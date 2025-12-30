Buğra Küçükkayalar

BUSİAD YKB

Dünyanın istikrarsız ve doğal olarak öngörülemez bir döneme girdiğini 2025 yılında net bir şekilde gördük. Jeopolitik gelişmeler, ekonomik gelişmelerin de belirleyicisi oldu. Çin ve ABD arasındaki ekonomik güç çatışması, 2025’in ikinci yarısında daha da görünür oldu.

Ülkeler silahlanmaya, muhtemel çatışmada ekonomik olarak dayanıklığı artıracak çözümlere yönelmeye başladı. Altında kırılan tarihi rekorlar da, bize dünyanın dolar yerine, daha güvenli görülen bu değerli metale yönelmesiyle istikrarsızlığın kısa sürede sona ermeyeceğini gösteriyor. Türkiye için de yaraların sarılma yılı olan 2025, enflasyonun istenen hızda olmasa da düşmesinin somut olarak görüldüğü bir yıl oldu. 2026 ise Türkiye için hem jeopolitik ve dolayısıyla jeoekonomik gelişmelerle şekilleneceği bir yıl olacak gibi. Faiz düşüşleri, doların görece değer kaybedecek olması, Türkiye için olumlu görünse de, dünyadaki gelişmelerinden de çok etkileneceğimiz bir yıl olacak. Üretim ve ihracatı artıracak çözümler bulmak giderek zorlaşsa da başka bir çözümümüz de yok. Kutuplaşan dünyada işimiz kolay değil. Ancak dünyayla ilişkilerimizde dengeyi kurabilirsek, sisli denizlerde, pusulası çalışmayan bir gemiyi kıyıya ulaştıran kaptan olabiliriz.

Osman Güler

KIRCAALİSİAD YKB

2025 yılında ülkemiz genelinde ihracat hacmi artış göstererek dış talebin büyümeye katkısını güçlendirdi. Sanayi üretimi ile ihracat arasındaki uyum dikkat çekti. Buna rağmen kur ve maliyet baskıları rekabet gücünü zayıflattı. 2026’da pazar çeşitliliğinin artması ve katma değeri yüksek ürün ihracatının öne çıkması öngörülüyor. KIRCAALİSİAD olarak 2025 yılının bizim için en önemli yanı kuruluşumuzu tamamlayıp kamuoyuna duyurmak oldu. KIRCAALİSİAD’ın faaliyetlerini 2026 yılında yoğunlaştırarak ülkemiz genelinde yapılanmasına başlayacağız.

Oya Eroğlu

Girişimci İş Kadınları Federasyonu YKB

2025 yılı, federasyonumuz açısından yoğun, üretken ve dönüştürücü bir yıl oldu. Bu yıl odağımıza; kadın girişimciliğini güçlendiren sürdürülebilir projeler, yerel–ulusal iş birlikleri ve kadın liderliğini görünür kılan çalışmaları aldık. Üye sayımızı ve etki alanımızı artırırken, sadece niceliğe değil nitelikli büyümeye özellikle önem verdik. Kısacası 2025, zorluklara rağmen birlikte üreten, birlikte güçlenen ve geleceğe daha umutla bakan bir federasyon yapısını pekiştirdiğimiz bir yıl oldu. 2026 yılından beklentimiz; 2025'te attığımız güçlü temelin üzerine daha kalıcı, daha ölçülebilir ve daha yaygın etki yaratmaktır. Öncelikle kadın girişimcilerin sadece iş kuran değil, işini büyüten, markalaşan ve ihracata açılan bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. 2026'da federasyon olarak uluslararası iş birliklerini artırmayı, kadın girişimcileri global ağlarla buluşturmayı ve Türkiye'deki başarı hikâyelerini dünyaya taşımayı istiyoruz. Bir diğer önemli beklentimiz ise kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığı, liderliğin kadın eliyle güçlendiği bir ekosisteme katkı sunmak. Sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanışmacı bir yapı inşa etmeyi amaçlıyoruz. Kısacası 2026'yı; etkimizi büyüttüğümüz, sesimizi daha gür duyurduğumuz ve kadın girişimciliğini bir adım daha ileri taşıdığımız bir yıl olarak görüyoruz.

