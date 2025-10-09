Programda konuşan RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, derneğin sadece bir iş dünyası platformu değil, aynı zamanda Rumeli’nin girişimci ruhunu Bursa’nın üretim gücüyle buluşturan büyük bir aile olduğunu vurguladı. Evke, “Sanayicimiz, girişimcimiz, akademisyenimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla her dönemde birbirimize omuz verdik. Bu sayede büyüdük ve büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Birçok başarıya imza attık”

Derneğin 20 yıllık yolculuğunda birçok başarıya imza attığını belirten Evke, istihdamdan ihracata, üretimden dijital dönüşüme kadar geniş bir alanda önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Evke, “Gençlerimize iş imkânı sunduk, ihracatımızı artırdık, üretimde kalite ve sürdürülebilirliği öne çıkardık. Kümelenmeden yeşil mutabakata, nitelikli insan kaynağından iş birliklerine kadar pek çok alanda örnek çalışmalara imza attık” ifadelerini kullanırken bu başarıların üyelerin emeği, vizyonu ve karşılıklı güveninin bir sonucu olduğunu ifade etti.

“Daha iddialı hedeflere odaklanacağız”

Evke, 20. yıla giren RUMELİSİAD’ın önümüzdeki süreçte daha iddialı hedeflere odaklanacağını belirtti. Evke, “Geçmişten aldığımız ilhamla bugünün şartlarını iyi okuyarak, yarının dünyasında söz sahibi olacağız. Sözümüz; üretime, ihracata, istihdama ve yüksek katma değere. Sözümüz; adil rekabete, şeffaf yönetişime ve sürdürülebilir kalkınmaya. Kadınların gücünü artıran, gençlere ilham veren ve yerel değerleri küresel vizyonla buluşturan bir RUMELİSİAD inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Etkinlik; sponsorlara plaket verilmesi, onursal üyelik beratlarının takdimi, 20. yıl madalyonlarının dağıtımı ve yeni üyelere rozet töreni ile sona erdi.