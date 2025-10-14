Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye’nin önde gelen makine sanayi firmalarından olan Ermaksan’ı ziyaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yeni işbirliği fırsatlarına kapı araladıklarını ifade etti. Görüşmede Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan ve Genel Müdür Ahmet Özkayan tarafından ağırlanan BUÜ rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üretim tesislerini yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalara dair bilgi alan rektör Ferudun Yılmaz ve BUÜ’lü akademisyenler, daha sonra kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yılmaz: “Yeni işbirliği fırsatları görüşüldü”

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Ermaksan sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de önemli bir değeridir. Yüksek teknoloji ile çalışan ve katma değerli projelere imza atan böyle firmaların sayısının artmasını diliyoruz. Firma ile geçmişte çok sayıda kıymetli projeyi hayata geçirdik. Bu ziyaretimizde de yeni işbirliği fırsatlarını görüştük. Akademik ve bilimsel anlamda her zaman yanımızda olan, bizlere desteğini esirgemeyen Ermaksan’ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özkayan: “Büyük projelere imza atıyoruz”

Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan ise BUÜ ile işbirliğini artıracak olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi. Şirketin 60 yıldır makine sanayi üzerine faaliyet gösterdiğini açıklayan Ahmet Özkayan; “Bunun yanında 2013 yılında elektronik grubunu kurduk. Çip, yüksek güçlü lazer ve sensörlere kadar üretim yapabiliyoruz. Son yıllarda da savunma sanayi üzerine yatırımlar gerçekleştirdik ve büyük projelere imza atıyoruz. O nedenle de üniversitemizle işbirliklerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.