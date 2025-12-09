Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Basketbol Milli Takımı, İtalya’da yapılan SUDS Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda, sırasıyla Macaristan’ı 12-3, Amerika Birleşik Devletleri’ni 53-12 ve Finlandiya’yı 35-17 yenerek, finalde İtalya’nın rakibi oldu. Final maçını 48-8 kaybeden Down Basketbol Milli Takımı Avrupa ikinciliği kürsüsüne çıktı. 2026 yılında Macaristan’da düzenlenecek olan SUDS Dünya Basketbol Şampiyonasına katılacak olan Türkiye Down Basketbol Milli Takımı, 9-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Bursa’da yaptığı kamp ile hazırlıklarını sürdürdü. Down Basketbol Milli Takımı, İzmir, Adana, Mersin, Ankara, Trabzon ve Osmaniye illerinden katılım sağlayan 12 Down Sendromlu sporcudan oluşuyor. Milliler, Bursa’daki kamp programı kapsamında; sponsorluklarını üstlenen Harput Holding’i de ziyaret etti ve hem Avrupa Şampiyonası’ndaki ikincilik gururunu paylaştı hem de Dünya Şampiyonası öncesi moral depoladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt başkanlığındaki heyette antrenörler ve sporcular yer aldı. Harput Holding’i temsilen Marka ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Gülhan Yiğitkurt ile Harput Tekstil-Kinteks Fabrika Müdürü Ahmet Vural millileri kabul edip sporculara hediyeler verdiler. Gülhan Yiğitkurt yaptığı açıklamada, “Özel sporcularımızın gösterdiği kararlılık ve uluslararası arenadaki güçlü performanslarını kutluyor; ülkemizi gururla temsil eden tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz. Harput Holding olarak, Down Basketbol Milli Takımımıza destek olabildiğimiz için son derece mutluyuz” dedi.