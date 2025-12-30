Ahmet Özkayan

ERMAKSAN YKB Vekili ve Genel Müdür

2025 yılı, küresel ölçekte devam eden jeopolitik belirsizlikler, yüksek faiz ortamı ve dalgalı piyasa koşulları nedeniyle sanayi sektörü açısından kolay bir yıl olmadı. Yatırım kararlarının daha temkinli alındığı, maliyet ve finansmana erişim başlıklarının öne çıktığı bir dönem yaşandı.

Bu tabloya rağmen Ermaksan olarak odağımızı Ar-Ge, ileri teknoloji ve ihracat pazarlarındaki varlığımızı korumaya yönelttik. Yüksek verimlilik sunan makinelerimiz, enerji tasarrufu sağlayan elektrikli sistemlerimiz ve dijitalleşme odaklı çözümlerimizle küresel pazarda rekabet gücümüzü sürdürdük. 2025, büyümeden çok dayanıklılığın, teknolojiye yatırımın ve doğru stratejinin önemini pekiştiren bir yıl oldu.

2026 yılına daha dengeli ve seçici bir büyüme beklentisiyle giriyoruz. Küresel piyasalarda belirsizliklerin kademeli olarak azalması, yatırım iştahının özellikle verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı alanlarda yeniden canlanması öngörümüzü destekliyor.

Ermaksan açısından 2026; dijitalleşme yatırımlarının hızlandığı, yeni nesil lazer ve büküm teknolojilerinin pazarda daha geniş yer bulduğu, metal 3D yazıcı çözümlerinin ise daha fazla sektöre yayıldığı bir yıl olacak. Aynı zamanda savunma sanayine yönelik yüksek güçlü lazerler ve deniz topu projelerinde, ihracat pazarlarına yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor; temas ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, katma değerli üretim, enerji verimliliği ve yerli teknolojiler ekseninde ilerleyen firmaların daha güçlü bir konum elde edeceğine inanıyoruz. Ermaksan olarak biz de bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı sürdüreceğiz.

Orhan Er

Erler Group YKB

2025 yılı gerçekten birçok konuyu içeren ve Ticaret Savaşlarının boy gösterdiği bir yıl oldu. Ülkemiz açısından da zor bir yıl yaşadık. Avrupa'nın Resasiona gitmesi- iç piyasa faizlerinin artması- çin tehdidi ve Rusya pazarının ambargo yemesi Türk Makine Sektörünü derinden etkiledi. Talep düştü- karlılık düştü.

2026 yılı ABD'nin ek vergilerin belirlenmesi ve Avrupa’nın bir yediği tokata alışmasıyla, iç piyasada faizlerin düşmesiyle ve son çeyrekte Seçim hazırlıklarının yapılmasıyla- piyasaya biraz daha fazla para sürerek- geçen yıla nazaran 2026 yılının biraz daha iyi olmasını bekliyoruz.

Engin Çetiner

Bekamak YKB

2025 yılı şirketimiz için oldukça olumlu bir başlangıç yapmıştır. Ancak ikinci çeyrek sonrasında dünya genelinde ekonomik bir durağanlık gözlemlenmiştir. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımların etkisiyle 2025 yılında ilave istihdam sağlanmış, üretim kapasitemiz artırılmıştır. Türkiye ve ABD’de hayata geçirilen özel projeler ile Orta Doğu pazarında kazanılan yeni müşteriler sayesinde, satışlarımız bir önceki yıla kıyasla %6 oranında artış göstererek yılı büyüme ile kapatmıştır.

Mevcut ekonomik durağanlığın 2026 yılının ilk çeyreğinde de devam edeceğini, ancak ikinci çeyrek itibarıyla özellikle savunma sanayi başta olmak üzere bazı sektörlerde belirgin bir ivmelenme yaşanacağını öngörüyoruz. 2026 yılı genelinde hedefimiz, bu yıl elde ettiğimiz büyüme performansının üzerine çıkarak satış ve üretim hacmimizi sürdürülebilir şekilde artırmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yeni projeler ve stratejik iş birlikleriyle katma değeri yüksek işlere odaklanmaktır.

