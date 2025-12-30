Ferudun Yılmaz

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 2025 yılını; eğitim-öğretim kalitesinin daha da yukarılara çekilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ülke ve kent sorunlarına akademik çözümlerin üretilmeye hız kesmeden devam edilmesi anlayışıyla geride bıraktık. Bunun yanında 2019 yılından itibaren yer aldığımız Araştırma Üniversiteleri sıralamasındaki yerimizi korumayı başardık. Kuruluşumuzun 50. yılını nitelikli projelerle kutladık.

2026 yılında da aynı kararlılık ve azimle çalışacak, Üniversitemizi Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli yükseköğretim kurumları sıralamasında tutabilmek amacıyla bilim üretmeye devam edeceğiz. Sanayi şehri Bursa’da, tüm kurumlarla ortak çalışmalar yürüten ve ülkesine fayda sağlayacak projeleri hayata geçiren bir üniversite vizyonu ile elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz.

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

Bursa’nın ve Güney Marmara’nın tek teknik üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) olarak 2026 yılına; bilimi, teknolojiyi ve toplumsal faydayı odağına alan güçlü bir vizyonla giriyoruz. Robotlar, akıllı sistemler ve yapay zekâ alanlarında uzmanlaşan üniversitemiz, bu yeni dönemde dijital dönüşüm odaklı çalışmalarını daha da derinleştirerek nitelikli bilimsel üretimini artırmayı hedeflemektedir. 2026 yılı; Bursa Teknik Üniversitesi için uluslararasılaşmanın güçlendiği, stratejik iş birliklerinin genişlediği ve küresel ölçekte görünürlüğümüzün arttığı bir dönem olacaktır. Sürdürülebilirlik, yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ, ileri mühendislik teknolojileri gibi dünyanın öncelikli alanlarında vizyoner projeler geliştirmeyi; akademik bilgi birikimimizi sanayi ve toplumla daha etkin biçimde buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, dijitalleşme ve inovasyon temelli eğitim modellerini yaygınlaştırarak öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine daha donanımlı şekilde hazırlarken; araştırma-geliştirme kapasitemizi güçlendiren, toplumsal etkiyi önceleyen ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan çalışmalarla BTÜ’yü daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, 2026 yılının ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyor; tüm halkımızın ve kıymetli Bursalı hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.