Çevre dostu üretim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri olan atıksu arıtma sistemleri, yalnızca çevresel yükümlülükleri karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda sanayi kuruluşlarına su tasarrufu, maliyet avantajı ve çevresel prestij de sağlıyor. Bu doğrultuda modern, yüksek verimli ve mevzuata tam uyumlu arıtma tesisleri, Yeşil OSB olma yolunda sanayi bölgelerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, atıksu arıtmanın Yeşil OSB vizyonundaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Yeşil Dönüşümde Sanayinin Gücü Atıksu Arıtmadan Geçiyor

Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, sürdürülebilir sanayi için arıtma altyapısının stratejik bir yatırım olduğunun belirtirken, “Yeşil OSB olmanın temelinde çevreyle barışık, kaynakları verimli kullanan ve geleceği koruyan bir sanayi anlayışı yatıyor. Atıksu arıtma tesisleri bu anlayışın bel kemiğidir. Artık arıtma sistemleri yalnızca yasal bir zorunluluk değil; suyun geri kazanıldığı, çevresel etkiyi minimize eden ve sanayiye uzun vadede değer katan yatırımlar haline gelmiştir” dedi.

Yeşil OSB kriterleri kapsamında özellikle arıtılmış suyun yeniden kullanımı, su ayak izinin azaltılması ve alıcı ortamlara deşarj edilen suyun kalitesinin yükseltilmesi büyük önem taşıyor. Gelişmiş arıtma teknolojileri sayesinde sanayi tesisleri, üretimde tekrar kullanılabilir nitelikte su elde ederek hem doğal kaynakları koruyor hem de işletme giderlerini düşürüyor.

Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, sanayicilere bu noktada önemli bir çağrıda bulunurken, “Bugün atıksu arıtma yatırımı yapan sanayi bölgeleri, yarının çevresel ve ekonomik risklerine karşı güçlü bir adım atmış oluyor. Yeşil OSB hedefi olan tüm organize sanayi bölgelerinde arıtma tesislerinin kapasite, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden ele alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çevre Yapı Arıtma Sistemleri olarak Yeşil OSB vizyonuna uygun, projeye özel ve yüksek verimli arıtma çözümleri sunduklarını belirten Çağlar Özçelikler, çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden sanayi kuruluşlarının sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Sanayide yeşil dönüşüm hız kazanırken, atıksu arıtma tesisleri Yeşil OSB’lerin çevresel performansında belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Uzmanlar, doğru planlanmış ve ileri teknolojiyle donatılmış arıtma sistemlerinin, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağı görüşünde birleşiyor.