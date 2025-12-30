Çetin Yıldırım

Uludağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı

Yenilikçi uygulamalarımızla eğitimde sürdürülebilir bir gelişim sağladığımız 2025 yılında, teknoloji destekli öğrenme ortamlarımızı yaygınlaştırarak ve eğitimde bireysel öğrenme ihtiyaçların desteklendiği programlara alan açarak; gençlerimizin ve çocuklarımızın akademik, sosyal ve bilişsel gelişim süreçlerine ivme kattığımız başarılı çalışmalara imza attık.

2026 yılında aynı istikrarla ilerlemeye, eğitimde etkinliğimizi artırmaya ve geleceğe ilham verecek sürdürülebilir proje ve başarılarla geleceğe değer katarak eğitimde fark yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

İlhan Özdemir

trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri YKB

2025, ekonomide enflasyonla mücadele ve denge arayışının öne çıktığı bir yıl oldu. Sıkı para politikası nedeniyle faizler yüksek seyretti, krediye erişim zorlaştı ve özellikle KOBİ’lerde yatırım iştahı azaldı. İç talep yavaşlarken ihracat destekleyici rolünü sürdürdü, ancak Avrupa’daki durgunluk etkisini hissettirdi.

Sanayide verimsiz işletmeler zorlanırken güçlü firmalar ayakta kalıp konsolide oldu. Dijitalleşme, otomasyon ve yalın üretim rekabet için zorunlu hale geldi. Büyük sanayi yatırımlarını sürdürürken, orta ölçekli firmalar temkinli davrandı. Savunma, otomotiv yan sanayi, enerji ve gıda sektörleri görece güçlü kaldı.

Teknoloji tarafında yapay zekâ yoğun şekilde konuşulsa da uygulamalar sınırlı kaldı; asıl katma değer üretimde veri toplama, MES/ERP entegrasyonu ve enerji verimliliği projelerinde ortaya çıktı. Startup ekosisteminde fonlama zorlaştı ve nakit yönetimi kritik hale geldi.

Hayat pahalılığı ve belirsizliklerin toplumda yorgunluk hissini giderek arttırdığını müşahede ettiğimiz bir yıl oldu 2025.

2026, enflasyon baskısının görece azaldığı, faizlerin yüksek kalsa da aşağı yönlü olduğu ve kredi kanallarının seçici biçimde açıldığı bir toparlanma ve kontrollü büyüme yılı olacak. Bu süreç, herkes için değil; hazırlığını yapan şirketler için fırsat sunacak.

Sanayide 2025’te ertelenen yatırımlar yeniden devreye girecek. İşçilik maliyetleri, enerji verimliliği, regülasyonlar ve izlenebilirlik yatırımların ana itici gücü olacak. Dijitalleşmeyen üretim rekabet gücünü kaybederken; MES, enerji ve karbon takibi, otomasyon ve veri analitiği öne çıkacak. Savunma, otomotiv, gıda ve kimya sektörleri güçlü kalacak.

Teknoloji tarafında yapay zekâda “gürültü” azalacak; gerçek katma değer üreten, ROI odaklı uygulamalar (kestirimci bakım, kalite analizi, planlama ve optimizasyon) öne çıkacak. AI başlı başına ürün değil, ürünlerin bir özelliği haline gelecek.

Şirketlerin 2026 gündeminde büyümeden çok verimlilik, cirodan çok nakit akışı, parçalı yazılımlardan çok entegre sistemler ve yalın ile dijitalin birlikte yürütülmesi olacak. İnsan kaynağında ise üretim, yazılım ve veri bilgilerini birleştiren hibrit yetkinlikler kritik hale gelecek.

Genel olarak 2026, 2025’te ayakta kalan ve doğru pozisyon alan şirketler için ölçeklenme ve sıçrama yılı olacak; özellikle üretimi bilen, sahaya inen, gerçek problem çözen ve global düşünen yapılar için önemli bir fırsat penceresi açılıyor.

Ergün Turba

Turbacom Bilişim Kurucusu

2025 yılı, güvenlik sektörü için hem fiziksel hem de dijital dünyada yapay zekanın (AI) tam anlamıyla "merkezi sinir sistemi" haline geldiği bir dönüm noktası oldu. Artık güvenliğin sadece bir önlem değil, proaktif bir stratejiye dönüştüğü bir yılı geride bırakıyoruz.

Sektördeki gelişmeleri şu ana başlıklarla özetleyebiliriz:

•2025'te yapay zeka, güvenlik sektörünün her kademesine entegre oldu. Ancak bu, iki ucu keskin bir bıçak olarak kendini gösterdi,

•"Önce güven, sonra kontrol et" felsefesi 2025 itibarıyla tamamen terk edildi.

