Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın tarafından geliştirilen “Poliakrilonitril/Polivinil Alkol Bazlı Gözenekli Karbon Nanofiber Elektrotların Üretimi” başlıklı buluş, ABD Patent Ofisi tarafından tescil edildi. Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da tescil alan buluş kapsamında; enerji depolama sistemlerinin geleceği olarak görülen süperkapasitörler için yüksek performanslı ve esnek elektrot malzemesi geliştirildi. Herhangi bir kaynaktan enerji depolayarak hızlı şarj etme özelliğine sahip olan süperkapasitörlerin kapasitesi, geliştirilen yeni malzeme sayesinde yüzde 64 oranında artırıldı ve bu teknolojiyi kullanan sistemlerde şarj sürelerinin, dakikalara düşmesinin önü açıldı.

Geleneksel pillerden ve kapasitörlerden daha hızlı şarj

Geliştirdikleri yeni malzeme hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, süperkapasitörlerin güneşten, pilden, frenden, şebekeden, ya da hareketten aldığı herhangi bir enerjiyi depoladığını hatırlattı. Süperkapasitörlerin enerji depolama kapasitelerinin kısıtlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Bedeloğlu, “Geliştirdiğimiz bu yeni malzeme, geleneksel pillere kıyasla çok daha hızlı şarj/deşarj olabiliyor, yüksek güç ve enerji yoğunluğuna sahip ve uzun ömürlü süperkapasitörlerin performansını önemli ölçüde artırıyor” dedi.

Bükülebilen yeni malzeme

Buluşun en dikkat çekici yanının üretim yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bedeloğlu, çalışmada özel bir "elektro-eğirme" tekniği ile hibrit nanofiberler ürettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Bedeloğlu, “Bu yöntemle yenilikçi, sünger benzeri, nano boyutta milyarlarca gözenek içeren bir karbon yapı elde ettik. Bu gözenekli yapı, elektrotun yüzey alanını muazzam ölçüde artırarak enerji depolama kapasitesini, geleneksel karbon nanofiberlere göre yüzde 64'e varan oranlarda yükseltti” diye konuştu.