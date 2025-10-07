Fuar süresince, metal işleme makineleri, CNC teknolojileri, lazer kesim ve ölçüm sistemleri, otomasyon çözümleri ve endüstriyel ekipmanlarda önemli yenilikler ziyaretçilerle buluşturulacak. Katılımcı firmalar, sektördeki en son teknolojik gelişmeleri paylaşarak hem üretim süreçlerini optimize etme hem de müşteri taleplerine hızlı ve yenilikçi çözümler sunma imkânı bulacak.

Yeni iş fırsatları yaratacak

MAKTEK Konya 2025, aynı zamanda endüstriyel dijitalleşme, otomasyon ve ileri üretim tekniklerini takip etmek isteyen profesyoneller için de önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Bursa’dan katılan firmalar, fuar boyunca mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini pekiştirecek, yeni iş fırsatları yaratacak ve sektördeki global trendleri yakından takip etme imkânı bulacak.

İlham verici deneyimler sunacak

Sanayi ve teknoloji odaklı bu önemli fuar, ziyaretçilere bilgi paylaşımı ve ticari bağlantılar açısından büyük bir değer sunuyor. Bursa firmalarının etkin katılımı, şehrin üretim gücünü, sektördeki dinamizmini ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha ortaya koyacak. Bursa’dan katılacak firmalar, fuarda sergileyecekleri ürün ve teknolojilerle sektörün nabzını tutacak ve ziyaretçilere ilham verici deneyimler sunacak.