İlker Duran

BUKSİAD YKB

2025 yılı, küresel ve ulusal ölçekte belirsizliklerin yoğun hissedildiği; buna karşın sanayi ve özellikle kimya sektörü adına dayanıklılığın öne çıktığı bir yıl oldu. Maliyet baskıları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretim gücünü koruyan, ihracat refleksini diri tutan bir tablo gördük.

2026 yılından temel beklentimiz; ekonomik öngörülebilirliğin güçlendiği, yatırım ortamının daha sağlıklı hale geldiği bir iklimin oluşmasıdır. Kimya sektörünün stratejik öneminin daha net anlaşıldığı, katma değerli üretimi ve sürdürülebilirliği merkeze alan politikaların öne çıkmasını bekliyoruz. BUKSİAD olarak da 2026 yılında sektörel iş birliğini güçlendiren, üretimi ve rekabetçiliği destekleyen adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Şeref Demir

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı, inşaat sektörü açısından finansmana erişimin zorlaştığı, maliyet baskılarının ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönem olmuştur. Yüksek faiz ortamı hem üreticiyi hem de konut talebini sınırlamış ve ötelemiş, sektör genelinde temkinli bir duruş öne çıkmıştır. Buna karşın deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm ihtiyacı, sektörün uzun süre ertelenemez yapısal bir sorumluluk taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Önümüzdeki süreçte kamu destekli finansman modelleri ve sektörel iş birlikleri güçlendirildiği takdirde, sektörün yeniden ivme kazanacağına inanıyoruz. İnşaat sektörü, doğru politikalarla ekonominin lokomotifi olmayı sürdürecektir.

Hakan Birkan

ANASİAD Başkanı

2025 yılı, hem ekonomi hem de iş dünyası açısından temkinli ama üretken bir yıl oldu. Enflasyonla mücadele, finansmana erişim ve maliyet yönetimi firmalarımızın ana gündemiydi. Buna rağmen sanayi ve inşaat sektörleri direnç gösterdi; özellikle ihracat ve istihdamı korumaya odaklanan bir yıl yaşadık. Zorlayıcı koşullar, aynı zamanda daha rasyonel ve planlı hareket etmeyi öğretti. 2026 yılında ekonomik istikrarın daha da güçlenmesini, yatırım ortamının netleşmesini bekliyoruz. Özellikle faiz-enflasyon dengesinin sağlanmasıyla birlikte reel sektörün önünü daha rahat görebileceği bir döneme girileceğine inanıyorum. Sanayi, konut ve üretim odaklı politikaların artması hem istihdamı hem de büyümeyi destekleyecektir. Temennimiz; öngörülebilir, sürdürülebilir ve üretimi önceleyen bir yıl olmasıdır.

Erdinç Acar

ARSİYAD YKB

Bu yıl iş dünyası açısından zorlu bir dönem yaşandı; finansman maliyetlerinin yüksek oluşu, süregelen belirsizlikler ve daralan iç talep şirketleri büyüme hedeflerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Bu süreçte firmalar, genişlemeden ziyade nakit akışını korumaya, mali disiplini sağlamaya ve mevcut yapıyı sürdürülebilir kılmaya odaklandı. 2025, güçlü olmanın tek başına yeterli olmadığı; doğru ve stratejik yönetimin belirleyici olduğu, bir nevi dengede kalma yılı diyebileceğimiz öğretici bir yıl oldu. 2026 yılı için küresel ve ülkemiz ekonomisi açısından hızlı bir toparlanmadan söz etmek gerçekçi görünmüyor ama belirsizliklerin azaldığı, daha dengeli bir ekonomik zemine geçiş sürecinin öne çıktığını düşünüyorum. Finansal koşulların kademeli olarak normalleşmesi, yatırım kararları açısından daha öngörülebilir bir ortam yaratacaktır. Ülkemiz ve özellikle Bursa sanayisi açısından, enflasyondaki gerilemenin kalıcı hale gelmesi ve finansman koşullarının iyileşmesi kritik bir önem taşıyor. Ani büyüme beklentileri yerine, sağlıklı ve kontrollü bir toparlanmanın bu yıl sektörler için daha güçlü bir zemin oluşturacağına, 2026’nın umut veren bir toparlanma yılı olacağına inanıyorum.

