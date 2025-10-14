GÖKSEL BAŞARAN-HIDIRCAN KAYA

Dünyanın en köklü ve prestijli otobüs fuarlarından biri olan Busworld Europe 2025, otobüs ve yolcu taşımacılığı sektörünü bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu. 1971 yılından bu yana düzenlenen Busworld, küresel ölçekte üreticileri, tedarikçileri, profesyonelleri ve sektör paydaşlarını bir araya getiren güçlü bir platform olma özelliği taşıyor.

En son yeniliklerin ve trendlerin tanıtıldığı, iş birliklerinin kurulduğu, bilgi paylaşımının yapıldığı organizasyon, sektör için hem ticari hem de sosyal bir buluşma noktası niteliğinde dikkat çekiyor. Busworld Europe bu sene, 4-9 Ekim tarihleri arasında yoğun katılım ile Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplamda 559 firmanın yer aldığı organizasyonda Türkiye, 106 katılımcı ile güçlü bir temsil sergilerken, bu firmaların 59’unun Bursa’dan olması, kentin otomotiv ana ve yan sanayisindeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

İnovasyon ve tasarım odaklı ürünleri tanıttılar

Fuarda otobüs ve minibüs gruplarına yönelik en yeni teknolojiler, koltuk sistemleri, güvenlik ekipmanları, aydınlatma çözümleri, mühendislik sistemleri ve iç donanım bileşenleri tanıtıldı. Bursa firmaları; tasarım, inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışlarıyla uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Busworld, 2026 yılında İstanbul’da sahne alacak

Uluslararası otobüs ve yolcu taşıma sektörü; 17–19 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Busworld Türkiye 2026 ile yeniden bir araya geliyor. 1971’den bu yana dünya çapında düzenlenen Busworld organizasyonları; canlı sergiler, konferanslar, dijital platformlar aracılığıyla sektörü buluşturuyor, yeni iş birlikleri, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi için ideal bir zemin sunuyor. Organizasyon, yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan birçok firmanın ve ziyaretçinin katılımıyla bölgesel bir çekim merkezi haline gelmeyi amaçlıyor.

Rengin Eren

Erener Otomotiv YKÜ

7 farklı aracımızı tanıttık

Avrupa otobüs endüstrisinin kalbinin attığı Busworld Europe 2025, bu yıl rekor katılımla Brüksel’de gerçekleşti. 559 katılımcı firma arasında yer alan 106 Türk firması, ülkemizin üretim gücünü ve mühendislik yetkinliğini uluslararası arenada gururla temsil etti. Bursa’dan katılan 58 firma ise Türkiye’nin otomotiv başkentinin tasarım, inovasyon ve ihracat kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erener Otomotiv A.Ş. olarak fuarda yaklaşık 600 metrekarelik geniş bir stand alanında, 7 farklı aracımızı tanıtma fırsatı bulduk. Sergilediğimiz araçlar arasında IVECO ve Mercedes şasiler üzerine tasarlanan, farklı tip ve koltuk kapasitelerine sahip modeller yer aldı. Özellikle GSR2 regülasyonlarına tam uyumlu, yeni nesil güvenlik sistemleriyle donatılmış araçlarımız, ziyaretçilerden ve Avrupa distribütörlerinden yoğun ilgi gördü.

Busworld Europe, firmamız açısından yalnızca bir tanıtım alanı değil; aynı zamanda uluslararası iş birliklerini güçlendirdiğimiz ve yeni sipariş bağlantıları kurduğumuz stratejik bir platform niteliğinde oldu. Fuar süresince hem mevcut iş ortaklarımızla verimli görüşmeler gerçekleştirdik hem de birçok yeni müşteriyle temas kurduk.

Ziyaretçi yoğunluğu ve profesyonel temaslar açısından beklentilerimizin ötesinde bir fuar yaşadık. Oldukça yüksek sayıda sipariş alarak hem ürünlerimize olan güveni hem de Erener markasının Avrupa pazarındaki konumunu bir kez daha pekiştirdik.

