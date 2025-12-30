Mehmet Yıldız

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube YKB

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının afetlere dirençli kentler oluşturmak üzere çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Yapılan çalışmalar ve iyi niyetin farkındayız ancak bütünleşik bir şekilde oluşturamadığımız, tüm toplumu kapsamayan ve multidisipliner etik çalışmadan yoksun olarak gerçekleştirilen çalışmalar maalesef 2025 yılı içerisinde amacına ulaşamamıştır. Bu sebeple insan odaklı afete dirençli kentleri oluşturabilmek için 2026 yılını bir milat kabul edip, tüm yetkilileri bir olmaya, kamuoyu oluşturmaya ve nihayetinde ivedilikle eylemliliğe geçmeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki hep birlikte Başaracağız….

Esra İnhanlı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi YKB

2025 yılı, Bursa ve bölgesinde ekonomik belirsizliklerin yatırım kararlarını etkilediği; buna karşın deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm ihtiyacının ertelenemez biçimde öne çıktığı bir yıl oldu. Bu da yapı denetiminin hayati rolünü bir kez daha ortaya koydu. Artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, yapı denetim firması sahibi olarak beni daha planlı, daha kurumsal ve daha verimli bir çalışma anlayışına yöneltti.

2026’dan beklentim, kentsel dönüşümü hızlandıran, yapı güvenliğini önceleyen ve yapı denetimini güçlendiren kararlı adımların atılmasıdır. İnşaat sektörünü canlandıracak ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte, yapı denetim sisteminin sürdürülebilirliğini destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.

Şirin Rodoplu Şimşek

Mimarlar Odası Bursa Şube YKB

2025 yılı, mimarlık ve yapı sektörü açısından ekonomik dalgalanmalar, artan üretim maliyetleri ve mevzuattan kaynaklanan belirsizliklerle geçen, yine zorlayıcı bir yıl oldu. Buna karşın meslek ortamında; meslektaşlarla dayanışmayı, ortak aklı önceleyen çalışmaların içinde olmayı ve kamusal sorumluluk bilincini sürdürmeyi hiç bırakmadık. Bursa özelinde kentsel dönüşüm uygulamaları, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile planlama süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı esas alan önemli mücadeleler yürüttük. Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, mesleğin kamusal niteliğini ve kent hakkını kararlılıkla savunmaya devam ettik. 2026 yılında mimarlığın yalnızca bir yapı üretim faaliyeti olarak değil, yaşam kalitesini artıran kamusal bir disiplin olarak ele alındığı bir anlayışın güçlenmesini temenni ediyoruz. Bilimsel veriye dayalı, katılımcı ve şeffaf planlama süreçlerinin yerel yönetimlerde daha fazla karşılık bulmasını bekliyoruz. Mesleki hakların korunması, genç meslektaşların desteklenmesi ve nitelikli mimarlığın toplumla daha güçlü bağlar kurduğu bir yıl olmasını diliyoruz. Kentlerimizin geleceği adına umutlu, ancak sorumluluğu yüksek bir sürece girildiğine inanıyoruz.