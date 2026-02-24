Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hekimlerinden Diş Hekimi Dt. Selin Seven Çelebi, toplumda yaygın olan “oruç tutarken diş tedavisi yapılmaz” düşüncesinin hastaların tedavilerini ertelemesine neden olduğunu belirterek bunun ilerleyen dönemde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. “Oruç süresince diş tedavisi yapılamayacağı yönündeki yanlış inanış, birçok hastanın kontrol ve tedavilerini geciktirmesine neden oluyor. Oysa ertelenen küçük problemler kısa sürede daha büyük ve ağrılı tablolara dönüşebiliyor” diyen Dt. Çelebi, erken müdahalenin hem tedavi sürecini kolaylaştırdığını hem de hastaların yaşam konforunu artırdığını ifade etti.

Ağız kuruluğu riski artırıyor

Ramazan’da gün içinde su tüketilememesi nedeniyle ağız kuruluğunun arttığını belirten Dt. Çelebi, bu durumun bakteri oluşumunu hızlandırarak çürük ve diş eti hassasiyeti riskini yükselttiğini söyledi. “Ağız kuruluğu bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Bu nedenle sahur ve iftar sonrasında dişlerin mutlaka fırçalanması, diş ipi kullanılması ve gece ağız bakımının ihmal edilmemesi gerekiyor” ifadelerini kullanan Dt. Çelebi, özellikle gece yapılan bakımın koruyucu etkisinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Sadece ağrı oluştuğunda değil, koruyucu amaçlı kontroller için de diş hekimine başvurulması gerektiğini belirten Dt. Çelebi, “Erken teşhis edilen bir problem hem daha kısa sürede çözülür hem de daha konforlu bir tedavi süreci sağlar” dedi.

Tatlı tüketimi sonrası temizlik şart

İftar sonrasında şekerli ve asitli gıdaların daha sık tüketildiğini hatırlatan Eyrice ADSM Diş Hekimi Dt. Selin Seven Çelebi, tatlı sonrası ağız temizliğinin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı. “Şekerli ve asitli besinler diş yüzeyinde asidik etki oluşturur. Temizlik ertelendiğinde bu etki mine yapısına zarar vererek çürük oluşumunu hızlandırabilir” diyen Dt. Çelebi, iftar ile sahur arasında yeterli ve dengeli su tüketiminin de ağız sağlığını destekleyen önemli bir unsur olduğunu söyledi.