Zarif Alp

İzmakpar Genel Müdürü

2025 yılı sanayi anlamında oldukça zor geçtiğini hep beraber yaşayarak gördük geçmişten ders alarak geleceği planlamak çok daha önemli 2026 yılı ulaşılan finansmanın faizini ödeyebilmek için firmaların kar edebilir duruma gelmesi gerektiğini sadece finansmanına ulaşmak çözüm olmadığını fiyat rekabetin tekrar sağlanması kurların değerini bulması enflasyonun düşürülmesi 2026’nın ana hedefi olması gerekir. Umutlar ve beklentiler bu yönde.

Fatih Sezgin

Lasersonic

2025 yılı, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimiz, kurumsal yapımızı güçlendirdiğimiz ve önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Operasyonel verimliliğimizi artırırken teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımıza hız verdik. Karşılaşılan zorluklara rağmen yılı planlarımızla uyumlu ve olumlu bir şekilde tamamladık.

2026 yılında sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı ve markamızın sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yenilikçi çözümler ve katma değerli projelerle hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımızı önceliklendirerek daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Hasan Torun

Teslamak Genel Müdürü

Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, çevremizde oluşan savaşlar ve uzak doğu menşeili ürünlerin piyasada fazlaca dolaşmasıyla beraber üretimde bazı zorlukların yaşanmasına sebep oldu. Bizim için bu sıkıntıların en yoğun yaşandığı yıl 2025 yılı oldu. Bu durum arz talep dengesini değiştirdi. Kaliteli, devamlılık ilkesine bağlı, marka değeri yüksek ürünler yerine çoğunlukla fiyat odaklı ürünler tercih edilmeye başlandı. Bu durumlar beraberinde çeşitli üretim zorlukları meydana getirdi. Döviz kurunun üretici ve ihracat yapan biz gibi firmalar için istenmeyen seviyede olması, artan maliyetler ve nakit paraya ulaşımın zor olmasından dolayı piyasada bir daralma meydana geldi. Oluşan bu duruma ayak uydurmak, zorluklara rağmen üretimi devam ettirmek için çeşitli çözüm yolları arandı. Yapılan bazı stratejik dönüşümlerle 2025 yılını başarıyla tamamladık. Teslamak Makina olarak hedefimizden sapmadan dünyanın en iyi, kaliteli ve marka değeri yüksek CNC abkant ürünlerini üretme yolunda çalışmalara tüm gayretimizle devam edeceğiz. 2026 yılının gerçekten kaliteden ödün vermeyen, sağlam ürünler üreten ve teknolojinin bütün aşamalarını barındıran firmaların yoluna sağlam bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. 2026 yılının hem ülkemiz için hem de dünya için hayırlar getirmesini Allah'tan diliyoruz.

Samet Bakkal

DNG CNC MAKİNE

2025 yılı bizim için büyümenin öne çıktığı bir yıl oldu. Bu süreçte yeni bir yer yatırımı gerçekleştirdik ve üretim kapasitemizi artırmak adına yeni makineler aldık. Yaptığımız bu yatırımlarla altyapımızı güçlendirdik. 2026 yılına yönelik beklentimiz ise faiz oranlarının bir miktar daha düşmesi ve krediye erişimin kolaylaşması yönünde. Yüksek faiz oranları özellikle vadeli fiyatlandırmalarda işletmeler için zorluk yaratabiliyor. Bu nedenle daha dengeli bir finansman ortamının, üretim ve ticaretin önünü açacağını düşünüyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen 2025 yılı, Lothbrog Makine için yatırımların güçlendiği, operasyonel verimliliğin arttığı ve müşteri memnuniyetinin odağa alındığı stratejik olarak başarılı bir yıl oldu. Değişen pazar koşullarına hızlı uyum sağlayan yapımız, bu süreci fırsata çevirmemizi sağladı. 2026 yılında ise daha dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların öne çıkacağı bu dönemde, Lothbrog Makine olarak sektördeki güçlü konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.

Onur Ünlü

Mechatron Makine Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı, makine sektörü açısından temkinli ama öğretici bir yıl oldu. Piyasalardaki belirsizliklere rağmen biz Mechatron Makine olarak ürün geliştirme ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza devam ettik. Özellikle cüruf temizleme makinelerimize olan ilginin artması, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu yılı, daha sağlam adımlar atmak için bir hazırlık dönemi olarak değerlendirdik. 2026 yılında hem iç pazarda hem de ihracatta daha hareketli bir dönem bekliyoruz. Özellikle verimlilik ve maliyet düşürücü çözümlere olan talebin artacağını öngörüyoruz. Mechatron Makine olarak hedefimiz, ürünlerimizi daha fazla yurtdışı pazarla buluşturmak ve markamızı global ölçekte güçlendirmek. 2026’nın sektör için toparlanma ve büyüme yılı olacağına inanıyoruz.