•Fiziksel güvenlik artık sadece "kamera ve güvenlik görevlisi" düşüncesi terk edilerek; Drone ve Robotik Devriye ile Biyometrik Geçişler sistemde yerlerini sağlamlaştırdı. .

•Bulut ve Hibrit Çözümlerin artması ile güvenlik verilerine her an, her yerden erişebilme imkanları sağlandı.

•Ekonomik olarak da Güvenlik sektörü yılı hareketli kapattı; Konut ve Site Güvenliği yatırımları %35, Ticari alanlar ve AVM sektörü proje yatırımları %25, Sanayi ve Enerji Tesisleri proje yatırımları %20 oranında artış kaydetti.

Bu bağlamda 2026 yılında Güvenlik Sektörü yatırımlarının artarak devam edeceğini, Hem fiziki güvenliğin hem de Siber güvenliğin "otonom" bir hal alacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Ayben Günak

Base3 Tech CEO

2025, teknoloji açısından ölçeklenmenin ve yapay zekânın iş süreçlerine gerçek anlamda entegre edildiği bir yıl oldu; verimlilik deneyleri yüzdelik oranlarla başarılı biçimde ön plana çıktı. Ürünlerimizi daha akıllı, daha otonom ve küresel ölçekte erişilebilir hale getirdik.

2026’da beklentim, yapay zekânın “deneysel” olmaktan çıkıp altyapının görünmez ama vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, veri egemenliği ve insan-merkezli tasarımın teknoloji stratejilerinin merkezine oturacağını öngörüyorum.

Ersin Yazıcı

Almira Hotel Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür

Tüm sektörlerin zor bir dönemden geçtiği bu süreçte, hizmet sektörü olarak biz de önemli ölçüde etkilendik. Buna rağmen, kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürdük; 2026 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak artan maliyetler ve mevcut ekonomik durum sektörümüzü zorlamaktadır. 2026 yılında Bursa sanayisiyle birlikte hizmet sektörünün de toparlanacağını ümit ediyoruz. 2025 yılında Bursa’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 443 bin oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 40, ortalama kalış süresi ise 1,68 olarak gerçekleşti. 2026 yılında hedefimiz bu sayıları daha da yükseltmektir.

Serdal Can

Plaza Turizm YKB

2025 yılı, Plaza Turizm olarak kurumsal alanda gücümüzü pekiştirdiğimiz; operasyonel kabiliyetimizi, hizmet kalitemizi ve güvenilirliğimizi daha da ileri taşıdığımız bir yıl oldu. Ekonomik zorlukların yoğun hissedildiği bu dönemde, iş ortaklarımızla birlikte sağlam ve kontrollü bir büyüme sergiledik.

2026 yılında iş birliklerimizi büyütmeyi, dijital çözümlerle hizmet kalitemizi artırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yeni yılın; sadece belirli sektörler için değil, tüm ekonomi adına daha dengeli, öngörülebilir ve pozitif bir seyir izlemesini umut ediyoruz.

Hasan Eker

Burkon Turizm YKB

2025’te büyümenin devam etmesi ve enflasyonun gerilemesi kamu mali dengeleri açısından olumlu bir çerçeve sundu. Bilhassa turizm gelirlerinde önemli artışlar kaydedildi ve bütçe göstergeleri yönetilebilir seviyelerde kaldı. Buna karşın harcama baskılarının kalıcı hâle gelme riski arttı. 2026’da mali disiplinin korunmasıyla kamu finansman yapısının güçlenmesi bekleniyor. Bu çerçevede, yapısal reformların hız kazanması ve kaynakların daha verimli kullanılması, ekonomik istikrarın kalıcı hâle gelmesi açısından kritik önem taşıyor.

Gürsel Durmuş

Ekonomi Grup YKB

2025 yılı, sıkı para politikası uygulamaları ve siyasetin zaman zaman ekonominin önüne geçtiği bir ortamda, iş dünyası ve toplumun geniş kesimleri açısından oldukça zor bir yıl oldu. Finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve artan maliyetler, özellikle üretim ve yatırım kararlarını baskıladı. 2026’nın ise ilk yarısından sonra, piyasaları olumsuz etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa; faizlerin kademeli olarak düştüğü, paranın yeniden piyasaya döndüğü ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte yaraların bir nebze de olsa sarıldığı daha pozitif bir yıl olmasını ümit ediyorum.

