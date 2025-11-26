Bulgaristan kökenli iş insanları ve yöneticiler, Kırcaali adını taşıyan yeni dernekleri KIRCAALİSİAD ile ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerini güçlendirmek için tek çatı altında toplandı. KIRCAALİSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, konuşmasında derneğin ortaya çıkış sürecini anlattı. Güler, “Bursa’da ve Türkiye’de Bulgaristan kökenli iş insanlarının yoğunluğu göz önünde bulundurularak, hem ticari hem sosyal dayanışmayı geliştirecek bir oluşuma ihtiyaç vardı. KIRCAALİSİAD, geçmişten bugüne taşıdığımız kültürel bağları ekonomik ve sosyal bir sinerjiye dönüştürmeyi hedefliyor” dedi. KIRCAALİSİAD’ın kuruluşunda 68 kurucu üyenin yer aldığını belirten Güler, “Kısa süre içinde üye sayımız 128’e ulaştı. Dernek; sanayiciler, yöneticiler, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan güçlü bir kadroyu bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı. Dernek, Türkiye-Bulgaristan arasında ekonomik köprü görevi görmeyi, ticaret hacmini artırmayı, genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi, sektörel bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirmeyi hedefliyor. KIRCAALİSİAD’ın yalnızca ticari değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir dayanışma platformu olduğunu vurgulayan Osman Güler “Birbirine güvenen, zor durumları birlikte aşan ve fırsatları birlikte değerlendiren güçlü bir iş ailesiyiz.” diye konuştu.