İskender İskenderoğlu

BALKANTÜRKSİAD YKB

2025 yılı Türkiye ekonomisi açısından yaşanan tüm küresel belirsizliklere rağmen üretim ve ihracat gücünün korunduğu bir yıl oldu. Girdi maliyetleri ve finansmana erişim zorlukları şirketler üzerinde baskı oluştururken, gerileme eğilimine giren enflasyon sevindirici bir süreç oldu. 2026 yılında küresel ekonomik koşullara bağlı olarak Türkiye ekonomisinde daha dengeli bir büyüme öngörülürken, maliyet enflasyonu ve finansman koşullarının iş dünyası üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizler, Bursa iş dünyasının temsilcileri olarak dünya standartlarında üretim ve hizmet anlayışımızı sürdürerek, her koşulda çalışmaya devam edeceğiz.

Mehmet Bayezit

BEKSİAD YKB

2025 yılı inananların ve Vazgeçmeyenlerin yılı oldu. Sektörümüz açısından maliyet baskılarının ve küresel belirsizliklerin yoğun hissedildiği, direnç ve dayanıklılık gerektiren bir yıl oldu. Buna rağmen üretimden, istihdamdan ve ihracat hedeflerinden geri adım atmadık. Zor koşullar, sektör olarak ne kadar güçlü bir altyapıya ve üretim kültürüne sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl, yalnızca bir sonuç değil; omuz omuza verilen emeğin ve kurulan gönül birliğinin eseri oldu. BEKSİAD olarak üyelerimizin bu güveniyle daha da güçlendiğimizi gördük. 2026 yılından beklentimiz; üretimi, ihracatı ve markalaşmayı merkeze alan daha öngörülebilir bir ekonomik zeminin oluşmasıdır. Sektörümüz için tasarım, katma değerli üretim ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hız kazanacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz. Doğru destek mekanizmaları ve güçlü iş birlikleriyle, Türkiye’nin Bebe ve Çocuk Konfeksiyonunda küresel ölçekte daha iddialı bir konuma yükseleceğine inanıyoruz.

Levent Bilek

BİZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı, iş dünyası açısından belirsizliklerin ve maliyet baskılarının yoğun hissedildiği bir yıl oldu. Buna rağmen sanayicilerimiz ve iş insanlarımız üretimi, istihdamı ve ticareti sürdürme konusunda önemli bir direnç gösterdi. BİZSİAD olarak bu süreçte üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye, ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmeye odaklandık. Zorluklara rağmen bölgesel kalkınma adına somut adımlar attığımız bir yıl oldu.

2026 yılında ekonomik istikrarın güçlendiği, öngörülebilirliğin arttığı bir iş ortamı en temel beklentimizdir. Sanayi ve ticaretin önünü açacak yapısal reformlar, finansmana erişimin kolaylaşması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. İş dünyası olarak üretmeye, istihdam yaratmaya ve katma değer oluşturmaya hazırız. BİZSİAD olarak da bu süreçte üyelerimizin sesi olmaya ve çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Can Şimşek

Bursa SMD YKB

Soruları sektörümüz adına yanıtlarsak 2025 yılında inşaat maliyetlerinde aşırı artış olmasına karşın satış rakamlarının bu düzeyde artmamış olması yapı sektörü yüklenicilerini zor durumda bırakırken, yüksek finansman maliyetleri gerek yüklenicilerin gerekse son kullanıcıların yatırım kararlarını belirgin şekilde baskıladı.

Maliyetlerin bu denli artması, yapı sektörünün doğru projeyi doğru malzeme ile inşa etme eğilimini de ortadan kaldırmakla birlikte nitelikli mimarlık eserlerinin ortaya çıkmasını engelleyerek yapı üretiminde ciddi bir kalite düşüşünü beraberinde getirdi.

2026’da vatandaşların finansman araçlarına daha kolay erişiminin sağlanması ve yapı maliyetlerindeki artış hızının yavaşlaması ile sektörde bir açılma olabileceğini ve daha nitelikli yapıların daha doğru bir şekilde inşa edilebileceğini ümit ediyoruz.

