Dcast, üretim süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak döküm endüstrisinde kalite, izlenebilirlik ve hız odaklı yeni bir dönem başlatıyor. Geliştirilen dijital altyapı sayesinde tüm üretim zinciri tek bir sistem üzerinden entegre biçimde yönetiliyor. Bu sayede üretim hatları, sipariş planlaması, kalite kontrol ve sevkiyat süreçleri uçtan uca izlenebilir hale gelirken, operasyonel verimlilik önemli ölçüde artıyor.

Veri odaklı yönetimle kalite artıyor

Dcast, veri temelli çalışma prensibi sayesinde üretimin her aşamasını anlık olarak takip edebilme imkânı sunuyor. Olası sapmalar ve üretim hataları daha ortaya çıkmadan sistem tarafından tespit edilerek hızlı müdahale edilebiliyor. Bu yaklaşım yalnızca ürün kalitesini yükseltmekle kalmıyor; aynı zamanda maliyetleri düşürerek kaynak kullanımında da verimlilik sağlıyor.

Müşteri memnuniyetinde yeni bir standart

Geliştirilen bu yenilikçi sistem, üretim süreçlerinin ötesine geçerek müşteri deneyiminde de fark yaratıyor. Zamanında teslimatın güvence altına alınması, daha şeffaf bir üretim takibi ve artan kalite standartları, müşterilere uzun vadeli rekabet avantajı sunuyor. DÖKTAŞ, Dcast ile birlikte müşterilerine yalnızca ürün değil; katma değerli bir hizmet deneyimi de sunmayı hedefliyor.