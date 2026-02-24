Döngüsel ekonomi, veri odaklı sürdürülebilirlik ve ileri teknoloji çözümleri odağında yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla adından söz ettiren Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Zorluteks, yalnızca kendi operasyonlarını dönüştürmekle kalmıyor, tekstil sektörünün geleceğine yön verecek yenilikçi uygulamaların da öncülüğünü üstlenmeyi sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen projeler, şirketin ulusal ve uluslararası platformlarda artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda Zorluteks, Ar-Ge Merkezinin uluslararası yetkinliğini bir kez daha ortaya koyarak, Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini destekleyen Horizon Europe Programı kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Daha önce Horizon 2020 programı kapsamında 2 farklı proje yürüten Zorluteks, bu kez “ORBIT” adlı Horizon Europe projesiyle üçüncü kez desteklenmeye hak kazandı.

“Ar-Ge yaklaşımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz”

Zorluteks’in sürdürülebilirlik odağını üretim süreçlerine entegre eden yaklaşımının, uluslararası projelerde somut karşılık bulduğunu vurgulayan Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, şunları söyledi: “Zorluteks olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, tüm iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Hammaddeden proses yönetimine, üretimden nihai ürüne kadar tüm değer zincirimizi bu anlayışla yönetiyor, çevresel etkimizi azaltacak yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Daha önce Horizon Europe programı kapsamında yer aldığımız ve başarıyla tamamladığımız 2 projenin ardından, ORBIT projesiyle üçüncü kez bu prestijli programa kabul edilmek, Ar-Ge yetkinliğimizin ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın uluslararası düzeyde bir göstergesi. Kabul aldığımız Horizon Europe ORBIT projesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda, kurumumuzun stratejik yetkinliklerini uluslararası standartlara taşıyacak kritik bir girişimdir. Proje, mevcut Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) metodolojisindeki teknik darboğazları ve veri boşlukları; yapay zekâ destekli, dinamik ve ölçeklenebilir bir altyapı ile ele alınacaktır. Bu yaklaşım sayesinde tekstil, kimya ve ambalaj sektörlerinde uçtan uca izlenebilirlik sağlanması hedeflenmektedir” Cemil Çiçek, “ORBIT’in en güçlü bileşenlerinden biri, geliştirilecek "Dijital Ürün Pasaportu ve Uyumluluk Motoru" ile ESPR ve Yeşil İddialar (Green Claims) gibi karmaşık AB regülasyonlarına kurumumuzun otomatik ve proaktif uyum sağlamasına olanak tanıyacak olmasıdır. Makine öğrenimi destekli "beşikten mezara" analizler ve eko-tasarım araçlarıyla, pilot süreçlerde karbon ayak izinde %30’un üzerinde azalma sağlanması hedeflenmektedir. Bu konsorsiyumda yer almak, yalnızca teknik kapasitemizi artırmakla kalmayıp, döngüsel ekonomi alanındaki inovasyonlarda kurumumuzu Avrupa ölçeğinde rekabetçi ve öncü bir konuma taşıyacaktır” dedi. Zorluteks, ORBIT projesiyle birlikte sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve çevresel sorumluluk ekseninde geliştirdiği Ar-Ge çalışmalarını uluslararası platformlara taşımaya ve tekstil sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.