Hüseyin Durmaz

Bursa OSB YKB

2025’te sanayi üretimi, ihracat ve büyüme göstergeleri ekonominin dirençli yapısını ortaya koydu. Bölgemizdeki firmaların bu yılın 11 ayında kullandığı elektrik, su ve doğalgaz tüketim miktarları, geçen yılki tüketime göre büyük bir değişim olmamış, hatta elektrik tüketimi artmıştır. Bu da göstermektedir ki, Bursa OSB’de çarklar dönmeye devam ediyor. Tüketici güveni ve istihdam göstergeleri sınırlı ama istikrarlı bir seyir izledi. 2026’da yapısal iyileşmelerle birlikte daha dengeli bir büyüme görünümü öngörülüyor.

Yalçın Toy

Kayapa OSB YKB

2025’te enflasyonun düşüş eğilimine girmesi, fiyat istikrarı açısından belirli bir kazanım sağladı. GSYH büyümesi yüzde 3–4 bandında gerçekleşirken, işsizlik oranı genel olarak istikrarlı seyretti. Buna karşın enflasyondaki gerileme, yaşanan reel gelir kaybını telafi etmeye yeterli olmadı. 2026 yılında ise büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuşmasını, enflasyonun da düşüş trendini koruyarak ekonomik beklentileri desteklemesini bekliyoruz.

Erol Gülmez

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı, artan maliyetler, küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sanayimiz açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Ancak tüm bu koşullara rağmen üretimden, istihdamdan ve dayanışmadan vazgeçmeyen sanayi üreticilerimiz, büyük bir özveriyle çarkları döndürmeye ve gücünü korumaya çalıştı. Bu süreçte gösterilen direnç, Türk sanayisinin ülkemiz adına verdiği en güçlü sınavlardan biriydi. 2026 yılına girerken sanayicimizin temel beklentisi; öngörülebilir bir ekonomi, finansmana erişimin kolaylaşması, enerji maliyetlerinin dengelenmesi ve yatırım ortamını güçlendirecek yapısal adımların kararlılıkla atılmasıdır. Bununla birlikte sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme, artık bir tercih değil, rekabet gücünün vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Bu alanlarda atılacak her adım, sanayimizin geleceğini daha sağlam temellere oturtacaktır. 2026’nın ülkemize, sanayimize ve tüm paydaşlarımıza sağlık, huzur, istikrar ve başarı getirmesini diliyor; yeni yılın umutları büyüten, dayanışmayı güçlendiren bir yıl olmasını temenni ediyorum. Mutlu yıllar.

Erdoğan Akyıldız

Barakfakih OSB YKB

2025 yılı, küresel zorluklara rağmen ekonomi yönetimimizin attığı adımlarla dengelenme sürecinin başladığı önemli bir geçiş dönemiydi. Sanayicimiz bu süreçte her türlü zorluğa rağmen devletine ve ülkesinin potansiyeline güvenerek üretimden kopmadı. Gelecek yılın, sabırla yürütülen bu sürecin meyvelerinin toplandığı; istikrarın reel sektöre daha fazla hissedildiği ve yatırım ikliminin canlandığı bir yıl olacağına inancımız tamdır.

Levent Eski

DOSAB YKB

Ekonomik olarak zorlu günlerden geçtik. Ekonomimizin önemli sorunlarından birisi yüksek faiz konusudur. Potansiyellerimiz var ama bunları kullanamadığımız bir yıl geride kaldı. Çünkü hem globalde hem de ülkemizde belirsizlikler çok oldu. Ekonomiler bu ortamda şekillenmeye çalıştı, lakin makroekonomik istikrar olmadan bu şekillenme tamamlanamıyor. Otomotiv ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olduğu DOSAB’da da 2025 yılı sıkıntılı geçti. Ümit ediyoruz ki gelecek yıl ekonomik aktivitede pozitif yönde bir hareketlilik olacaktır.

Ömer Faruk Korun

HOSAB YKB

Birçok sektör açısından 2025 yılı çok zor bir yıl oldu. Finansa erişim zorlaştı, iç ve dış piyasada para akışları yavaşladı, karlılıklar düşerken, maliyetler arttı. Birçok işletme 2025 yılını mevcut durumunu koruma savaşıyla geçirdi. Dolayısıyla 2026 yılı için de iyimserlik gözükmüyor. Belki ikinci yarıda pozitif manada bir hareketlenme olabilir. Elbette iş dünyamız bugüne kadar karşılaştığı zorluklarda olduğu gibi bunun üstesinden gelmek için de çıkış yolları arıyor. Umarım 2026 bu yolların bulunduğu, refaha doğru hızlı adımların atılacağı bir yıl olur.