Sevcan İlici

Yapider YKB

2025 yılı, Bursa gayrimenkul sektörü için hem zorlayıcı hem de sektörü olgunlaştıran bir yıl oldu. Yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan kısıtlar ve ekonomik belirsizlikler, özellikle bireysel konut alıcılarının karar süreçlerini uzattı. Bu durum, piyasanın doğal bir elemeden geçmesine neden olurken gerçek alıcı ile spekülatif talep net bir şekilde ayrıştı. Bursa özelinde yatırımcılar artık sadece fiyat artışı beklentisiyle değil, yaşam kalitesi, kira getirisi ve uzun vadeli değer artışı kriterleriyle hareket etmeye başladı. 2025 yılı aynı zamanda gayrimenkul danışmanlığının öneminin daha net anlaşıldığı bir dönem oldu. Doğru fiyatlama, profesyonel portföy yönetimi ve şeffaf iletişim sunan firmalar ayakta kalırken, plansız ve bilgiye dayanmayan yaklaşımlar piyasada karşılık bulmadı. Bu anlamda 2025’i, Bursa gayrimenkul sektörü için daha bilinçli bir pazarın temellerinin atıldığı bir yıl olarak değerlendiriyorum. 2026 yılına girerken Bursa gayrimenkul sektörü adına daha dengeli ve kontrollü bir toparlanma beklentisi içerisindeyim. Ekonomik göstergelerde yaşanabilecek iyileşmeler ve faiz oranlarında olası bir normalleşme, 2025’te ertelenen konut taleplerini yeniden canlandıracaktır. Özellikle ilk evini alacak kullanıcılar ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde hareketlenme bekliyorum. Bursa’da 2026 yılında yalnızca konut değil, ticari gayrimenkuller, ofisler ve karma projelerin de daha fazla yatırımcının radarına gireceğini öngörüyorum. Özellikle butik ticari alanlar ve doğru lokasyonda konumlanan ofisler, yatırımcı için alternatif bir gelir kapısı olacaktır. 2026’nın en önemli farkı ise sektörde profesyonelleşmenin daha da artması olacak. Dijital pazarlama, veri analizi, bölgesel raporlama ve doğru müşteri eşleştirmesi yapan gayrimenkul firmaları ön plana çıkacak. Bu nedenle 2026’yı, Bursa gayrimenkul sektörü için nitelikli büyümenin ve markalaşmanın yılı olarak görüyorum.

Murat Evke

RUMELİSİAD YKB

2025, küresel belirsizlikler ve yüksek enflasyon baskılarıyla zorlu geçti; ancak üretimde toparlanma ve ihracatın artması ekonomimize nefes aldırdı. Enerji ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılar maliyetleri yükseltse de yerli yatırımlar ve KOBİ destekleri olumlu etkiler yarattı. Toplamda büyüme sınırlı olsa da yapısal reform sinyalleri umut verdi. 2026'da enflasyonun kademeli düşüşe geçmesini, faizlerde istikrar ve yatırım ortamında iyileşme bekliyorum. Dijital dönüşüm, yeşil yatırımlar ve ihracata dayalı büyüme politikalarıyla sürdürülebilir bir toparlanma mümkün olabilir. Sosyal adalet ve istihdamı artıracak politikaların öncelik kazanmasını umuyorum.

Ülfet Öztürk

TÜMKAD YKB

2025 yılı, değişim ve dönüşümün çok yoğun yaşandığı; özellikle teknoloji, mühendislik ve insan odağının yeniden tanımlandığı bir yıl oldu. Kadın mühendislerin görünürlüğünün arttığı, iş birliği kültürünün güçlendiği önemli adımlar attık. Zorluklara rağmen umut, dayanışma ve üretkenlik yılı olarak hafızalarda yerini aldı. 2026’dan beklentim; insanı merkeze alan, sürdürülebilirlik ve teknoloji dengesini doğru kuran bir büyüme yılı olması. Kadın mühendislerin karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığı, iş birliklerinin somut çıktılara dönüştüğü bir dönem olacağına inanıyorum. Cesur fikirlerin, ortak akılla hayata geçtiği bir yıl olmasını diliyorum.

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

2025 Üretim ve ticaretin daraldığı, Ciddi sayıda iflas konkordato ve fabrika kapanmalarının yaşandığı, İşçi ve İş veren tüm üretenlerin vergi yükünün arttığı, Politik ve sosyal çalkantıların endişeleri arttırdığı, Kayıplarla dolu bir yıl oldu. 2026 umut dileklerimizle başlasın. Adaleti tekrar hissedebildiğimiz, Üretim çarklarının hızlandığı Refah ve hoşgörünün arttığı, Savaşların son bulduğu, Gülen yüzlerin ve yaşam sevincinin coştuğu bir yıl olsun. Yeni yılınız neşeyle dolsun.

