Ömer Annaç

Anr Enerji YKB

2025 yılı, enerji sektörü başta olmak üzere iş dünyası için dalgalı ve dikkatli yönetilmesi gereken bir yıl oldu. Küresel gelişmeler, maliyet baskıları ve finansman koşulları sektör üzerinde belirleyici olurken; bu süreç aynı zamanda verimlilik, planlama ve sürdürülebilirlik konularının önemini bir kez daha ortaya koydu. Anr Enerji olarak 2025’i, operasyonel gücümüzü koruduğumuz, proje bazlı ilerlemeyi sürdürdüğümüz ve altyapımızı daha sağlam hale getirdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz.

2026 yılına ise daha yapıcı ve umutlu bir perspektifle bakıyoruz. Enerji dönüşümünün hız kazanması, yenilenebilir enerji yatırımlarına olan ilginin artması ve verimlilik odaklı projelerin öne çıkması sektör açısından önemli fırsatlar sunuyor. Finansmana erişimde kademeli bir iyileşme ve yatırım ortamında daha öngörülebilir bir sürecin başlamasıyla birlikte, özellikle yılın ikinci yarısında hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Anr Enerji olarak 2026 yılında; sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve katma değer üreten projelere odaklanarak büyümeyi hedefliyoruz. Enerji sektörünün ülke ekonomisi ve sanayi için taşıdığı stratejik önemin bilinciyle, yeni yılda da üretime, istihdama ve enerji güvenliğine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Eren Ertoksöz

Oktay Holding YKB

2025 yılı, ekonomik belirsizliklerin ve maliyet baskılarının yoğun hissedildiği bir yıl olarak geride kaldı. Reel sektör, finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimi ve istihdamı korumak için ciddi bir mücadele verdi. Bu süreçte temkinli büyüme ve güçlü nakit yönetimi öne çıktı.

2026 yılında ekonomide daha öngörülebilir bir zeminin oluşmasını ve üretimi destekleyen politikaların güçlenmesini bekliyorum. Sanayi ve ihracat odaklı adımların artması, yatırım iştahını yeniden canlandıracaktır. Güven ortamının güçlenmesi, sürdürülebilir büyümenin önünü açacaktır herkesin yeni yeni yılın mutlu sağlıklı ve başarılı geçmesini dilerim.

Ahmet Parseker

Simpet Akaryakıt YKB Yrd.

2025 yılı, iş dünyası açısından belirsizliklerin ve temkinli kararların öne çıktığı bir yıl oldu. Yüksek maliyetler, finansmana erişimdeki zorluklar ve dalgalı piyasa koşulları, şirketleri büyümeden çok dayanıklılığa odaklanmaya zorladı. Bu süreçte risk yönetimi ve nakit disiplini her zamankinden daha kritik hale geldi.

2026 yılında iş dünyasının en temel beklentisi öngörülebilirlik ve güven ortamının güçlenmesi. Ekonomik dengelenmenin daha net hissedildiği, yatırım kararlarının daha sağlıklı alınabildiği bir yıl olmasını umuyoruz. İstikrarın artması halinde üretim, yatırım ve istihdam tarafında daha cesur adımlar atılabileceğine inanıyoruz.

Erol Dağlıoğlu

Dağlıoğlu Grup YKB

2025 yılı, enerji sektöründe maliyetlerin, finansman koşullarının ve küresel belirsizliklerin dikkatle yönetilmesini gerektiren bir yıl oldu. Dağlıoğlu Grup olarak bu süreçte, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji yatırımlarımızı uzun vadeli bir perspektifle sürdürdük. Aynı zamanda BTSO Enerji Konseyi çatısı altında sektörün ortak sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam ettik. 2026 yılında, enerji dönüşümünün hız kazandığı bir dönemde; yenilenebilir enerji, enerji depolama ve verimlilik odaklı yatırımların daha da önem kazanacağını öngörüyoruz. Dağlıoğlu Grup olarak bu alanlarda istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi, sektörün gelişimine katkı sağlayacak bir anlayışla sürdürmeyi hedefliyoruz.

Orhan Özcü

Sisina Enerji YKB

2025 yılı güneş enerjisi sektöründe trafo merkezi kapasitelerindeki doluluk, yatırım öncesi ve sonrası bağlantı izni ve kabul sürelerindeki uzamalar, finansmana erişim zorlukları gibi sebeplerden dolayı potansiyelinin altında bir gelişim göstermiştir.

2026 yılının geçtiğimiz yıllardan daha güzel olan, bol bereketli, hayırlı kazançların olacağı bir yıl olması temennisiyle, tüm iş dünyasının yeni yılını kutluyorum.

İsmail Hızlı

Simaş Metal Şirket Müdürü

2017 yılında kurulan şirketimizi, 2025 yılında satış portföyümüze eklediğimiz yeni markalarla birlikte şehrimizde adından söz ettirmeye başlayan bir firma haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte hem marka çeşitliliğimizi artırdık hem de pazardaki görünürlüğümüzü güçlendirdik. 2026 yılında ise mevcut bayiliklerimizin satış ve pazarlama faaliyelerini daha da artırmayı, müşteri ağımızı genişletmeyi ve bazı ürün gruplarında piyasada daha güçlü, söz sahibi bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz.

Volkan Eren

Volen Mekatronik Genel Müdürü

2025 yılı boyunca Volen Mekatronik olarak sanayicimizin hem hizmet hem de finansal ihtiyaçlarında güçlü bir çözüm ortağı olduk. Üretimin sürdürülebilirliği, yatırımların devamlılığı ve rekabet gücünün artırılması adına sahada, projelerde ve finansal süreçlerde sanayicimizin yanında yer aldık. 2026 yılında da aynı kararlılıkla; yenilikçi çözümlerimiz, güvenilir hizmet anlayışımız ve finansal destek mekanizmalarımızla sanayicimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı destekleyerek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Yusuf Türkoğlu

MYT Enerji YKB

2025 yılı, firmamız için büyüme, dönüşüm ve güçlenme yılı olmuştur. Enerji altyapıları, endüstriyel tesisler ve elektrik taahhüt projelerinde üstlendiğimiz çalışmaları zamanında, güvenli ve yüksek kalite standartlarında tamamladık. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek proje tasarım ve uygulama süreçlerimizi daha verimli hale getirdik; müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak koruduk. 2026 yılından beklentileriniz nelerdir? 2026‘ında; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, akıllı sistemler alanlarında daha fazla projeye imza atmayı hedefliyoruz. Mühendislik gücümüzü, deneyimli kadromuz ve yenilikçi yaklaşımımızla birleştirerek; sektörde güvenilir, sürdürülebilir ve katma değer üreten bir marka olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Ertuğrul Çelik

Befaş Mekatronik Genel Müdürü

2025 Bursa krizin etkilerini diğer şehirlerden daha derin hissetti.Befaş de bu krizden etkileniyor,bunu azaltmak için bursa dışındaki kurumsal firmalara yöneldik.Bu açılım bizi bir ölçekte rahatlattı. 2026 da Bursa'da ve Türkiye'de iyi bir dönem bizi beklemiyor. Işçilik maliyetleri Avrupa ile ve dünya ile rekabet edecek durumda değil, ancak çalışanlar da elde ettiklerinden mutlu değil, kimsenin mutlu olmadığı bir dönem yaşıyoruz.Krizin süresini ve sonuçlarını kestirmek çok zor. Herkese kolaylıklar ve güzel bir yıl diliyoruz.