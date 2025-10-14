GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Metal işleme, CNC teknolojileri, lazer uygulamaları, otomasyon çözümleri ve ölçüm sistemleri alanlarında en güncel ürünlerin tanıtıldığı fuar, uluslararası düzeyde yeniliklerin buluşma noktası oldu. Katılımcı firmalar, sektördeki son gelişmeleri paylaşarak üretim süreçlerini optimize etme ve müşteri taleplerine hızlı, yenilikçi çözümler sunma imkânı buldu.

Yeni iş bağlantıları kuruldu

MAKTEK Konya 2025, endüstriyel dijitalleşme, otomasyon ve ileri üretim tekniklerini yakından takip etmek isteyen profesyoneller için önemli bir platform olarak öne çıktı. Bursa’dan katılan firmalar, mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirirken yeni iş fırsatları ve iş birlikleri de geliştirdi.

Bursa’nın üretim gücü ön plandaydı

Sanayi ve teknoloji odaklı bu önemli organizasyon, bilgi paylaşımı ve ticari bağlantılar açısından sektör temsilcilerine büyük katkı sağladı. Bursa firmalarının etkin katılımı, şehrin üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve sektördeki dinamizmini bir kez daha gözler önüne serdi. Fuar süresince Bursa firmaları, sergiledikleri ürün ve teknolojilerle sektörün nabzını tuttu, ziyaretçilere ise ilham verici deneyimler sundu.

Fatih İğrek

Makina İmalatçıları Birliği Başkanı

Tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir ülkeyiz

Konya, ülkemizde üretimin önemli merkezlerinden biri olduğu kadar duygu ve kültür hazinelerimizin yüklü olduğu bir şehirdir. Konya üretimin, inancın, emeğin ve bilgelik geleneğinin merkezi özel bir şehrimizdir. Mevlânâ’nın, Şems’in ve ahilik kültürünün felsefesi, bu şehrin iş ahlakında yaşamaya devam etmektedir. Bu nedenle Konya’da üretmek, sadece ekonomik bir faaliyet değil, ahlaki bir sorumluluk, medeniyet mirasının devamıdır. Bir zamanlar ‘Türkiye’nin tahıl ambarı’ olan Konya, bugün makine, otomotiv, döküm, savunma ve tarım teknolojilerinde dünya ile rekabet eden bir sanayi başkentidir. Bu başarı; elbette sabırla, yatırımla, mühendislikle ve alın teriyle inşa edilmiştir. Konya bu özellikleri ve özverisi ile Anadolu sanayisinin hem köklerini hem geleceğini temsil etmektedir.

Türk Makine Sanayisinin bu vizyonu için İstanbul dışındaki en büyük makine fuarı olan MAKTEK Konya, çok önemli bir vitrin konumundadır. Anadolu’nun sadece tüketen değil aynı zamanda tasarlayan ve üreten bir coğrafya olduğunu da vurgulamak isterim. İstanbul dışındaki en büyük makine fuarı olarak, Anadolu sanayisinin dünya ile buluştuğu bir platformdur. Burada KOBİ’den büyük üreticiye kadar herkes aynı sahnede; üretimin tabana yayıldığının en güçlü göstergesidir. Burada sergilenen her tezgâh, her yazılım Türkiye’nin artık sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olduğunu da gösteriyor.

Murat Akyüz

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği YKB

Makine sektörünün temsilcileri fuara özenle hazırlandı

Yeni nesil üretim teknolojilerini ülkemize kazandırmak, onları yerelleştirmek ve katma değerli hale getirmek; yalnızca sanayimiz için değil, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için de bir zorunluluk. Özellikle Konya’nın KOBİ’lerinden öğrenmemiz gereken önemli bir birlik ve beraberlik anlayışı bulunuyor. Küresel pazarda rekabet edebilmek için bu değerlere daha fazla

önem vermeliyiz. Bu yılki fuarda ise ziyaretçilerimize yalnızca ürün sunmakla kalmayıp, bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlayan üreticiler yer alıyor. Makine sektörü temsilcileri, fuara büyük bir özenle hazırlanarak Konya’ya geldi. Konya’nın sanayi altyapısı, girişimci ruhu ve üretim kültürüyle bu fuara ev sahipliği yapması, sektörümüz adına ayrı bir gurur kaynağı. Bu stratejik ve sanayimizin gözbebeği şehre uluslararası bir havalimanı terminalinin kazandırılmasının, Konya’nın dünyadaki konumunu pekiştireceğine inancımız tamdır.