Olgun Şafak Karabiber

NİLTİMDER YKB

2025 yılı, Bursa sanayisi için dönüşümün zorunlu hale geldiği bir eşik yılı oldu. Şartlar, firmaları yalnızca ayakta kalmaya değil; verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında yeniden yapılanmaya zorladı. Bu süreci doğru okuyan işletmeler, geleceğe yönelik güçlü bir altyapı oluşturdu. 2026 yılının, Bursa’nın üretim gücünü daha katma değerli ve teknoloji odaklı bir yapıya taşıdığı bir yıl olmasını bekliyoruz. Enerji ve elektrik altyapılarında akıllı, verimli ve sürdürülebilir yatırımların hız kazanması büyük önem taşıyor. Doğru politikalarla sanayi, istihdam ve ihracatta kalıcı ve nitelikli büyümenin önü açılacaktır.

Şeyda Şençayır

BUİKAD YKB

2025 yılı dünya genelinde yaşanan gerginlikler ve ekonomik belirsizliklere zor bir yol oldu. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin ekonomik büyümesini sürdürmesi ve yıla damgasını vuran enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi iş dünyası açısından yeni yıl için umut verici oldu. Daha umutlu olarak girdiğimiz 2026 yılında da her koşulda çalışan, üreten, ihracat yapan iş dünyası temsilcilerimizin desteklenmesi ile ülkemiz gücünü ve üretken yapısını bir kez daha gösterecektir. Bu yolda bizler de her zaman olduğu gibi üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.

Serkan Ürkmez

KalDer Bursa Şubesi YKB

2025 yılının zor ama uyum gerektiren akışında; ilk gününden yıl sonuna kadar KalDer Bursa olarak çok titiz ve planlı çalıştığımız bir yılı tamamladık. Yıl boyunca dinamik kaldık. KalDer Evi’nde hemen her hafta bir programımız vardı. Üye sayımızın artış gösterdiği, Sürdürülebilirlik, iklim, çevre, teknoloji konularına odaklandığımız bir yıl geçirdik. Altyapısını daha önce hazırladığımız Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri'nin ilkini 2025 yılında verdik, gurur duyuyoruz. İş dünyası bu dönemde KalDer'i iş birliği kurum olarak görmeye, eğitimlerinde tercih etmeye devam etti. Sertifika programları devreye aldık. Kuruluşlarımızdan aldığımız güçle içeriklerimizi çeşitlendirdik. KalDer Bursa'nın marka etkinliği olan Kalite ve Başarı Sempozyumu'nun 22.sini tamamladık. KalDer Bursa odağında faaliyetlerimizin sürdürülebilir olması temel ilkelerimizden. Bu kapsamda Kalite ve Başarı Sempozyumu, Bursa Kalite Ödülü, Sürdürülebilirlik Konferansı, Bursa Sürdürülebilirlik Ödülü çalışmalarımız devam edecek ve yine geniş kitleleri buluşturacak. Diğer yandan önceki yıl ara verdiğimiz Uluslararası Karikatür Yarışmamızın 11.sini gerçekleştireceğiz. Bursa'nın ve ülkemizin adını bir kez daha sanat ile dünyada duyuracağız. Farklı sektörlere, KOBİ’lere çalışmalarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Kamudaki kalite ve yönetim sistemleri çalışmalarımızı artıracağız. Yeni yılda yeni kuruluşların kazanılması ve EFQM Modeli'nin artarak uygulanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KalDer ve Bursa iş dünyasının birlikte üreterek, birlikte güçlenerek sürdürülebilir başarıda geleceğe emin adımlarla ilerlemesi dileğimiz.

Fulya Akfidan Sevim

PEYZAJDER YKB

2025’te enflasyonun kısmi gerilemesine rağmen hanehalkı harcamalarında temkinli davranış sürdü. Alım gücündeki kayıp, tüketici güveninin kalıcı biçimde toparlanmasını engelledi.

2026’da ekonomik rasyonaliteyle ekolojik faydanın daha güçlü biçimde örtüşmesini bekliyorum. Karbon fiyatlaması, yeşil fonlar ve sürdürülebilirlik kriterleri; peyzaj yatırımlarını doğrudan finansal performansla ilişkilendirecek. Ölçülebilir peyzaj performansı sunan projeler, hem yatırımcı hem de kamu tarafında rekabet avantajı sağlayacak.

2026’nın, peyzajın ekonomik değer üreten bir altyapı yatırımı olarak konumlandığı yıl olacağına inanıyorum.

