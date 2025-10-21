Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı oyun eğlence merkezlerinden biri olan Game Factory Özdilek Kocaeli, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada 1992 yılında minik misafirlerin keyifle vakit geçirebileceği ilk oyun parkını bünyelerine kattıklarını söyleyen Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı / Ceo’su Emir Murat Özdilek, “Game Factory oyun parklarımızla bugüne kadar toplam 9.000 metrekare kapalı alanda hizmet verirken Kocaeli yatırımımızla birlikte bu rakam 17.000 metrekareye yükseliyor. Game Factory Özdilek Kocaeli, 8.000 metrekare kapalı alana sahip ve bünyesinde 90 birey istihdam edecek bir yatırımdır” dedi.