Semra Baykan

Hedef Patent Genel Müdürü

2025 yılında küresel belirsizlikler, sanayi şirketlerinin sınai mülkiyet başvurularında(marka-patent-tasarım) daha temkinli ve seçici davranmasına yol açtı. Buna karşın teknoloji, üretim ve tasarım yoğun sektörlerde istikrarlı bir artışta oldu. Özellikle ihracat yapan ve Ar-Ge yatırımı bulunan sanayi firmalarının başvuruları arttı. Devlet destekleri ile de beraber ihracata yönelim olduğunu gözüyorum.

2026’da Sanayi şirketlerinin Avrupa, ABD ve Asya pazarlarına yönelik uluslararası başvurularını artırmasını bekliyoruz. Tescil sanayi için artık yalnızca hukuki bir gereklilik değil, rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir unsurdur.

Ömer Kocakuşak

Bilen Patent Genel Müdürü

2025 yılı, küresel ve yerel zorluklara rağmen ekonomik aktörlerin dayanıklılığını ve uyum gücünü ortaya koyduğu bir yıl oldu. İş dünyası, değişen koşullara hızlı adapte olarak verimlilik, dijitalleşme ve mali disiplin konularında önemli mesafe kat etti. Tüm bu süreç, geleceğe dair daha sağlam bir zemin oluşturdu. 2026 yılında ekonomik istikrarın güçlendiği, güven ortamının pekiştiği ve yatırım iştahının yeniden canlandığı bir dönem bekliyoruz. Üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen adımların hız kazanmasıyla birlikte büyümenin daha sağlıklı bir zemine oturacağına inanıyoruz. İş dünyası açısından fırsatların arttığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Levent Yılmaz

Derin Gümrükleme Genel Müdürü

2025 yılı yapay zekâ ve dijitalleşmenin hız kazandığı, küresel ölçekte ekonomik dalgalanmaların, enerjiye ulaşım konusunda ülkeler arasında çekişmelerin sonucu jeopolitik belirsizliklerin gündemde kaldığı bir yıl oldu. Ülkemizde enflasyonla mücadele, iklim krizi ve teknoloji odaklı dönüşümler hem iş dünyasını hem de toplumsal yaşamı belirledi.

2026 yılında ise; ekonomik kademeli olarak güçlendiği, yapay zekânın daha düzenli ve verimli kullanıldığı, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümünün olumlu sonuçlar verdiği , iklim ve kurallılıkla mücadelenin en üst seviyede verildiği bir yıl olmasını bekleniyoruz. Ve ayrıca Şirketler için verimlilik, toplumlar için ise istikrar ve uyumun istikrarlı olması dileğimiz.

Özleyiş Ardalı

Senteservıces Ajans Başkanı

2025 yılı, markalarımız için stratejik dönüşüm ve yaratıcı büyüme yılı oldu. Dijitalleşmenin derinleştiği bu dönemde hem yerel hem global ölçekte daha görünür ve etkili işlere imza attık. Sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve teknolojiyi odağımıza aldığımız birçok projeyle fark yarattık.

2026’da iletişim sektöründe veri odaklı yaratıcılık ve yapay zeka entegrasyonunun belirleyici olacağına inanıyoruz. Yaratıcı stratejilerin daha fazla kıymet göreceği bir döneme hazırlanıyoruz. Hem ajansımız hem de iş ortaklarımız adına daha verimli, vizyoner ve kapsayıcı bir yıl bekliyoruz.

Dr. Barış Gül

Faveo Danışmanlık YKB

2025’te enflasyonun düşüş trendi para politikasında öngörülebilirliği artırdı. Finansal koşullar sıkı seyrini korurken fiyatlama davranışlarında kısmi iyileşme gözlendi. Kredi kanalındaki daralma reel sektör faaliyetlerini sınırladı.

2026’da enflasyon beklentilerinin daha kalıcı biçimde iyileşmesi bekleniyor. Faveo Danışmanlık olarak da 2026 yılı için sektör analizlerini ve beklentilerini iyi etüt ettik. Hedeflerimizi bu analizlere göre belirledik.

Şule Aşık

Shule Plus Dış Ticaret Danışmanlığı Kurucusu

2025, ihracat odaklı KOBİ’ler açısından zorlayıcı ancak stratejik farkındalık yaratan bir yıl olarak öne çıktı. Maliyet artışları ve kârlılık üzerindeki baskı, şirketleri daha kontrollü hareket etmeye ve mevcut müşteri ilişkilerini sağlamlaştırmaya itti. Avrupa pazarında siparişlerin daha düşük hacimli ve yoğun fiyat baskısıyla gelmesi ise kalite standartları ve operasyonel disiplinin önemini artırdı.

