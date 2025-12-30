Uzm. Dr. Erol Kılıç

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

BURTOM Sağlık Grubu olarak; 30. yılımızı kutladığımız 2025’i kurumsal yapının güçlendirildiği, hizmet kalitesinin standardize edildiği ve operasyonel verimliliğin en üst seviyeye taşındığı stratejik bir dönem olarak ele aldık. Hedeflerimize ulaştığımız ve kurumsal sürdürülebilirliğimizi pekiştirdiğimiz bir yıl oldu. 2026’da ise sağlık turizmini stratejik büyüme alanı olarak konumlandırarak, uluslararası hasta kapasitesini artırmayı, yaşlı bakım ve geriatri odaklı entegre tesis yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, mevcut merkezlerde teknolojik donanım ve hizmet kapasitesinin artırılmasını öncelikli hedef olarak belirledik, bunun yanı sıra stratejiyle uyumlu yeni lokasyon yatırımları da gündemimizde olacak. Gelecek 10 yılın vizyonunu ise; verimlilik esaslı büyüme anlayışıyla, önümüzdeki dönemde konvansiyonel hizmet sunumundan teknoloji merkezli ve hizmet ihraç eden entegre bir sağlık ekosistemine dönüşmek olarak belirledik.

Türkay Eyrice

Eyrice Dental Grup YKB

2025 yılında belli bir düzeyde enflasyonun gerilemesi ve ekonomik büyümenin sürmesi, sağlık sektöründe hizmet talebinin korunmasına katkı sağladı. Buna karşın girdi maliyetleri ise sağlık hizmeti veren kurumların yükünü artırdı.

2026’da ekonomik istikrarın güçlenmesiyle birlikte sağlık yatırımlarının artması, hizmet kalitesine ve erişimine olumlu yansıması bekleniyor.

Biz Eyrice Dental Grup olarak 2026 yılında Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizdeki çalışmalarımıza ilave olarak TEKNOSAB’daki yatırımımızı tamamlamaya odaklanmış durumdayız.

Fatma Betül Kabalar

Hayat Hastanesi Yön. Kur. Bşk. Yard.

2025 yılı, sağlık sektöründe hem küresel hem de ulusal ölçekte dönüşümün hızlandığı, belirsizliklerin yanında önemli fırsatların da ortaya çıktığı bir yıl oldu. Hayat Hastanesi olarak bizler için 2025; hasta odaklı hizmet anlayışımızı daha da güçlendirdiğimiz, dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında somut adımlar attığımız bir yıl olarak öne çıktı. Artan maliyet baskılarına ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürdük. Klinik kaliteyi yükseltmeye, hasta güvenliğini ve memnuniyetini artırmaya odaklandık. Aynı zamanda insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar ve ekip ruhunu güçlendiren çalışmalar sayesinde kurumsal dayanıklılığımızı pekiştirdik. 2025’i, Hayat Hastanesi’nin geleceğe daha güçlü hazırlandığı bir geçiş yılı olarak değerlendiriyorum. 2026 yılından temel beklentimiz; sağlıkta kalite, erişilebilirlik ve teknolojiyi daha entegre bir yapıya kavuşturmak. Önümüzdeki dönemde dijital sağlık uygulamaları, yapay zekâ destekli süreçler ve veri odaklı yönetim anlayışının sağlık hizmetlerinde çok daha belirleyici olacağını öngörüyoruz. Hayat Hastanesi olarak 2026’da, hizmet çeşitliliğimizi artırmayı, hasta deneyimini uçtan uca iyileştirmeyi ve bölgesel ölçekte referans bir sağlık kurumu olma konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında sürdürülebilirlik, kurumsal yönetişim ve etik değerler çerçevesinde büyümeyi öncelikli gündemimizde tutacağız. Sağlık sektörünün geleceğinin; güçlü altyapı, nitelikli insan kaynağı ve güvene dayalı hasta ilişkileriyle şekilleneceğine inanıyoruz. 2026’nın, bu vizyonu daha somut çıktılara dönüştürdüğümüz bir yıl olmasını bekliyoruz.

Dr. Ömer Yavuz Namlı

Doruk Sağlık Grubu YKB

Yeni yılın, özel sağlık sektöründe yeni hedeflerin ve yeni başarıların yılı olmasını diliyorum. Türkiye; sağlık alanında öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Doruk Sağlık Grubu olarak bizler de, sağlık sektöründeki dönüşüm ve büyümede öncü rol oynama noktasında sağlık teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor, dijital dönüşüm ve teknolojileri sağlığın her alanında geliştiriyor, sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağımızla sağlık turizmi alanında atılımlar gösteriyoruz. Bursa’nın yerel sağlık markası olarak artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da Bursamız ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Öz Esmeray

GAYA Bakım Üniteleri YKB

Türkiye’de hızla yaşlanan nüfusun gereksinimleri doğrultusunda, geriatrik bakım alanında bilimsel gelişmelerin sahaya entegre edilmesi ve insan onuruna dayalı bakım anlayışının sürdürülebilir şekilde ilerletilmesini hedeflemekteyiz. Bu kapsamda 2025 yılı; geriatrik bakım alanında dijital dönüşüm, kalite standartlarının geliştirilmesi ve profesyonel iş gücünün yetkinliklerinin artırılması odaklı bir yıl olarak şekillendi. 2026 yılı için geriatrik bakım hizmetlerinde ulusal düzeyde politika geliştirme, uzun dönem bakım finansmanı ve teknoloji destekli bakım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla özellikle beklemekteyiz. Türkiye ve özellikle Bursa’nın turizm ve sağlık sektöründe 3. yaş grubu insanların önemli bir potansiyeli barındırdığını düşünüyorum. Yeni yılda, Bursa’mızda özellikle üçüncü yaş turizmine yönelik yeni stratejilerin, global hedeflerin ve yeni başarı hikayelerinin yazılması adına yerel yönetimlerin öncü rol oynamasını hedefliyoruz.