Tolga Papatya

GESİAD YKB

Ekonomide zorlu bir süreçten geçiyoruz. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor. İstihdam kayıpları yaşanıyor. Lokomotif sektörlerde üretim yurt dışına kayıyor. Özellikle krediye erişimde büyük sıkıntı yaşanıyor. Ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerimizin faaliyetleri sekteye uğruyor. 2025 bu bağlamda zor bir yıl oldu. 2026’nın da 2025’den pek bir farkı olacağını sanmıyorum. Ben yine de her şeye rağmen iyimserim. İş insanları istihdam sağlayan, katma değer üreten ülkenin en sağlam dayanaklarından biri. Ekonomik zorluklar ancak ve ancak birlikte hareket etmekle, ortak stratejiler üretmekle aşılır. Bu tespitten hareketle iş dünyasına birliktelik çağrısında bulunuyorum. Yeni yılın iş dünyası başta olmak üzere, ülkemize ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler getirmesini dilerim.

Emre Yıldız

ASKON Bursa YKB

2025 yılı, değişken ekonomik koşullar ve küresel risklerin iş dünyası üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bir dönem oldu. Bu süreçte sürdürülebilir büyüme modellerine odaklanan yol gösterici çalışmaların önemini bir kez daha gördük. 2026 yılında, yüksek katma değerli üretimi önceleyen, yatırımı ve ihracatı destekleyen bir ekonomik zeminin güçlenmesini; ülkemiz ve iş dünyamız adına yeni fırsatların doğduğu, iş birliklerinin arttığı ve üretim gücümüzün daha da pekiştiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Sadık Şengül

BUTTİM YKB

Küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu 2025 yılında, Bursamızın ve ülkemizin büyüme stratejileri doğrultusunda üretim ve ihracat stratejilerimizi korumaya gayret ettik. 2026 yılında hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte, Türkiye’nin küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceği; yatırım ve ticaret hacminin yeniden ivme kazandığı bir sürece girilmesini temenni ediyorum.

Arif Demirören

BARSİAD YKB

Alışılagelmiş üretim ve ticaret ezberlerinin bozulduğu, sadece üretenin değil, süreci doğru yönetenin ayakta kaldığı bir 2025’i geride bırakıyoruz. Artık 'daha çok üretmek' değil, 'değerli üretmek' zorundayız. 2026’nın, ekonomideki dengelenmeyle birlikte sanayicinin günlük kriz yönetiminden çıkıp, yeniden stratejik planlamaya ve küresel rekabete odaklanabildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Alparslan Şenocak

MÜSİAD Bursa YKB

2025 yılı, küresel belirsizliklerin gölgesinde ekonomide dengelenme çabalarının ön plana çıktığı bir geçiş süreciydi. Zorlu finansal koşullara rağmen üretimden ve ihracattan kopmayan iş dünyamız, bu süreçte dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. 2026 yılından en büyük beklentimiz; sağlanan fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebilirliğin artması ve finansmana erişimin kolaylaşarak yatırım iştahının yeniden canlandığı bereketli bir dönem olmasıdır.

Neslihan Özer

PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı

2025’te global ekonomiden kaynaklı küresel belirsizlikler ülkemizi de etkiledi. Haliyle bu durum istihdama da belli bir oranda yansıdı. 2026’da büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda devam etmesini diliyoruz. Diğer taraftan PERYÖN Güney Marmara Şubesi olarak 2025 yılını önemli çalışmalarla tamamladık. 2026 yılında da istihdamı destekleyecek özel bir proje ile genç İK profesyonelleriyle buluşacağız. Eskişehir’de Fark Yaratan Sohbetler ile, Bursa’da İnsan Yönetimi Zirvesi ile iş hayatının sesi olacağız. 2026’da iş hayatında ve sanayide üreterek, gelişerek ve birlikte parlayarak ilerleyeceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz.

Osman Akın

MARSİFED YKB

2025’in ana gündemi bilhassa son aylarda ‘enflasyon – resesyon’ sarmalından çıkmak oldu. Büyüme sürdü, enflasyon biraz geriledi. Dış ekonomi ve küresel belirsizlikler hâlâ risk; o yüzden bu kırılganlık göz ardı edilemez. 2026’dan beklentimiz yapısal düzenlemeler, ihracat teşvikleri ve enflasyonun tek haneli seviyelere gerilemesi.