Gezer Keskin

Sege Taşıt Koltukları YKB

Fuar, beklentilerimizi karşıladı

1991 yılında başladığımız bu uzun yolculukta, geçen 34 yıl süresince teknoloji ve inovasyona yaptığımız doğru yatırımlar, 2025 yılına geldiğimizde SEGE’yi entegre üretim tesisleriyle sektöründe Avrupa’da öncü, global bir marka haline getirmiştir. Yolcu, hostes ve sürücü koltuklarımızla ticari ve askeri araç sektörüne hizmet vermekteyiz. 45 bin metrekare açık alan, 30 bin metrekarelik kapalı alan olmak üzere 550 çalışanımızla birlikte üretimimizi gerçekleştirmekteyiz. IATF 16949:2016 Kalite Sistemi sertifikasına sahip olan SEGE, ‘sürekli iyileştirme’ ve ‘müşteri odaklılık’ felsefesini benimseyerek müşteri portföyünü geliştirmiş, Yeni Zelenda’dan Şili’ye kadar, dünyanın bir ucundan diğer ucuna 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ülkemizde katma değer sağlayan bir firma haline gelmiştir.

Fuarda otobüs ve minibüs koltuklarımızı sergiledik. Farklı segmentlere yönelik geliştirdiğimiz ergonomik, konforlu ve güvenli koltuk modellerimiz, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Hem tasarım hem de fonksiyon açısından geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulduk. Busworld, bu anlamda bizim için sadece bir fuar değil, markamızın kalite anlayışını dünyaya gösterebildiğimiz önemli bir platform oldu.

Busworld, otobüs ve ticari araç sektörünün en önemli organizasyonlarından biri. Bu fuar, üreticiler, tedarikçiler ve distribütörler için küresel ölçekte bir buluşma noktası niteliği taşıyor. Bizim açımızdan da hem ürünlerimizi tanıtmak hem de yeni iş birliklerinin kapısını aralamak açısından son derece değerli bir deneyimdi. Sektörün geleceğini şekillendiren trendleri yakından görme ve farklı ülkelerden gelen profesyonellerle fikir alışverişinde bulunma şansı yakaladık.

Fuar genel anlamda beklentilerimizi karşıladı diyebiliriz. Standımıza olan yoğun ilgi, ürünlerimizin uluslararası pazarda da dikkat çektiğini gösterdi. Hem mevcut iş ortaklarımızla bağlantılarımızı güçlendirdik hem de yeni iş fırsatları doğuran görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretçi sayısının yüksekliği ve fuarın profesyonel atmosferi, katılımın ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Busworld’e dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geldi. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülkeden sektör temsilcileriyle tanışma fırsatı bulduk. Bu çeşitlilik, küresel ölçekte ne kadar büyük bir pazarın parçası olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi. Ürünlerimizin farklı pazarlarda da talep görebileceğini görmek, bizim için oldukça motive ediciydi.

Bursa’da Busworld benzeri bir fuar düzenlenebilir mi diye düşündüğümüzde, elbette bu şehirde böyle bir organizasyonun potansiyeli mevcut. Ancak Busworld’ün Avrupa’daki köklü yapısı ve uluslararası erişimi düşünüldüğünde, bu fuarın şu anda Avrupa’da yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Yine de gelecekte Türkiye’de, özellikle Bursa gibi bir sanayi kentinde bu ölçekte bir organizasyonun düzenlenmesi sektörümüz için büyük bir kazanım olur.

Doğan Erkolcu

Gürsözler Otomotiv Genel Müdürü

Güçlü şekilde büyüyoruz

Gürsözler Otomotiv olarak 20 yılı aşkın deneyimimizle 12.000 metre kare kapalı alanda faaliyet gösterirken StyleBus markasıyla yurtdışında tüm ulaşım otobüslerinin iç ve dış tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Tasarım ve yaratıcılığın verdiği ilhamla özel çözümler üretiyor, müşterilerimize özel tasarımlar sunuyoruz. Dayanıklılığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiriyoruz. Ürettiğimiz tüm araçların ISO 9001 ve Avrupa tip onay belgelerine sahip olan firmamız, tüm StyleBus ürünlerini yüksek müşteri memnuniyetiyle gururla sunmaktadır.

