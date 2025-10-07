Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fu­arların pazar lideri konumunda ve 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu As­ya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sul­tan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve La­tin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) fuarlar düzenleniyor. Bursa’dan fuara; araç içi donanım, metal ve plastik parçalar, elektrik-elektronik sistemler, iklimlendirme ve koltuk ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 59 tedarikçi firma katılım sağladı. Bursa firmaları, özellikle elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara uygun çözümler sunarak uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ana gündem sürdürülebilirlik

Bu yılki fuarın ana gündemini sürdürülebilirlik, batarya teknolojileri, hafifletilmiş araç yapıları ve dijitalleşme oluşturuyor. Katılımcı firmalar yalnızca ürünlerini sergilemekle kalmayıp, geleceğin toplu taşıma konseptlerine yönelik teknoloji odaklı iş birlikleri için de görüşmeler yürütüyor. Fuar boyunca gerçekleştirilen buluşmalar sayesinde Bursa firmalarının Avrupa pazarında yeni iş bağlantıları kurması ve mevcut müşterilerle ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor. Firma yetkilileri, Busworld’ün Türkiye açısından yalnızca ihracat fırsatları değil, aynı zamanda sektörel dönüşüm vizyonu açısından da kritik bir platform olduğuna dikkat çekiyor. Bursa sanayisinin fuardaki görünürlüğü, şehrin yalnızca üretim hacmiyle değil, yenilikçi çözümler geliştirme kabiliyetiyle de uluslararası rekabette öne çıktığını gösteriyor.