İlhan Ersözlü

Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü

Sektör açısından büyük misyona sahip bir fuar

MAKTEK Konya Fuarı ile hem bölgenin hem de ülkemizin ihracat potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyoruz. Fuarımız, savunma sanayisinden makineye, tarımdan ambalaj sektörüne kadar pek çok alanla doğrudan bağlantılı. Yurt dışı alım heyetlerimizin çalışmalarıyla 30 farklı ülkeden profesyonel ziyaretçiler fuarda yer aldı. MAKTEK Avrasya ve MAKTEK Konya fuarları, sektör açısından büyük bir misyona sahip. Konya, bölgesel anlamda İstanbul kadar kıymetli ve sektör için stratejik bir konumda bulunuyor. Bu yıl fuarımızda dijitalleşme, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil dönüşüm gibi alanlara önem veren markalar da yer aldı.

Durmazlar Makina

Konya Maktek Fuarı 2025’e katılan Durmazlar Makina, sektördeki en son teknoloji ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Fuarda özellikle dikkat çeken makineler arasında; yüksek hassasiyet ve verimlilik sunan HD-F Lazer Kesim Makinesi, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkan PB4 Büküm Merkezi ve otomasyon süreçlerini bir üst seviyeye taşıyan AD-ES 1240 Robot yer aldı. Bu yenilikçi teknolojiler, üretim süreçlerinde kaliteyi artırırken, işletmelere hız, esneklik ve tasarruf sağlıyor. Fuar süresince hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok sektör temsilcisiyle tanışarak yeni iş bağlantıları kurma imkânı elde eden firma için sadece bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda sektördeki gücünü ve teknolojik yetkinliğini daha geniş kitlelere aktarmalarına olanak tanıyan değerli bir fırsat haline geldi.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

Yeni nesil üretim çözümlerimizi sergiledik

Ermaksan olarak 60 yıllık köklü geçmişimizle, ileri üretim teknolojilerinin öncüsü olarak, 8-11 Ekim 2025 tarihlerinde Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı’na katılarak, lazer kesimden abkant preslere, metal 3D yazıcılardan yüksek kapasiteli üretim çözümlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesini sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Firma olarak, MAKTEK Konya’da en yeni kesim ve büküm makinelerini sergiledik. Fuarda öne çıkardığımız ürünlerden FIBERMAK THUNDERBIRD COMPETITION 12 kW, yüksek lazer gücü ve optimize edilmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüksek performans – düşük maliyet dengesiyle rekabetçi üretim için geliştirdiğimiz makine, farklı üretim ölçeklerine uygun yapısıyla sanayicilere güçlü bir çözüm sunuyor.

Ziyaretçiler ayrıca farklı boy ve tonaj seçenekleriyle sunulan POWER-BEND PRO serisi abkant presleri de deneyimleme fırsatı buldu. Hassas büküm kabiliyeti ve dayanıklı gövde yapısıyla öne çıkan bu makineler, üretimde süreklilik ve verimliliği artıran çözümler sağlıyor.

Bir diğer yenilikçi çözüm olan ROBIN LAZER 20 kW, kalın sac kesimlerinde sunduğu hız ve maliyet avantajıyla öne çıkıyor. Geniş ebatlı tablası yüksek hacimli üretimlere olanak tanırken, kompakt tasarımı atölyeler için de ekonomik ve güvenilir bir seçenek sunuyor.