Busworld fuarını, firmamızın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olarak görüyoruz. Bu fuar sayesinde hem mevcut müşterilerimizi yeni modellerimizle ve geliştirdiğimiz teknolojilerle buluşturma hem de farklı ülkelerden yeni müşteri portföyleri edinme fırsatı yakalıyoruz. Uluslararası pazarda rekabetin son derece yoğun olduğu bir dönemde, Busworld bizim için ürünlerimizin kalitesini ve yenilikçi yönünü global ölçekte gösterebildiğimiz bir vitrin niteliği taşıyor. Her fuar deneyiminde edindiğimiz yeni bağlantılar, markamızın uluslararası alandaki bilinirliğini artırmak açısından büyük bir katkı sağlıyor.

Busworld fuarı, firmamızın beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir organizasyon oldu. Ziyaretçi profili, yapılan görüşmelerin niteliği ve oluşturulan yeni bağlantılar açısından oldukça verimli geçti. Hem mevcut müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler hem de yeni pazar fırsatlarının doğması, fuarın başarısını bizim açımızdan daha da anlamlı hale getirdi. Satış ve iş geliştirme anlamında önemli adımlar attığımız bu fuar, aynı zamanda sektördeki konumumuzu pekiştiren bir etkinlik oldu.

Murat Arslan

GRL Otomotiv Genel Müdürü

Busworld fuarına ilgi yüksekti

Busworld Europe 2025’te şehir içi, turizm ve özel proje segmentlerine yönelik hafifletilmiş koltuk modellerimiz ile engelli erişimine yönelik özel koltuk çözümlerimizi sergiledik. Busworld’e katılarak, fuara katılan müşterilerimizin de yanında olduk ve markamızla birlikte sektörün önemli temsilcileri arasında yer aldık.

Busworld Europe, sektörün en prestijli organizasyonu olmasıyla birlikte GRL için uluslararası iş ağımızı güçlendirme, mevcut projelerimizi sergileme ve yeni iş birlikleri oluşturma açısından büyük önem taşıyor. Avrupa pazarındaki konumumuzu pekiştirmenin yanı sıra, yeni hedef pazarlarda görünürlüğümüzü artırmamıza da önemli katkı sağladı.

Fuar beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Fuara olan ilgi oldukça yüksekti; mevcut müşterilerimizle verimli görüşmeler gerçekleştirdik ve birçok yeni bağlantı kurduk. Hafifletilmiş koltuklarımız ve engelli erişimine yönelik koltuklarımız, özellikle Avrupa’daki üreticilerden yoğun ilgi gördü. Satış, iş geliştirme ve marka bilinirliği açısından oldukça başarılı bir fuar geçirdik.

Busworld Europe 2025, GRL’nin inovasyon gücünü, kalite anlayışını ve uluslararası iş ortaklıklarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Hem kendi ürünlerimizle hem de müşterilerimizin yanında olarak bu fuarda yer almak bizim için büyük bir mutluluktu. GRL olarak kalite, güven ve sürdürülebilirlik anlayışımızla sektörün geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizi ziyaret eden tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Metehan Üstükarcı

Metot Otomotiv Genel Müdürü

Otomotiv sektörünün gereksinimlerini karşılıyoruz

Fuarda sergilediğimiz ürünler arasında otobüs ve ticari araç grubuna yönelik gövde parçaları, bagaj kapakları ve komple şase sistemleri yer alıyor. Ürün gamımız, sektördeki teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlandı ve yüksek kalite standartlarımızı yansıtıyor. Bu sayede hem mevcut müşterilerimize yeniliklerimizi tanıtma hem de potansiyel iş ortaklarına üretim kapasitemizi gösterme fırsatı bulduk.

Bu fuarın bizim için önemi oldukça büyük. Çünkü bu tür uluslararası organizasyonlar, firmamızı tüm dünyaya tanıtmak açısından son derece değerli bir platform oluşturuyor. Farklı ülkelerden gelen sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak, yeni iş birliklerinin ve ihracat fırsatlarının önünü açmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda global pazarlardaki trendleri yakından gözlemleme şansı elde ediyoruz.

