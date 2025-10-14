Bursa’da düzenlenen Ahilik Kültür Haftası programı kapsamında, Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağlam, mezun olduğu lise tarafından Yılın Ahi’si seçildi. Başarı ve mesleki etik açısından kendisine verilen bu ödülün büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Yılın Ahi’si seçilmek, hem mesleki hayatımın hem de kişisel yolculuğumun en anlamlı gururlarından biri oldu. Bu değeri bana layık gören tüm öğretmenlerime, İlyas Müdürüme ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ederim. Emek, dürüstlük ve paylaşmanın kıymetini bilen herkese selam olsun.”

Genç nesillere örnek olacak

Serdar Sağlam, paylaşımını Ahilik kültürünün özdeyişleri ile sonlandırdı: “Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir; akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir.” – Ahî Evran-ı Veli. Ahilik Kültür Haftası kapsamında verilen bu ödül, genç nesillere örnek olacak bir mesleki etik ve çalışma disiplini mesajı niteliği taşıyor.