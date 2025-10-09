Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize sorununun çözülmesi ve taşıma kotalarının kaldırılması konularında Türkiye’nin beklentileri Alman basınıyla paylaşıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin güncel veriler de aktarıldı. 2024 yılında 1 trilyon 474 milyar dolarlık GSYH ile tarihi bir seviyeye ulaşan Türkiye, 1,5 trilyon dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyor.

Almanya ile ticaret hedefi 60 milyar dolar

Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, 2025 yılı sonunda karşılıklı ticaret hacminin 60 milyar dolara yükseltilmesinin beklendiğini açıkladı. 2024 yılında 52 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin kısa vadede artarak devam edeceği vurgulandı.

Otomotiv ihracatında güçlü artış

Türkiye’nin en güçlü ihracat kalemlerinden olan otomotiv sektöründe Almanya’ya yönelik dış satımın dikkat çekici bir ivme kazandığı belirtildi. 2024 yılında Almanya’ya 3,4 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihracatı gerçekleştirilirken, 2025 yılının ilk 8 ayında bu rakam yüzde 51 artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.

TOGG ve yan sanayi öne çıkıyor

OİB’in paylaştığı verilere göre, yerli otomobil TOGG’un yanı sıra güçlü ana ve yan sanayi üretimi Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. 2024 sonunda 37,2 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatının, 2025 sonunda 40 milyar doları bulması hedefleniyor.

“Türkiye’nin gücünü otomotivle gösteriyoruz”

Bakan Bolat, otomotiv sektörünün istihdam, üretim, inovasyon ve dış ticarette stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgularken Almanya başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle iş birliğinin daha da derinleştirileceğini ifade etti.