Fuarın ilk iki günü görece olarak daha sakin geçti ancak 3’üncü günü itibariyle ciddi bir hareketlilik başladı. Özellikle sektör profesyonellerinin yoğun ilgisiyle birlikte standımızda oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu fuarın en önemli özelliklerinden biri, otobüs sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşları aynı çatı altında bir araya getirmesi. Bu ortam hem bilgi paylaşımı hem de iş bağlantıları açısından son derece faydalı oldu. Genel anlamda fuardan duyduğumuz memnuniyet oldukça yüksek.

Fuarda yaklaşık 60 civarında Türk firma yer alıyor ve bu firmaların yüzde 50’sinden fazlası Bursa merkezli. Bu durum, aslında otobüs ve ticari araç üretiminde Bursa’nın ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Bursa, otomotiv ve yan sanayi alanında Türkiye’nin üretim üssü olma özelliğini bu fuarda da bir kez daha kanıtladı.

Sonuç olarak, firma olarak bu tarz uluslararası fuarlara katılmaya büyük önem veriyoruz. Bu organizasyonlar hem markamızın bilinirliğini artırmak hem de yeni iş fırsatları yaratmak açısından stratejik bir rol taşıyor. Önümüzdeki ay da sektörün en prestijli etkinliklerinden biri olan Agritechnica Fuarı’nda yerimizi alacağız. Burada da aynı şekilde yenilikçi ürünlerimizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturmayı planlıyoruz.

Dr. Ing. Şükrü Kayaoğlu

Palaz Safety Belts YKB

Beklentimizin üstünde bir sonuç aldık

Busworld fuarında ticari araçlarda kullanılan 2 nokta, 3 nokta emniyet kemerlerinin yanı sıra engelliler için bağlantı sistemleri ve tüm kemer bağlantı aksesuarlarımızı sergiledik.

Yeni devreye aldığımız ürünlerin lansmanını yapma fırsatımız oldu.

Busword Brüksel 2025’e ilk defa yeni şirketimiz olan Felsensohn Safety Belts ile katıldık. İsim hakkının bizde olması sebebi ile Palaz Safety Belts de standımızda markamız olarak yer aldı. Bu fuarda hem yeni markamızın tanıtımını yaptık hem de yeni ürünlerimizi yenilikçi bir stant anlayışı ve tasarımı ilgililer ile paylaştık. Zaten piyasadaki mevcut bilinirliliğimizi yeni markamızın da gücü ile daha da pekiştirerek olması gerekenden çok daha iyi bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyoruz. Fuar süresince hemen hemen hiç boş kalmayan standımıza ana sanayiden üst yapıcılara, meraklısından son kullanıcıya kadar yoğun bir ilgi vardı.

Fuar beklentimizin çok daha üstünde bir katılım ile gerçekleştirildi. Gelen ziyaretçilerimiz ürünlerin kalitesi açısından gayet memnun olarak standımızdan ayrıldı. Ziyaretler arasında ana sanayiler ve daha önce müşteri portföyümüzde olmayan firmalarla da anlaşma sağlanarak beklentimizin üstünde bir sonuç ile fuarı kapatıyoruz.

Bursa genel olarak otobüs üretimi yanında yan sanayi olarak merkezi konumunu devam ettirmekte ve gün geçtikçe de büyümektedir. Özellikle otobüs sektörü için gerekli olan kemer, koltuk ve diğer tüm aksesuar üretimleri Bursa da gerçekleşiyor.

Felsensohn (Palaz Safety Belts) Safety Belt Technologies olarak yenilikçi kemer sistemleri çözümlerimiz ile ticari araç sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şirket olarak teknik altyapımız, ERP sistematiğimiz, kalite anlayışımız, tecrübeli ekibimiz, kurumsal kimliğimiz ve sertifikalarımız ile tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Ayrıca engelli araçları için bağlantı sistemleri ve savunma sanayinde kullanılan 5 nokta emniyet kemerleri ile de ticari araç sektörü haricinde diğer araçlar ve sektörler için de çözümler sunuyoruz.

