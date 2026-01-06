Türkiye’nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri olan Bursa, 2026 yılında da fuarcılık alanında yoğun bir takvime hazırlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan 2026 yılı fuar takvimine göre kentte toplam 17 fuar düzenlenecek. Bursa’da gerçekleştirilecek organizasyonların, başta sanayi olmak üzere ticaret ve ihracata önemli katkı sağlaması bekleniyor. Otomotiv ve yan sanayi, makine, metal, tekstil, tarım, gıda ve inşaat sektörlerini kapsayan fuarlar, Bursa iş dünyasını yıl boyunca bir araya getirecek. Fuarlar sayesinde firmaların yeni pazarlara açılması, mevcut iş bağlantılarını güçlendirmesi ve uluslararası ticarette daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Bursa fuarlarla üretim gücünü sergileyecek

Bursa, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat odaklı üretim yapısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif kentleri arasında yer alıyor. 2026 fuar takviminde yer alan organizasyonların, bu üretim gücünün hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor. Özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde düzenlenecek fuarların, Bursa’nın bu alanlardaki uzmanlığını ön plana çıkaracağı belirtiliyor. Tekstil ve teknik tekstil, tarım ve gıda alanındaki fuarların ise sektörlerin dönüşüm sürecine katkı sunması bekleniyor.

KOBİ’ler için yeni fırsatlar

Fuarların, Bursa’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekiliyor. KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere tanıtma imkânı bulacağı organizasyonlar, aynı zamanda yeni müşteri ve tedarikçi bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayacak. İş dünyası temsilcileri, fuarların firmalara sadece satış değil, aynı zamanda marka bilinirliği, sektörel bilgi paylaşımı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunduğunu vurguluyor.

İhracat ve uluslararası bağlantılar ön planda

Bursa’da 2026 yılında düzenlenecek fuarların, uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte ihracat bağlantılarını da güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik iş görüşmelerinin fuarlar aracılığıyla hız kazanacağı ifade ediliyor. Fuar organizasyonlarının, Bursa firmalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmasının yanı sıra, yeni iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kent ekonomisine çok yönlü katkı

Fuarların etkisi yalnızca sanayi ve ticaretle sınırlı kalmıyor. Yıl boyunca düzenlenecek organizasyonların, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler aracılığıyla konaklama, ulaşım, yeme-içme ve hizmet sektörlerine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bursa’da 2026 fuar takviminin, şehir ekonomisinde yıl geneline yayılan bir hareketlilik yaratacağı ve istihdama dolaylı katkı sunacağı öngörülüyor.

Bursa fuarcılıkta konumunu güçlendiriyor

Son yıllarda fuarcılık alanında atılan adımlarla dikkat çeken Bursa, 2026 takvimiyle bu alandaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fuarların, kentin sanayi kimliğini pekiştirmesi ve Bursa’yı bölgesel bir fuar merkezi haline getirmesi amaçlanıyor. Yetkililer, 2026 yılında düzenlenecek fuarların, Bursa’nın üretim, ihracat ve ticaret potansiyelini daha görünür kılacağını ve kentin ekonomik dinamizmine önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor.