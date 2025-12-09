Gerçekleşen organizasyonda Numan Kaleli A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, Numan Kaleli A.Ş. Kurumsal ve Perakende Müşteriler Satış Pazarlama Müdürü Abdulkadir Kaya, Numan Kaleli A.Ş.’nin iş ortaklığı yaptığı firmaların yetkilileri, ilin önde gelen mimar ve müteahhit firmaları katıldı. Abdulkadir Kaya tarafından yapılan sunumda, Numan Kaleli A.Ş’nin kuruluşundan günümüze kadarki gelişim süreci, iş ortaklıkları ve şirketin vizyonu ile misyonu katılımcılara aktarıldı. Sunumlar sonrası Cem Kaleli, katılımcılara yaptığı konuşmalarda Çanakkale ve Eskişehir illerinin ülke ekonomisindeki yerini ve önemini aktardı. Numan Kaleli A.Ş olarak Eskişehir’de 1650 m2, Çanakkale’de de 2250 m2’lik mağaza yatırımlarından ve yatırım süreçlerinden bahseden Cem Kaleli, ilerleyen dönemlerde müteahhit ve mimarlık firmalarıyla yapılacak olan iş ve çözüm ortaklıklarının önemini vurguladı. Viena Mutfak, Viesta Banyo ve Novaporta Kapı gibi markaların çatı firması olan Numan Kaleli A.Ş. uluslararası ve ulusal birçok markanın Güney Marmara başta olmak üzere dağıtıcı ve satıcı firma rollerini de üstleniyor. NG Kütahya Seramik, NG Stone, NG Slim, KYK Yapı Kimyasalları, Peli Parke, E.C.A-Serel, Ideal Standard, Newarc, Creavit, Lucco, Kabinet ve daha birçok markanın iş ortaklığına sahip Numan Kaleli A.Ş. Bursa, Eskişehir ve Çanakkale olmak üzere 3 farklı şehirdeki mağazaları ile yapı malzemeleri sektöründe öncü firmaların başında geliyor.