Mustafa Samancı

Techno Seat Genel Müdürü

Bursa’nın üretim gücünü gösterdik

Geçmişten gelen deneyimimizle ticari araç, demiryolu ve sinema & konferans sektörlerine hizmet vererek tamamen entegre bir oturma sistemi kapasitesi oluşturmak amacıyla kurulan bir şirket olarak öne çıkıyoruz. Bu bağlamda, özellikle ticari araç sektörüne erişim sağlayarak, araç üreticileri için en önemli hedefimiz, saygın müşterilerimiz için güçlü yönlerimizden biri olan yüksek mühendislik kabiliyetimizle özelleştirilmiş çözümler sunarak alışkanlıklarını ve bakış açılarını değiştirmektir.

Busworld fuarında minibüs, otobüs ve ambulanslara yönelik olarak geliştirdiğimiz koltuk modellerimizi sergiledik. Ürünlerimiz hem konfor hem de güvenlik açısından uluslararası standartlara uygun olarak tasarlandı. Fuar boyunca ziyaretçilere farklı segmentlerdeki koltuk çözümlerimizi tanıtma, ürünlerimizin ergonomik ve yenilikçi yönlerini birebir gösterme imkânı bulduk. Özellikle yeni tasarım koltuklarımızın yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesi bizleri oldukça memnun etti.

Busworld Europe, firmamız açısından katıldığımız ilk büyük uluslararası fuar olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle hem markamızı hem de ürün gamımızı tanıtmak açısından bizim için son derece önemli bir deneyim oldu. Fuar süresince sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek hem ürünlerimizin kalitesini anlattık hem de global ölçekte rekabet gücümüzü gözlemleme fırsatı yakaladık. Önümüzdeki dönemde, bir sonraki Busworld organizasyonuna çok daha geniş bir ürün yelpazesi ve güçlü bir stant konseptiyle katılmayı planlıyoruz.

Genel anlamda fuar, beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladı. Hem yeni müşterilerle tanışma hem de mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi daha da pekiştirme fırsatı elde ettik. Standımızı ziyaret eden katılımcıların ilgisi, ürünlerimizin pazarda doğru bir karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen ziyaretçilerle yaptığımız görüşmelerin, önümüzdeki dönemde yeni iş bağlantılarına dönüşeceğine inanıyoruz.

Bursa, otobüs ve ticari araç koltuk üretimi konusunda dünyada sayılı merkezlerden biri konumunda. Şehrimizde bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda üretici firma bulunuyor ve her biri yüksek kaliteyle üretim yapıyor. Ancak artık bu potansiyeli daha organize bir yapıya dönüştürüp birlikte markalaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Bursa’nın üretim gücünü uluslararası bir marka değeriyle bütünleştirdiğimizde, küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma geleceğimizden eminiz.

Engin Işık

Engin Otomotiv Genel Müdürü

Busworld, öğretici bir deneyim oldu

Fuarda otomatik kapı ve kayar basamak sistemlerimizi sergiledik. Ürünlerimiz, özellikle otobüs ve minibüs segmentinde güvenliği, konforu ve kullanım kolaylığını artırmak amacıyla tasarlandı. Ziyaretçilerimize, sistemlerimizin dayanıklılığı, sessiz çalışma özelliği ve modern tasarımı hakkında detaylı bilgi verme fırsatımız oldu. Ayrıca yeni nesil otomatik kapı çözümlerimiz, farklı araç tiplerine uyum sağlayan yapısıyla dikkat çekti. Bu sayede hem mevcut müşterilerimizden hem de potansiyel iş ortaklarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler aldık.

Busworld fuarı bizim için sadece bir tanıtım organizasyonu değil, aynı zamanda dünyaya açılan bir kapı oldu. Uluslararası ölçekte bu denli büyük bir etkinlikte yer almak, firmamızın global pazarlarda bilinirliğini artırmak açısından büyük bir fırsat sundu. Fuar süresince farklı ülkelerden gelen sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak ürünlerimizi tanıttık ve yeni iş bağlantılarının temellerini attık. Önümüzdeki dönemde ihracat ağımızı genişletmek ve markamızı daha fazla ülkede duyurmak için bu fuarın etkisinin büyük olacağına inanıyoruz.