Fuarda sergilediğimiz bir diğer ürün ise ENAVISION 250 metal 3D yazıcı oldu. Lazer toz yataklı füzyon teknolojisiyle çalışan sistem, karmaşık geometrilerde yüksek hassasiyetli üretim imkânı sunuyor. Titanyum, kobalt-krom ve paslanmaz çelik gibi malzemelerle uyumlu yapısı sayesinde, hafif, dayanıklı ve sürdürülebilir bileşenlerin üretimini mümkün kılarak prototipten seri üretime kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

MAKTEK Konya, takım tezgâhları, sac işleme makineleri ve üretim teknolojilerinin buluşma noktası olarak 45.000 m² alanda düzenlendi. Ermaksan olarak fuarda sergilediğimiz ürünler, sanayinin verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz. MAKTEK Konya, Türk sanayisinin üretim gücünü sergilemesi için önemli bir platform. Biz de 60 yıllık üretim tecrübemizle, rekabetçi ve yenilikçi makinelerimizi sanayicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz Ermaksan olarak, fuarda tanıttığımız makinelerle hem Türkiye’nin sanayi üretim kapasitesine hem de küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel YKB

Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz

Atik Endüstriyel Kaynak teknolojileri olarak, konusunda dünyanın en büyüğü olan markaları Türk sanayicisiyle buluşturarak sektördeki etkisini artırıyoruz. Alman menşeili Siegmund kaynak masalarını ve Flaig markasının da manyetik çözümlerinin Türkiye distribütörlüğünü de üstleniyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sürekli gelişim ve iyileşme stratejileriyle sektördeki konumlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu fuarların bizleri memnun ettiğini söyleyebilirim. Fuarlar sayesinde hem sektördeki varlığımızı artırıyor, hem ürünlerimizi yeni müşterilere tanıtıyor, hem de mevcut müşterilerimizle fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Maktek Konya fuarı, Türkiye makine sektörü için büyük öneme sahip ve Bursa için prestijli bir organizasyon. Bursa otomotiv ve makine sektöründe adeta ülkemizin kalbi konumunda. Ayrıca bu fuarın şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu yüzden biz de Maktek Fuarı’na büyük özenle hazırlandık. Maktek’te yeni teknoloji ürünlerimizi sergiledik.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Standımıza gösterilen ilgi beklentimizin üzerindeydi

Makine ve üretim teknolojileri sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan MAKTEK Konya Fuarı, bu yıl da yenilikçi üretim çözümlerine ev sahipliği yaptı. Lothbrog Makine olarak, yüksek performanslı lazer kesim teknolojileri ve endüstriyel üretim çözümleri ile ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandık.

Firma olarak, fuarda yüksek teknolojili fiber lazer kesim makineleri, büküm makineleri, ve lazer kaynak makineleri modellerini tanıtarak, üretim verimliliğini artıran ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerini ön plana çıkardık. Sergilenen makineler; yüksek hız, düşük bakım ihtiyacı, otomasyon uyumluluğu ve hassas kesim kabiliyeti ile ziyaretçilerin beğenisini kazandı. MAKTEK Konya bizim için hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya gelmek hem de yeni bağlantılar kurmak adına son derece faydalı bir fuar oldu. Standımıza gösterilen ilgi beklentilerimizin üzerindeydi. Lothbrog olarak üretim teknolojilerinde fark yaratan çözümlerimizle sektörde güçlü bir konumdayız. Bizim için teknoloji kadar önemli olan bir diğer unsur da müşteri memnuniyetidir. Bu doğrultuda servis yapılanmamız, yedek parça desteğimiz ve teknik ekibimizle müşterilerimizin her zaman yanındayız.

Hakan Karsan

Zigana Vinç Yönetim Kurulu Başkanı

Geniş ürün yelpazemizi sektörle buluşturduk

Zigana Vinç olarak Türkiye’nin önde gelen yük kaldırma ekipmanları ithalat ve ihracat firmalarından birisiyiz. Bu yıl Konya’da düzenlenen MAKTEK Konya Fuarına Bursa olarak güçlü bir katılım gösterdik. Sektörün profesyonelleriyle buluşan firmamız, geniş ürün yelpazesi ve yüksek kalite standartlarıyla dikkat çekti.

