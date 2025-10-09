Ekonomist dergisinin geleneksel olarak hazırladığı “Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi” araştırması açıklandı. Listenin üst sıralarında Sabancı ve Koç ailelerinin ağırlığı dikkat çekerken, sanayi, enerji, inşaat ve gıda sektörlerinden birçok tanıdık isim de ilk 100’de yer aldı. Bursa’dan ise 3 önemli isim ve grup listeye girmeyi başardı. Türkiye’nin önde gelen tekstil ve enerji yatırımlarına sahip Zorlu Holding, 19’uncu sırada yer alırken; Hüseyin Özdilek, perakende ve tekstildeki yatırımlarıyla 63’üncü sıradan listeye girdi. Otomotiv tedarik sanayisindeki güçlü varlığıyla dikkat çeken Orhan Holding ise 67’nci sırada kendisine yer buldu. Böylece Bursa, Türkiye’nin en zenginleri listesine 3 temsilci sokarak, sanayi ve iş dünyasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.