Fuara ilgi beklediğimizin de üzerinde oldu. Ziyaretçi sayısındaki yoğunluk bizleri oldukça memnun etti. Hem sektör profesyonelleri hem de uluslararası satın almacıların standımıza gösterdiği ilgi, ürünlerimizin global pazarda rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Katılımcı profili son derece nitelikliydi; bu da yaptığımız görüşmelerin kalitesini artırdı. Genel anlamda fuardan büyük memnuniyet duyduk ve hedeflerimizin karşılandığını söyleyebiliriz.

Bu sektörde faaliyet gösteren firmalara en büyük tavsiyem, mutlaka bu tür uluslararası fuarlara katılmaları yönünde olur. Çünkü bu organizasyonlar hem yeni pazarlara açılmak hem de teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek için benzersiz fırsatlar sunuyor. Yurt dışı fuar tecrübeleri firmaların vizyonunu genişletiyor, iş bağlantılarını çeşitlendiriyor ve markalaşma süreçlerine büyük katkı sağlıyor. Bizim için de Busworld, bu anlamda son derece verimli ve öğretici bir deneyim oldu.

Kemal Elmas

Keyes Mühendislik Genel Müdürü

Dinamik organizasyon yapısı oluşturduk

Busworld Europe 2025 fuarında, ticari araçlar için geliştirdiğimiz yangın söndürme sistemleri, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) gaz hattı ve ekipmanları, direksiyon kolonları, otobüs bilgi ve yolcu bilgilendirme ekranları ile dönüştürücü sistemlerimizi sergiledik. Bu ürünler, özellikle güvenlik, enerji verimliliği ve dijitalleşme alanlarında son teknoloji çözümler sunuyor. Fuar süresince ziyaretçilere hem mevcut ürün gamımızı tanıttık hem de yeni geliştirdiğimiz sistemlerin teknik özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Yenilikçi mühendislik yaklaşımımız sayesinde ticari araç üreticilerinin operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan çözümlerimizi dünya sahnesine çıkarmış olduk.

Busworld, ticari araç sektörünün en prestijli ve en köklü organizasyonlarından biri olarak, bizim için yalnızca bir sergi değil aynı zamanda uluslararası iş ağı kurma açısından büyük bir fırsat. Bu fuar, yeni iş birlikleri geliştirme, distribütörlük ağımızı genişletme ve teknolojilerimizi global pazara tanıtma yönünde stratejik bir platform sunuyor. Aynı zamanda, sektörün lider firmalarıyla doğrudan iletişim kurma ve geleceğin teknolojik eğilimlerini yakından gözlemleme imkânı sağlıyor. Bizim için Busworld’de yer almak, markamızın küresel ölçekte görünürlüğünü artırmak, inovasyon gücümüzü uluslararası arenada göstermek ve Türkiye’nin mühendislik kabiliyetlerini temsil etmek anlamına geliyor.

Fuar genel anlamda beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Özellikle Avrupa’nın önde gelen üreticileri, sistem entegratörleri ve tedarikçileriyle birebir temas kurma imkânı bulduk. Standımıza gösterilen ilgi, ürünlerimizin teknik düzeyde rekabet gücünü ve markamızın sektördeki güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. Fuar boyunca birçok yeni iş bağlantısının temelleri atıldı ve mevcut müşterilerimizle de iş ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Ziyaretçi profilinin niteliği, yaptığımız görüşmelerin kalitesi ve oluşan potansiyel iş fırsatları açısından Busworld 2025 bizim için son derece verimli geçti.

