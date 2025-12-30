Fahrettin Gülener

Ermetal Şirketler Grubu YKB

2025 yılı benim 53 yıllık iş hayatımın en zor yılı oldu. Sadece ben mi? Herkesin bildiği gibi, yüzde 30/40 civarında ciro kaybı oldu. Aynı oranda eleman çıkışı olmak zorunda kaldı. 2026 yılında neyi ve nasıl bulacağımızı iyi bir çıkış için ümit etmekten başka bir yol olamayacağı görünmekte…Milletimiz acaba farkında mı?

Faik Çelik

Beyçelik Holding YKB

Farklı sektörlerde üretim yapan ve üretimimizi büyük oranda ihraç eden bir grubuz. Globaldeki ekonomik koşullar, üretim süreçlerinde artan maaliyetler ve tedarik zincirindeki zorluklar neden ile 2025 yılı ihracatçılar için kolay bir yıl olmadı. Ancak teknolojik alt yapımıza gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarımız ile ihracatta rekabetin içinde kalarak, koşullara rağmen 2025 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşabildik. Ana faaliyet alanlarımız olan otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme sektörlerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile 2026 yılında da global pazarlarda rekabetimizi sürdüreceğiz.

Osman Aşlav

Demircioğlu Group YKB

Demircioğlu A.Ş. olarak 2025 yılı, otomotiv sektöründeki dalgalanmalara rağmen verimlilik ve planlama kabiliyetimizi güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Geriye dönük analizlerimizi daha sağlıklı yapabildiğimiz, bütçe ve operasyonel planlamayı daha disiplinli yönettiğimiz bir dönem yaşadık. Temkinli adımlar sayesinde mali yapımızı korurken, sürdürülebilir büyüme için sağlam bir altyapı oluşturduk.

2026 yılında otomotiv sektöründe talebin daha dengeli seyredeceği, maliyet ve finansman koşullarında ise kademeli bir normalleşme yaşanacağı bir dönem öngörüyoruz. Demircioğlu A.Ş. olarak bu süreçte temkinli büyüme anlayışıyla verimlilik ve katma değerli üretimi ön planda tutmayı hedefliyoruz. Daha öngörülebilir bir ekonomik ortamın, sektörde uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar için uygun bir zemin oluşturacağına inanıyoruz.

Mefküre Zümbülova

Pilot Taşıt Koltukları YKB Vek.

2025 yılı daralan piyasa şartlarında 2024’ü korumaya çalışarak geçti.

2026 yılının ise 2025 yılından daha iyi geçeceğini bekliyoruz. Daha iyi geçmesi içinde firmamız nezdinde çok çaba sarf edip çok çalışıyoruz.

İpek Yalçın

Sage Diniz Otomotiv Genel Müdürü

2025 yılı Sage Diniz Otomotiv için dalgalı piyasa koşullarına rağmen operasyonel verimlilik, müşteri çeşitliliği ve sürdürülebilirlik yatırımlarına odaklandığımız bir yıl oldu. Artan maliyet baskılarına karşın, üretim süreçlerimizi daha esnek ve rekabetçi hale getirerek otomotiv kumaş sektöründeki güçlü konumumuzu koruduk.

2026 yılında otomotivde elektrifikasyon, iç mekân konforu ve sürdürülebilir malzemelere yönelik talebin daha da artmasını bekliyoruz. Sage Diniz Otomotiv olarak katma değerli ürünlere; sürdürülebilirlik politikamıza ve teknoloji odaklı yatırımlara ağırlık vererek büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde ise 2026 yılında enflasyonla mücadelede öngörülebilirliğin artmasını, finansmana erişimin kolaylaşmasını ve sanayi üretimini destekleyen yapısal adımların hız kazanmasını bekliyoruz. 2026 yılının ülkemiz ve iş dünyamız adına daha umutlu bir yıl olmasını dilerim.

Özge Canıtez

SKE Grup Koordinatörü

2025 yılı, otomotiv yan sanayi için dikkatli planlama ve esnek üretim anlayışının öne çıktığı bir yıl oldu. SKE Otomotiv olarak körük metal parça üretiminde kalite ve sürekliliği koruyarak, mevcut iş birliklerimizi güçlendirdiğimiz, verimliliğe odaklandığımız bir dönem geçirdik. Zorluklara rağmen istikrarlı bir performans yakaladık.

2026’da otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümle birlikte, daha hassas ve katma değeri yüksek parçalara olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz. SKE Otomotiv olarak hedefimiz; üretim kabiliyetimizi geliştirmek, ihracatta daha güçlü olmak ve sürdürülebilir, dengeli bir büyümeyi sürdürmek. Yeni yılın; sektörümüz, ülkemiz sanayisi ve tüm paydaşlarımız için sağlık, istikrar ve bereket getirmesini diliyorum.

Uğur Akın

Ümay Otomotiv

2025 yılı, ekonomik zorlukların belirginleştiği ve buna paralel olarak iş verimliliğinin düştüğü bir yıl olarak geçti. Artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, üretim süreçlerini doğrudan etkiledi. 2026 yılından beklentimiz ise ekonomik belirsizliklerin azaldığı, faiz oranlarının daha düşük ve finansmana erişimin daha kolay olduğu bir ortamın oluşmasıdır. Üretimin yeniden ivme kazandığı, sanayicinin daha rahat planlama yapabildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Adnan Numan

Cappafe Otomotiv

2025, ciro anlamında kötü değildi fakat ciro her şey değildir asıl olan nakit akışıdır. Dersini en sert şekilde aldığımız bir yıl oldu.

