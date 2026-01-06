Simaş Metal; kablo grupları, şalt malzemeleri, aydınlatma ekipmanları ve kablo taşıma sistemlerini içeren geniş bir ürün portföyüyle öne çıkıyor. Firma, en iyi fiyat garantisi ve zengin stok yapısıyla müşterilerine güvenilir, hızlı ve güçlü çözümler sunarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Tamamen yerli üretim gücüne sahip Ardıç Elektrik ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği sayesinde Simaş Metal, kablo yönetim sistemleri alanındaki ürün çeşitliliğini ve tedarik kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Bu birliktelik, firmanın Bursa ve çevre bölgelerdeki pazar etkisini güçlendirirken, müşterilere daha hızlı ve kapsamlı çözümler sunulmasını sağlayacak.

“Hedefimiz sektöre daha güçlü, yenilikçi ve yerli çözümler sunmak”

Simaş Metal Şirket Müdürü İsmail Hızlı, “Tamamen yerli sermaye ile üretim yapan Ardıç Elektrik; yenilikçi kablo taşıma sistemleri, montaj kolaylığı sağlayan ürün yapısı ve iş gücü ile maliyet avantajı sunan ALL serisiyle sektörde önemli bir konuma sahip. Ek parçası gerektirmeyen formlu geçmeli kanal ve merdiven çözümleri, tel kafes kanal, trunking kanal, EMT borular ve yıldırımdan korunma sistemleriyle tüm bileşenleri tek çatı altında toplayan bu güçlü marka ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, müşterilerimize daha dayanıklı, modern ve hızlı uygulanabilir çözümler sunmamıza olanak sağlayacak” dedi. Hızlı, firma olarak Bursa ve bölgesindeki konumlarını güçlendirerek sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

“Yurt içi pazar gücümüzü zirveye taşımayı hedefliyoruz”

Ardıç Elektrik Fabrika Müdürü Yüksel Koçyiğit, “İhracattaki güçlü tecrübemizi iç pazara daha etkili şekilde yansıtmak amacıyla yurt içi bayilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgesine hâkim, sektör deneyimi yüksek firmalarla iş birlikleri yapıyoruz. Bursa ve çevresine hizmet verecek, stoklu çalışma modeliyle hızlı çözüm sağlayacak Simaş Metal ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma da bu stratejimizin önemli bir adımıdır” şeklinde konuştu.

Bölgesel pazarda önemli bir sinerji

Simaş Metal ile Ardıç Elektrik arasında kurulan bu stratejik iş birliği, bölgesel ve ulusal pazarda önemli bir sinerji oluşturuyor. Yerli üretim gücünü sahaya daha erişilebilir ve hızlı çözümlerle yansıtan bu ortaklık hem sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de endüstriyel yapılardan büyük ölçekli projelere kadar geniş bir alanda daha dayanıklı, yenilikçi ve modern çözümler sunulmasına katkı sağlayacak. Simaş Metal, güçlü tedarik altyapısı ve genişleyen ürün portföyü ile büyümesini sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyor.

Ardıç Elektrik Hakkında

1987 yılında kurulan Ardıç Elektrik, kablo taşıma sistemleri üreten Türkiye’nin en büyük ve yenilikçi firmalarından biridir. İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan ve Irak’ta faaliyet gösteren uluslararası şubeleri ile geniş bir küresel ağa sahiptir. 40.000 m² kapalı ve 60.000 m² açık alandan oluşan beş fabrikalı üretim kompleksi; kendi Çelik Servis Merkezi, Sıcak Daldırma Galvaniz Tesisi ve Elektro Galvaniz Tesisleriyle entegre bir üretim yapısına sahiptir. Firma, yıllık 20.000 ton üretim kapasitesiyle 87’den fazla ülkeye ihracat yapmakta, satışlarının yüzde 80’ini yurt dışı pazarlara gerçekleştirmektedir. UL, GOST-R, Fires ve çeşitli ISO sertifikaları dahil olmak üzere uluslararası kalite standartlarına sahip olan Ardıç Elektrik, tamamen yerli sermaye ile sektöre değer katmayı sürdürmektedir.