Nizamettin Mert Üçer

NZN Oto Numune YKÜ

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

Busworld 2025’te, geleneksel iç ve dış dikiz aynalarımızın yanı sıra, yenilikçi kamera ve monitör entegre aynalarımızı da sergiledik. Bu ürün grubu hem klasik mekanik sistemlerimizi hem de geleceğin dijital ayna çözümlerini bir araya getirdi. Özellikle ağır vasıta segmentinde güvenlik, aerodinamik ve sürücü konforunu artıran bu ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Busworld Europe, bizim için sadece bir fuar değil; sektördeki en önemli vitrindir. Oto Numune olarak uzun yıllardır düzenli katıldığımız ve en çok önem verdiğimiz organizasyondur. İstanbul ve Brüksel edisyonlarına her seferinde büyük bir heyecan ve titizlikle hazırlanıyoruz. Bu fuar hem mevcut OEM müşterilerimizle buluşmak hem de yeni iş bağlantıları kurmak açısından bizim için vazgeçilmez bir platform.

Bu yılki Busworld organizasyonu beklentilerimizin üzerindeydi diyebiliriz. 56 yıllık bir firma olarak hem uzun yıllardır çalıştığımız yerli ve yabancı OEM otobüs üreticileriyle ilişkilerimizi pekiştirdik, hem de tedarik zincirimizdeki uluslararası partnerlerle iş birliklerimizi daha ileriye taşıdık. Fuarda sergilediğimiz yeni nesil kamera entegre sistemler hem Avrupa hem Asya pazarından birçok profesyonelin dikkatini çekti.

Bursa, Türkiye’nin otomotiv başkentidir ve bu unvanını her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Otobüs ve yan sanayi üretiminde yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Busworld’e katılan Bursa firmalarının kalitesi, mühendislik gücü ve ihracat potansiyeli, bunu açıkça ortaya koydu. Biz de Bursa’dan çıkmış bir üretici olarak bu tabloyla gurur duyuyor, şehrimizin adını uluslararası arenada temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Yarım asrı aşkın geçmişe sahip bir firma olarak, Busworld gibi organizasyonlar bizim için hem mevcut başarılarımızı sergileme hem de geleceğe dair vizyonumuzu güçlendirme fırsatıdır. Yeni projeler, yeni teknolojiler ve yeni iş birlikleriyle dolu bir fuar geçirdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir sonraki Busworld’de yeniden buluşmak üzere diyoruz. Bursa’mızın, Türkiye’nin ve firmamızın uluslararası alandaki başarısı için çalışmaya devam edeceğiz.

Pınar Kurt

Sar Teknik Satış&Pazarlama Müdürü

Sektör açısından umut veren buluşma oldu

Busworld fuarında havakanalı sepetlik profilleri, aydınlatma profilleri, basamak profilleri, tutamak profilleri ve ayrıca servis setlerimizi sergiledik. Ürünlerimiz, araç içi konforu ve fonksiyonelliği artırmak üzere tasarlanmış yenilikçi çözümler sunuyor. Özellikle dayanıklılık, estetik ve kullanım kolaylığı açısından sektörde fark yaratan üretim anlayışımızı bu fuarda bir kez daha ortaya koyduk. Ziyaretçilerimize ürün gamımızı detaylı şekilde tanıtma, yeni teknolojilerimizi birebir anlatma ve sektörel iş birliklerinin kapısını aralama fırsatı bulduk.

Busworld, sektörün en önemli fuarlarından biri olduğu için bizim açımızdan büyük bir anlam taşıyor. Bu fuar, yeni müşterilere “biz de bu sektörde varız” demenin en etkili yollarından biri. Aynı zamanda mevcut müşterilerimize de markamızın istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini, üretim süreçlerimizin ve hizmet kalitemizin sorunsuz sürdüğünü göstermek açısından çok değerli bir platform. Burada yer almak hem marka bilinirliğimizi artırıyor hem de sektör içindeki konumumuzu daha da güçlendiriyor.

Fuar beklentilerimizin üzerinde bir performansla ilerledi diyebilirim. Hafta sonunda başlaması yoğunluk açısından ilk etapta bazı soru işaretleri yaratsa da hafta başı itibariyle ziyaretçi sayısındaki artış bizleri fazlasıyla memnun etti. Standımıza gösterilen ilgi oldukça yüksek hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen ziyaretçilerle verimli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Görüşmelerin niteliği ve potansiyel iş birlikleri açısından son derece umut verici bir tablo var.

