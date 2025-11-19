Bursa’nın ihracatı Ocak–Ekim döneminde ise %6,8 artışla 15 milyar 944 milyon dolar seviyesine ulaştı. Böylece Bursa, Türkiye’nin toplam ihracatına güçlü katkısını sürdürürken, otomotiv ve makine sektörleri performanslarıyla öne çıktı. Bursa’nın ihracatında lokomotif sektör konumundaki otomotiv endüstrisi, Ekim ayında %6,6 artışla 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek şehir toplamının yaklaşık yarısını tek başına oluşturdu. Yılın ilk 10 ayında sektör ihracatı %21,9 artışla 7,39 milyar dolara ulaştı. Otomotiv, artan üretim kapasitesi, elektrikli araç bileşenlerine yönelik yatırımlar ve Avrupa pazarındaki talep artışı sayesinde Bursa ekonomisinin itici gücü olmayı sürdürdü.

Makine sektörü güçlü seyrini koruyor

Bursa ihracatında ikinci sırayı alan makine ve aksamları sektörü, Ekim ayında %4,1 artışla 118 milyon dolar ihracat yaptı. Ocak–Ekim döneminde ise %2,9 artışla 1 milyar 72 milyon dolar seviyesine ulaştı. Makine sektörü, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında sanayi ekipmanlarına yönelik artan talep sayesinde istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Bursa genelinde Ekim ayında %13 artış kaydederek 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 10 ayında ise %8,8 artışla 762 milyon doları aşan bir performans gösterdi. Boya, plastik, kauçuk ve endüstriyel kimyasallar alt kalemlerindeki büyüme, sektörün güçlü seyrine katkı sundu. Bir diğer öne çıkan alan olan iklimlendirme sanayii, Ekim ayında %24,2 artışla 61,3 milyon dolar ihracat yaptı. Ocak–Ekim döneminde ise %11,6’lık artışla 501,8 milyon dolara ulaşarak Bursa’nın yükselen sektörlerinden biri haline geldi.

Tekstil ve hazır giyimde daralma

Bursa’nın geleneksel güçlü sektörlerinden tekstil ve hammaddeleri, Ekim ayında %1,6 artışla 118 milyon dolar ihracat yaparken, yılın ilk on ayında %4,7 gerileme göstererek 1 milyar 28 milyon dolar seviyesinde kaldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ise küresel talep daralmasının etkisi görüldü. Ekim ayında %23,5 düşüşle 100 milyon dolar, Ocak–Ekim döneminde ise %16,5 düşüşle 1 milyar 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, özellikle Avrupa’daki tüketim eğilimlerindeki yavaşlama ve maliyet baskılarının ihracat performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Elektrik–elektronik sektörü de gerileme kaydeden alanlardan biri oldu. Ekim ayında %18,6 düşüşle 19,8 milyon dolar ihracat yapılırken, yılın ilk 10 ayında ihracat %9,8 azalarak 183,5 milyon dolara geriledi.

Çimento ve madencilikte artış, gıda ihracatında gerileme

Bursa’nın çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü Ekim ayında %28,4 artışla 5,45 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın 10 aylık toplamında ise %53,9’luk yükselişle 59,6 milyon dolara ulaştı. Bu artışta, inşaat sektöründeki toparlanma ve dış pazarlarda Türk yapı malzemelerine olan ilginin etkili olduğu görülüyor. Madencilik ürünleri ihracatı da Ekim’de %3,8 artışla 9,67 milyon dolar, Ocak–Ekim döneminde ise %2,2 artışla 80,9 milyon dolar olarak kaydedildi. Buna karşın, gıda ve tarım ürünleri grubunda düşüşler dikkat çekti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı Ekim ayında %30 azalışla 4,57 milyon dolar, Ocak–Ekim’de ise %42,2 düşüşle 59,1 milyon dolar seviyesine geriledi. Meyve–sebze mamulleri ihracatı %21,6, yaş meyve ve sebze ihracatı ise %1,5 oranında gerilerken, fındık ve mamulleri ihracatı %60 oranında düştü. TİM verileri, Bursa ihracatının yılın son çeyreğinde de istikrarlı seyrini koruması halinde 2025 yılını 19 milyar dolar seviyesinde tamamlayabileceğine işaret ediyor. Otomotiv ve makine sektörlerinin yanı sıra kimya, iklimlendirme ve mobilya sektörlerinde sürdürülen kapasite artırımı yatırımları, yıl sonu hedefinin yakalanmasında belirleyici olacak. 2025 yılı Ekim ayında ihracatını artırmayı başaran Bursa, küresel belirsizliklere rağmen üretim gücü, Ar-Ge yatırımları ve ihracat çeşitliliğiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yılın ilk on ayı itibarıyla yakaladığı %6,8’lik büyüme, kent sanayisinin dirençli yapısını ortaya koyarken; önümüzdeki dönemde dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli üretim, Bursa’nın ihracat vizyonunun ana eksenini oluşturacak.