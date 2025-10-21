Ev tekstili sektöründe yenilikçi çözümler ve öncü projelerle adından söz ettiren Zorluteks, sürdürülebilirlik alanındaki vizyoner yaklaşımıyla bu liderliğini pekiştiriyor. Şirket, çevresel etkileri en aza indiren üretim ve tasarım anlayışını, estetik ve işlevsellikle buluşturarak sektördeki farkını ortaya koyuyor. Zorlu Tekstil Grubu’nun ‘Gelecek İçin Bugün’ mottosuyla hayata geçirilen 'TAÇ Reborn Ecodesign Nevresim Koleksiyonu, pazarlama iletişimi dünyasının önemli yayınlarından Pazarlamasyon’un bu yıl düzenlediği The Hammers Awards 2025’te ‘Sorumlu Üretimi En İyi Destekleyen Ekip’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Disiplinlerarası sinerjinin başarısı

Zorluteks’in The Hammers Awards’taki başarısı, farklı disiplinlerden uzman ekiplerin ortak vizyon ve koordineli çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ar-Ge, tasarım, üretim, iletişim ve sürdürülebilirlik alanındaki ekipler, bilgi, deneyim ve teknolojiyi entegre ederek koleksiyonun her aşamasında yüksek kalite ve çevresel sorumluluğu bir araya getirdi. Sürdürülebilirlik ekibi, global trendleri ve regülasyonları yakından takip ederek yenilikçi çözümleri tasarım ve üretim süreçlerine hızlıca dahil etti. Üretim süreçlerinde uygulanan veri odaklı yaklaşımlar, tasarımcılar için somut çıktılar sağlarken, koleksiyonun çevresel etkisinin azaltılmasına imkân tanıdı. Bu kapsamlı iş birliği, sadece ödüllü bir koleksiyonun ortaya çıkmasını sağlamadı; aynı zamanda tekstil sektöründe sorumlu üretim ve sürdürülebilirlik alanında örnek bir model oluşturdu.

Doğadan ilham alan sade ve sorumlu tasarım

"TAÇ Reborn Ecodesign Koleksiyonu", “Gelecek İçin Bugün” mottosuyla sürdürülebilirlik ilkelerini merkezine alan özel bir nevresim serisi olarak öne çıkıyor. Koleksiyon, doğanın döngüsüne saygı duyan bir yaklaşımla, endemik bitkilerin yaşam yolculuğundan ilham alıyor ve biyoçeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çekiyor. İstanbul Nazendesi, Kapadokya Soğanı ve Van Ters Lalesi gibi endemik türlerden esinlenen 10 farklı tasarım, TAÇ’ın zamansız estetik anlayışıyla buluşuyor. Yalın çizgiler ve yumuşak dokular, hem görsel hem de dokunsal bir zarafet sunarken; üretim süreçlerinde yapılan optimizasyonlar sayesinde koleksiyon, karbon ve su kullanımını asgari seviyeye indirgeyerek çevre dostu bir yaklaşımı hayata geçiriyor. %100 pamuktan üretilen ürünler, özel olarak tasarlanan ambalajları sayesinde dekoratif yastık kılıfı olarak da kullanılabiliyor; böylece estetik ve işlevsellik bir arada sunuluyor. Zorluteks, Reborn Ecodesign Koleksiyonu ile yalnızca çevreye duyarlı üretimi değil, aynı zamanda endemik türlerin korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı da destekliyor.