Rafet Mutlu

Bursa Trim Otomotiv Dış Ticaret Müdürü

İhracat ağımızın gelişmesine katkı sağlayacak

Bursa Trim Otomotiv olarak bu yıl Belçika’daki Busworld Europe fuarına 8. kez katılım sağladık.

Sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan bu fuarda, otobüs ve minibüs gruplarına yönelik geliştirdiğimiz en yeni ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Bu yıl özellikle konfor, dayanıklılık ve estetik tasarımı bir arada sunan ürün gruplarımız ön plana çıktı. Ziyaretçilerimizden gelen yoğun ilgi, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi oldu. Busworld, bizim için yalnızca bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda markamızın uluslararası pazardaki gücünü ve vizyonunu yansıttığımız bir vitrin niteliği taşıyor.

Otobüs endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olan Busworld, sektör profesyonellerini, üreticileri, tedarikçileri ve distribütörleri bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıyor. Fuar, ürünlerin hedef kitlelerle buluşması, yeni iş bağlantılarının kurulması ve sektörel yeniliklerin yakından takip edilmesi için eşsiz bir platform sunuyor. Bu nedenle Busworld Europe’u, otobüs pazarının nabzının attığı en değerli organizasyonlardan biri olarak görüyoruz.

Fuar genel anlamda beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Hem yeni müşterilerle tanışma fırsatı yakaladık hem de mevcut iş ortaklarımızla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Aynı zamanda fuarda yer alan tedarikçi firmalar ve potansiyel iş ortaklarını ziyaret ederek geleceğe dönük iş birlikleri için verimli görüşmeler yaptık. Bu temasların, önümüzdeki dönemde ihracat ağımızın genişlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Busworld’de gözlemlediğimiz bir diğer önemli nokta, Türk firmalarının güçlü varlığıydı. Bursa’dan çok sayıda firmanın katılım sağlaması, şehrimizin otomotiv ana ve yan sanayisinde ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bursa, üretim kalitesi, mühendislik gücü ve ihracat potansiyeliyle artık sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da dikkatini çeken bir merkez haline geldi.

Busworld gibi uluslararası platformlarda yer almak, sadece markamız için değil, Türk otomotiv sanayisinin küresel tanınırlığı açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda da yenilikçi çözümlerimiz, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla bu fuarlarda yer almayı sürdüreceğiz.

Ceyhun Koylan

Yeşilova Otomotiv Ovaakça Fabrika Müdürü

Bursa firmaları öncü konumda

Otobüs ve toplu taşıma sektörüne yönelik alüminyum içeren profil, kapak, kapı, sürücü ve yolcu camlarından oluşan bir ürün gamı ile fuara katılım sağladık.

Busworld, dünyanın en büyük ve prestijli toplu taşıma fuarı. Ana sanayilerden tedarik sanayine kadar tüm paydaşların hem yeni ürünlerini hem de geleceğe dönük çözümlerini sergilediği bu fuar, bizim açımızdan da mevcut müşterilerimiz ile ilişkilerimizi pekiştirmek, gelişmelerini görmek ve pazarın gittiği yönü anlamak açısından çok önemli. Aynı zamanda, tedarik zinciri gelişimi açısından mevcut ve yeni iş gelişimleri noktasında oldukça önemli bir organizasyon durumunda.

Bu yılki Busworld’u son yılların en yoğun katılımın olduğu fuar olarak ifade edebiliriz. Hem katılımcı hem de ziyaretçi portföyü açısından yoğun ve verimli geçen fuar boyunca hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizle detaylı görüşmelerde bulunduk. Sektör profesyonellerinin yoğun ilgisinin görüldüğü fuarda güçlü bir network oluştu.

Fuarda Türk firmalarının ağırlığı çok net hissedildi. Bursa’nın, özellikle tedarik sanayisindeki kuvvetli rolünden dolayı fuara yoğun bir Bursalı şirket katılımı vardı. Sonuç olarak bu fuar bir kez daha gösterdi ki otobüs ve toplu taşıma sektöründe Türkiye ve dolayısıyla Bursa markaları öncü ve söz sahibi konumda.