Baran Çelik

OİB YKB – UİB Koordinatör Başkanı

Türkiye otomotiv endüstrisi olarak 2025 yılını, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen güçlü bir üretim ve ihracat performansıyla tamamlıyoruz. Kasım ayında ihracatımızı yüzde 16 artırarak 3 milyar 752 milyon dolara taşıdık ve Türkiye ihracatındaki liderliğimizi bir kez daha teyit ettik. Ocak–Kasım döneminde ulaştığımız 37 milyar 765 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ise yalnızca yıllık hedeflerimize yaklaştığımızı değil, aynı zamanda sektörümüzün küresel şoklara karşı ne kadar dirençli olduğunu ortaya koyuyor. 2025 yılını hedeflerimizin üzerine çıkarak bitirmeye yaklaşırken, gelecek yıl için de oldukça ümitli olduğumuzu belirtmek isterim.2026 ve sonrasında ise vizyonumuz çok daha net: Türk otomotiv endüstrisini daha az karbon, daha çok teknoloji ekseninde dönüştürmek.

Tüm bu çalışmalarla amacımız yalnızca bugünün rekabetini yönetmek değil; Türk otomotiv sanayisinin sürdürülebilir üretim kabiliyetiyle küresel rekabette kalıcı bir liderlik elde etmesini sağlamak. Türk otomotiv sektörü geçmişte olduğu gibi bugün de dünya ile rekabet eden, dönüşüme hızlı adapte olabilen güçlü bir endüstridir.

OİB olarak 2025’te elde ettiğimiz başarıları 2026’da daha ileriye taşıyarak, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer üretmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Pınar Taşdelen Engin

UTİB YKB

Geride bıraktığımız dönemde hem dünyada hem Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve kur politikalarının yarattığı maliyet baskısı sektörümüzü ciddi şekilde zorladı. Buna rağmen ihracatçılarımızın gösterdiği büyük çaba sayesinde UTİB olarak geçen yıl 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar, 2025’in 11 ayında ise 1 milyar 117 milyon 183 bin dolarlık ihracata ulaştık. Bu tablo, tüm zorluklara rağmen Türk tekstil sanayisinin üretim gücünü ve direncini koruduğunu açıkça ortaya koyuyor.

2026 yılına yönelik en önemli beklentimiz, üreticilerimizin rekabetçiliğini güçlendirecek politikaların hızla devreye alınmasıdır. Kur politikasının enflasyonla uyumlu hale getirilmesi, enerji ve işçilik maliyetlerinin üreticiyi destekleyecek şekilde düzenlenmesi ve KOBİ’lerimizin uygun finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması sektörümüz için hayati önemdedir. Tüm dünyanın merkezine aldığı döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu alanlardaki yatırımlar, Türk tekstilinin katma değerini artıracak ve sektörümüzü geleceğe hazırlayacaktır. Aynı zamanda tüm dünyanın merkezine aldığı döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu alanlardaki yatırımlar, Türk tekstilinin katma değerini artıracak ve sektörümüzü geleceğe hazırlayacaktır.

Prof. Dr. Senih Yazgan

UYMSİB YKB

Bu yıl, yaş meyve ve sebze sektörümüz açısından hem sınamaları hem de önemli kazanımları beraberinde getirdi. Küresel talep dalgalanmaları, maliyet artışları ve döviz kurundaki baskıya rağmen UYMSİB olarak yılın 11 ayında 173 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği başta olmak üzere çevre coğrafyalarda ihracatımızı artırmayı başardık; AB ve Rusya pazarlarında ise 2026 itibarıyla talebin yeniden güçleneceğine yönelik olumlu sinyaller alıyoruz. Bu tablo, güçlü üretim altyapımızın ve ihracatçılarımızın esnek yapısının en somut göstergesidir.

Önümüzdeki yıla yönelik beklentilerimiz güçlüdür. Doğru stratejilerle, paydaşların ortak akılla hareket ettiği bir anlayışla ve üretimden ihracata uzanan zinciri güçlendiren politikalarla sektörümüzün çok daha yüksek bir ihracat seviyesine ulaşacağına inanıyorum. UYMSİB olarak, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı ve tüm ekosistemi güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Nüvit Gündemir

UHKİB YKB

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçı sektörlerinden biri olarak ekonomimizin lokomotif görevini üstleniyor. Ancak 2025 yılı, küresel talepteki daralma, artan maliyet baskıları, finansmana erişim sorunları ve kurdaki oynaklık nedeniyle son derece zorlu geçti. Bu koşullar altında UHKİB olarak 2024’te 862 milyon 945 bin dolar, 2025’in 11 ayında ise 795 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Buna rağmen, sektörümüzün üçüncü basamaktaki yerini kaybetmesi ve aşağı yönlü ivmenin belirginleşmesi, artık değişimin zorunluluk haline geldiğini açıkça gösteriyor. Bu tabloyu yalnızca bir zorluk değil, aynı zamanda güçlü bir dönüşüm çağrısı olarak görüyoruz.

Türk hazır giyim sektörünün rekabet gücünü koruması ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyon ekseninde yeni bir sanayi fazına geçmemiz gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum, karbon ayak izini azaltan üretim modelleri, teknik tekstillere yönelim ve tasarım odaklı yüksek katma değerli ürünler bu dönüşümün ana omurgasını oluşturuyor.

Türkiye’yi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe trend belirleyen, yenilik üreten ve katma değer yaratan bir ülke konumuna taşıma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Özkan Kamiloğlu

UMSMİB YKB

2025 yılı, küresel ekonomideki dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve jeopolitik risklere rağmen sektörümüz için hem verimli hem de öğretici bir yıl oldu. ABD ve Diğer Asya pazarlarında elde ettiğimiz büyüme, doğru stratejilerle küresel rekabette hâlâ güçlü bir konuma sahip olduğumuzu gösterdi. Yılın 11 ayında 268 milyon 845 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olmamız, zorluklara rağmen sektörümüzün direncini ve üreticilerimizin kararlılığını ortaya koyuyor.

2026 yılı için hedeflerimiz net ve iddialı: Mevcut pazarlardaki payımızı artırırken yeni pazarlara açılarak ihracat hacmimizi sürdürülebilir biçimde büyütmek. Kaliteli, verimi yüksek ve uluslararası normlara uygun ürünlerle markalaşan, teknolojiyi üretime entegre eden ve çevresel standartları yükselten bir sektör yapısını güçlendirmek önceliğimiz olacak.