MAKTEK Konya Fuarı’nda, endüstriyel kaldırma ve enerji aktarım çözümlerimizden oluşan geniş ürün yelpazemizi sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Fuarda başta zincirli vinçler, asansör vinçleri, mini halatlı vinçler, jeneratörler, zincirli vinç kumandaları ve bakır baralar olmak üzere birçok ürünümüzü sergiledik. Ürünlerimiz; yüksek performans, dayanıklılık ve güvenlik standartlarıyla öne çıkarken, kullanıcılarına verimlilik ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağlamaktadır. Özellikle zincirli vinçlerimiz, 1 yıl garanti, yaygın yedek parça tedarik ağı ve güvenilir teknik servis desteği ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktadır. Zigana Vinç olarak yalnızca ürün satışı değil, aynı zamanda sürekli hizmet ve çözüm ortaklığı anlayışını benimsiyoruz. İthalat ve ihracat alanındaki uluslararası deneyimimizi, yerli sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturarak sektöre yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyoruz.

MAKTEK Konya Fuarı, Zigana Vinç olarak bizim için son derece verimli ve başarılı geçiyor. Fuara katılım gösteren yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördük. Özellikle sanayi, üretim ve inşaat sektöründen profesyonellerin standımıza gösterdiği ilgi, ürünlerimizin kalite, güvenlik ve performans açısından fark yarattığını bir kez daha ortaya koydu Fuarda hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme hem de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık. Yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok firma temsilcisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, önümüzdeki dönemde ihracat ağımızı genişleteceğimizin sinyallerini verdi. Zigana Vinç olarak biz fuarları yalnızca bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda teknolojimizi, güvenilirliğimizi ve hizmet kalitemizi sektörle buluşturduğumuz bir platform olarak görüyoruz.

Cemre Tekeli

Cetek Spray Nozzle

Yenilikçi çözümleri tanıtma imkanı bulduk

Cetek Spray Nozzle olarak Bursa merkezli bir firma olmanın sorumluluğu ve gururuyla, bu yıl Maktek Konya Fuarı’nda yerimizi aldık. Sektörün buluşma noktası haline gelen bu önemli organizasyonda, değerli müşterilerimizi ve potansiyel iş ortaklarımızı standımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Fuar süresince ürün portföyümüzü, üretim süreçlerine kattığımız yenilikçi çözümleri ve teknolojik gelişmeleri detaylı bir şekilde tanıtma imkânı bulduk.

Firmaların üretim hatlarında karşılaştığı verimlilik, kalite ve maliyet odaklı sorunlara yönelik özel çözümlerimizi paylaşarak, ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına birebir yanıt verdik. Katılımcıların yoğun ilgisi ve olumlu geri bildirimleri bizleri fazlasıyla motive etti.

Maktek Konya Fuarı, hem mevcut iş ilişkilerimizi pekiştirmemiz hem de yeni iş birlikleri için önemli bağlantılar kurmamız açısından son derece verimli geçti. Cetek Spray Nozzle olarak, sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak ve müşterilerimize en uygun çözümleri sunmak adına çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Hakan Akıncı

Class CNC Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni projeler üzerine pek çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Fuarda, Avrupa’nın en büyük CNC torna üreticilerinden biri olan CMZ markasının CY eksenli CNC torna tezgahını, ayrıca US Wheeler markasına ait CNC 5 eksen işleme merkezi ile US Wheeler Taping Center tezgahlarını sergileme fırsatı bulduk.

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren bir firma olarak, fuarda genellikle tanıdık müşterilerimiz ve sektörden dostlarımızla bir araya gelme imkânı yakaladık. Bununla birlikte, yeni projeler üzerine de pek çok verimli görüşme gerçekleştirdik. Ancak, mevcut ekonomik koşullar ve yüksek kredi oranları nedeniyle firmaların yatırım planlarını bir süreliğine ertelediklerini gözlemliyoruz.

Genel anlamda fuar, hem mevcut iş ilişkilerimizi güçlendirmek hem de sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek açısından oldukça verimli geçti.