2026 yılında maliyet baskısının kademeli olarak azalmasını, özellikle Avrupa pazarında talebin daha istikrarlı bir seyir izlemesini bekliyorum. Verimlilik, ürün bazlı farklılaşma ve uzun vadeli müşteri ilişkilerinin 2026’da büyümeyi belirleyen ana unsurlar olacağını düşünüyorum.

Cenker Ural

Lima Logistics Kurucu Ortağı

2025 yılı, küresel ölçekte zorlu piyasa koşullarına rağmen kendi ritmimizi koruduğumuz; çalışma arkadaşlarımızla birlikte ürettiğimiz, öğrendiğimiz ve geliştiğimiz bir yıl oldu. Aldığımız sektörel ödüllerin yanı sıra, 4. kez Great Place to Work sertifikasına layık görülmek bizim için ayrı bir anlam taşıdı. Bu sertifika, lojistik sektöründe kadın çalışan ağırlıklı yapımızı ve çalışan mutluluğunu merkeze alan kültürümüzü bir kez daha teyit etti.

Spora ve gençlere verdiğimiz önemi Lima Spor Kulübümüz aracılığıyla sürdürerek çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk. Lima Green vizyonumuz doğrultusunda karbon nötr taşımacılığa geçiş sürecimizi hızlandırırken, “Lima Hatıra Ormanı” projemizle doğaya kalıcı bir değer bıraktık. Bu projeyi; Lima Spor Kulübü öğrencilerimizi ve çalışma arkadaşlarımızın çocuklarını da dahil ederek, gençlerde doğa sevgisi ve çevre farkındalığı oluşturmayı hedefleyen anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştürdük.

2026 yılında daha çevreci, daha sorumlu ve daha rekabetçi bir yapıyla yolumuza devam etmeyi hedefliyor; ülkemiz için sağlık, mutluluk ve yeni iş fırsatlarıyla dolu bir yıl diliyoruz.

Erdem Kaptan

Eksper Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı

2025 yılı, gayrimenkul sektörü açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımcıların bankalardan krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar ve satın alma gücündeki düşüş, sektörün hareketliliğini sınırladı. Buna rağmen piyasa tamamen durmadı; sektör oyuncuları daha temkinli ve seçici adımlar atarak süreci yönetmeye çalıştı.

2026 yılına ilişkin beklentilerim, 2025’e kıyasla daha olumlu. Faizlerin kademeli olarak dengelenmesi ve ekonomik istikrarın güçlenmesiyle birlikte konut talebinin yeniden canlanacağını öngörüyorum. Gayrimenkul sektörünün, güven ortamının artmasıyla birlikte yeniden büyüme sürecine gireceğine inanıyorum.

Serkan Işık

Serkanlar Proje Genel Müdürü

2025 yılı inşaat sektörü için "dönüşüm ve temkinli büyüme" yılı olarak özetlenebilir. Sektör, yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorlukları gibi kronik sorunlarla mücadele ediyor., Kentsel dönüşüm konusun da deprem bölgeleri haricinde neredeyse hiç bir yerde başlamadı tüm yöneticiler bu konuda gözlerini kapattılar. kalmaya çalışıyor.

2026 yılı, inşaat sektörü için 2025'teki toparlanma sürecinin ardından "stabilizasyon ve ivme kazanma" yılı olarak öngörülüyor. Sektör temsilcileri ve analistler, 2026'yı maliyetlerin dengelendiği ve finansmana erişimin kolaylaştığı bir "altın yıl" adayı olarak nitelendiriyor. Yeni yılda Kentsel dönüşümleri başladığı , konut finansmanı da erişimin olduğu bir yıl beklentimiz var , biz bu beklentiye 2018 yılında durağına geçen ve sektörün tamamen durma noktası gelen ve Türkiyede yıllarca ülke ekonomisini ayakta tutan sektörü için umut ediyoruz.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik ve Gümrükleme YKB

2025 yılı, emeğin, birlikteliğin ve doğru kararların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatan bir yıl oldu. Karşılaştığımız zorluklara rağmen; çalışanlarımızın özverisi, iş ortaklarımızın desteği ve paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde süreci başarıyla yönetmeyi başardık. Bu deneyimler bize dayanışmanın ve ortak aklın gücünü bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki döneme ise umutla, sorumluluk bilinciyle ve daha büyük hedeflerle bakıyor; sürdürülebilir büyüme ve kalıcı değer üretme kararlılığımızı koruyoruz.