatta düşüş yaşayarak 1 milyar 817 milyon 200 bin 650 liraya geriledi. Bursalı firmaların istihdamı 2023’te 55 bin 272 olurken bu yıl 48 bin 78 seviyesine geldi.

Anadolu 500 araştırmasının en çok ciroya sahip firması geçen yıl olduğu gibi bu yılda Sütaş Süt Ürünleri 37 milyar 485 milyon 389 bin 897 TL ile ilk sırada yer aldı. En çok ciroya sahip firmalar arasında listeye bu yıl dahil olan Köfteci Yusuf, 23 milyar 136 milyon 75 bin 773 TL ile ikinci sırada yer aldı. Ardından 23 milyar 607 milyon 173 bin 487 TL ile Karesi Polyester üçüncü sırayı aldı.

Geçtiğimiz yıl da ihracatta ilk sırada yer alan Yeşim Satış Mağazaları 276 milyon 66 bin 307 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Leoni Kablo 164 milyon 623 bin 775 dolar ile ikinci sırayı alırken Asil Çelik 143 milyon 151 bin 362 dolarlık ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Köfteci Yusuf 11 bin 863 kişi ile birinci, Sütaş Süt Ürünleri 5 bin 101 kişi ile ikinci, Aunde Teknik ise 3 bin 530 kişi ile üçüncü sırada yer alarak Bursa istihdamına katkı vermeye devam ediyor.

Büyüme, ihracat ve istihdama Bursa damga vurdu

Anadolu 500 araştırmasında en dikkat çeken kategori olan “En hızlı büyüyen şirketler” listesinin ilk 10 sırasında Bursa geçtiğimiz yıl 4 firma ile ön plana çıkmıştı. Bu sene söz konusu kategoride Bursa, 1 firma ile kendisine yer buldu. Yörsan Süt 3 milyar 126 milyon TL ile 8’inci sırada yer aldı.

“İhracatını en çok artıran şirketler” kategorisinde ise 132 milyon 273 bin dolar ile Gemlik Gübre birinci, 19 milyon 669 bin dolar ile Ermetal Otomotiv ikinci, 25 milyon 715 bin dolarla Ulaşım İç ve Dış Ticaret 4’üncü ve 98 milyon 541 bin dolarla Beyçelik Gestamp Otomotiv 10’uncu sırada kendilerine yer buldu.

“İstihdamını en çok artıran şirketler” kategorisinde ise Ulaşım İç ve Dış Ticaret 2024 yılına göre yüzde 55,6 artış ile birinci sırayı aldı.