2026, için ilk çeyrekte pek bir şey değişmese de sonrasında yavaş yavaş piyasaların biraz daha rahatlayacağına inanıyorum. İşimizle ilgili olarak 2025’te hız verdiğimiz İngiltere pazarı Avrupa ve Asya pazarlarında daha çok hedef kitleye ulaşıp bu yıl ki ihracat hacmimizi genişletmek ve dünya pazarında iyi bir konuma gelmek istiyoruz.

İldem Doğan

GOTEC-G Genel Koordinatörü

2025 yılında Türkiye ekonomisi, küresel belirsizliklere rağmen üretim ve ihracat gücünü korurken; enerji, işçilik ve finansman maliyetlerindeki artış sanayi şirketleri üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu. Otomotiv sektörü ise dış pazarlardaki talebe uyum sağlayarak sanayinin lokomotiflerinden biri olmayı sürdürdü. Artan maliyetler, finansmana erişim ve küresel rekabet, sektör açısından temel risk başlıkları olarak öne çıktı. Gotec olarak bu süreci; verimlilik artışı, maliyet yönetimi, kalite odaklı üretim ve müşteri beklentilerine hızlı uyum sağlayan esnek yapımızla yönettik.

2026 yılında küresel ekonomik koşullara bağlı olarak Türkiye ekonomisinde daha dengeli bir büyüme öngörülürken, maliyet enflasyonu ve finansman koşullarının sanayi üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Otomotiv sektöründe ise teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretimin belirleyici olmasını bekliyoruz. Gotec açısından önceliğimiz; otomotiv ana sanayisine yönelik rekabetçi çözümler geliştirerek, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim yatırımlarıyla sektördeki konumumuzu güçlendirmektir.

Pınar Kurt

Sar Teknik Satış & Pazarlama Müdürü

Hava kanalı ve sepetlik üretiminde faaliyet gösteren firmamız, piyasanın durgunluğuna rağmen yüksek hedefler doğrultusunda ilerleyerek geçtiğimiz yılın cirosunun üzerine çıkmayı başarmıştır. Süregelen büyüme stratejimiz kapsamında ürün çeşitliliğimizi artırarak yeni yatırımlara odaklandık. Bu doğrultuda raylı sistemler sektörüne gerçekleştirdiğimiz giriş, doğru hamlelerimiz sayesinde kısa sürede olumlu sonuçlar vermiştir. Güçlü operasyonel yapımız ve stratejik vizyonumuzla sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. 2026 yılı için hedefimiz; mevcut pazarlardaki güçlü konumumuzu korurken üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi daha da artırmaktır. Raylı sistemler başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki payımızı büyüterek sürdürülebilir ciro artışı sağlamayı amaçlıyoruz. Operasyonel verimlilik, kalite ve teknoloji yatırımlarıyla kârlılığı güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirliyoruz. Aynı zamanda yeni iş birlikleriyle marka bilinirliğimizi ve ihracat potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz.

Hakan Yüksel

TKG Otomotiv Bursa Genel Müdürü

2025 yılında şirket olarak verimlilik en önemli önceliğimizdi. Düşük kur, son işçilik artışları ve kalıp maliyeti rekabetçiliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle, Tüm şirketlerde olduğu gibi bizde verimlilik üzerine çalışmalarımız yoğunlaştırdık. Eş zamanlı olarak tüm ekiplerimizin iş yoğunlukları ve norm kadro çalışmalarını gözden geçirip, daha esnek bir yapıya ulaşmak için organizasyonel iyileştirmeler yaptık. Bu yıl ayrıca yoğun proje takvimimiz olduğu için, proje etapları ve sonunda seri üretim aşamasının başarıyla tamamlanması için tüm organizasyonumuz yoğun çalışmalar yaptık ve sonuçlandırdık. 2026 yılında, müşterilerimizin elektrikli araç yatırım planları ve Avrupa Komisyonunun son aldığı öteleme kararının etkilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca, sınırda karbon düzenlemesinin içinden çıkacak yeni potansiyel düzenlemeler de endüstrimiz için kritik bir öncelik olacak. Şirketimizi geleceğe hazırlarken bu bahsettiğim yeni gelişmeler ışığında her türlü değişimi göğüsleyecek yeni yapısal değişikleri planlıyor olacağız. Tüm bu değişimleri yönetirken de umudumuzu yüksek tutarak çalışmaya devam edeceğiz, müşterilerimizde oluşturduğumuz yüksek güveni daha üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.

Taner Yılmaz

May Fren Genel Müdürü

2025 yılı, sanayi perspektifi ve tüm sektörler açısından genel olarak oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Son iki yılda büyüme, üretim ve bilgiye erişim konularında yaşanan artan zorluklar, sanayicinin bu süreci daha da güç koşullar altında geçirmesine neden oldu. Birçok firma için 2025, önceki yıl elde edilen kazanımları korumaya odaklanılan, aynı zamanda yaşananlardan ders çıkarılan bir yıl olarak geride kaldı. May Fren olarak, benzer kaynaklara erişimde yaşanan kısıtlar ve iç maliyetlerdeki artışlara rağmen, Euro bazında yüzde 10’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi başardık. 2026 yılının ise 2025’e kıyasla daha da zorlu geçeceğine inanıyoruz. Bunun temel nedeni, küresel ekonomik koşullardaki belirsizlikler ve Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme trendini sürdürdüğü geniş ekonomik perspektiftir.