Kadın mühendislerin mesleki alanda daha fazla görünürlük kazanması ve karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmesi için çeşitli projeler yürütmeye devam eden TÜMKAD, “Dönüşüm Bugün” projesinin kapanış toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Toplantıda, “Finansal Okuryazarlık ve Para Piyasaları” başlığıyla konuşma yapan Ekonomist Dr. Derya Hekim, ekonomik bilinçlenmenin kadınların mesleki güçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı.

“Çok büyük bir hikaye”

TÜMKAD Yönetim Kurulu’nun ve üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, konuşmasında hem projenin başlangıcındaki heyecanı hem de bugüne kadar geçen süreçte yaşanan gelişmeleri aktararak, “Bugün burada sadece bir projenin kapanışı için değil, çok daha büyük bir hikayenin devamı için bir araya geldik. ‘Dönüşüm Bugün’ projesini başlatırken amacımız çok netti. Belirli nedenlerle sektörden ayrılmış kadın mühendislerimize, mesleklerine dönüş yolculuklarında destek olmak istedik. Çünkü biliyoruz ki, sektörden ayrılan her kadın mühendisle birlikte toplumun üretim gücü ve ülkenin potansiyeli de azalıyor” dedi.

“TÜMKAD dönüşümü kolaylaştırıyor”

‘Dönüşüm Bugün’ projesi kapsamında katılımcı kadın mühendislerin dönüşüm hikayelerinden kesitlerin yer aldığı video gösteriminin ardından sözü alan Ekonomist Dr. Derya Hekim, “Finansal Okuryazarlık ve Para Piyasaları” başlıklı sunumunda, TÜMKAD’ın yürüttüğü bu sosyal sorumluluk projesinin yalnızca bireysel değil, ekonomik açıdan da büyük anlam taşıdığını belirtti. Dr. Hekim, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının Türkiye ekonomisinin kalkınması için kritik olduğunu vurgularken kadınların yaşadığı yapısal sorunlara da dikkat çekti. Dr. Derya Hekim, “Ne yazık ki Türkiye’de çocuk ve yaşlı bakımının büyük yükü kadınların omzunda. Bu sebeple kadınlar iş hayatından uzaklaşmak zorunda kalıyor ve geri dönüş süreçleri giderek zorlaşıyor. TÜMKAD gibi oluşumlar sayesinde bu dönüşüm kolaylaşıyor. Bu, sadece bireysel başarı değil; ekonomik olarak da çok kıymetli bir kazanım” ifadelerini kullandı.