Gürkan Topuz

Rentoya Makine Kurucu Ortağı

2025 yılı, ülkemizde enflasyon–faiz dengesine dair arayışların öne çıktığı; küresel ölçekte ise savaş eksenli jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizliklerle geçen bir yıl oldu. Ekonomik öngörülebilirliğin sınırlı kaldığı bu süreçte, iş dünyası temkinli bir duruş sergilemek zorunda kaldı. 2026 yılından beklentimiz; çatışmaların yerini barış ortamına bıraktığı, yapısal sorunlarımızı geride bırakarak tamamen üretime ve verimliliğe odaklandığımız, refah seviyesinin kalıcı şekilde yükseldiği bir yıl olmasıdır.

Mesut Barut - İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik & Oemak Kurucu Ortakları

2025 yılı, şirketimiz adına hem disiplinli hem de istikrarlı bir büyüme süreci yaşadığımız ve önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Değişen piyasa koşulları ve artan maliyetler bizi daha planlı ve kontrollü hareket etmeye yönlendirirken, tedarik ve satış tarafında kurduğumuz güçlü iş birlikleri süreci sağlıklı şekilde yönetmemizi sağladı. Pazarın dinamiklerine hızlı uyum göstererek önemli kazanımlar elde ettik. Zorlayıcı ama bizi güçlendiren, verimli bir yılı geride bıraktık. 2026’dan beklentim, hayal edilen fikirlerin somut karşılık bulması ve yazılım ile otomasyonun iş yapış biçimlerimize daha belirgin şekilde yön vermesidir. Bu yaklaşımla daha çevik bir yapı kurarak, üretim odaklı yazılım çözümleri ile rekabet avantajımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yalnızca bugüne uyum sağlamak değil, yarını şekillendirmek. İnandığımız bu vizyonu, aynı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Hakan Karsan

Zigana Vinç YKB

2025 yılı Zigana Vinç için büyüme, operasyonel güçlenme ve güven tazeleme yılı oldu. Özellikle sanayi, inşaat ve altyapı projelerinde artan taleple birlikte hizmet ağımızı genişlettik ve ekipman parkurumuzu yeniledik. Müşteri memnuniyeti ve iş güvenliği odağımızı koruyarak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışımızı daha da ileriye taşıdık. 2025, Zigana Vinç’in sektördeki konumunu sağlamlaştırdığı bir yıl olarak geride kaldı.

2026 yılında ekonomik koşulların temkinli ama fırsatlar barındıran bir seyir izlemesini bekliyoruz. Özellikle sanayi ve altyapı yatırımlarının vinç hizmetlerine olan talebi canlı tutacağını öngörüyoruz. Zigana Vinç olarak mali disiplin, verimlilik ve doğru yatırım kararlarıyla istikrarlı büyümeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz, kontrollü büyürken hizmet kalitesini korumak olacak.

Nuri Körüstan

Nuri Körüstan Makina Metal YKB

2025 yılı, metal ve imalat sanayisi açısından maliyet baskılarının, finansmana erişimdeki zorlukların ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların belirleyici olduğu bir yıl olarak geride kaldı. Artan enerji, hammadde ve işçilik maliyetleri, firmaların daha temkinli ve verimlilik odaklı hareket etmesini zorunlu kıldı. Nuri Körüstan Makina Metal olarak bu süreci; üretim disiplinimizi koruyarak, kalite standartlarımızdan ödün vermeden ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek yönettik.

2026 yılına ise daha dengeli ve umutlu bir bakış açısıyla giriyoruz. Özellikle sanayi ve ihracat odaklı büyümenin yeniden ivme kazanması, finansman koşullarında kademeli bir iyileşme ve iç piyasada talebin toparlanmasıyla birlikte sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Yeni yılda verimlilik, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir üretim anlayışını önceliklendirerek; hem iç pazarda hem de ihracatta daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyoruz. Nuri Körüstan Makina Metal olarak 2026’da da üretime, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.