Bursa genelinde kamu kurumlarından hastanelere, eğitim kurumlarından sanayi kuruluşlarına kadar 200 farklı noktaya hizmet veren MEKAŞ Yemek Sanayi, stratejik hedeflerini belirlemek amacıyla yıllık yönetim gözden geçirme toplantısı düzenledi. Toplantıda; gıda güvenliği, süreç verimliliği ve müşteri memnuniyeti verileri masaya yatırılırken, şirketin yeni dönem hedefleri belirlendi.

Toplantıda konuşan MEKAŞ Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Kuyu, yönetimi gözden geçirme süreçlerinin kalite belgesi gerekliliklerinin ötesinde, kurumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Firmanın temelinin 1963 yılında Keles’te bir esnaf lokantası ile atıldığını belirten Mehmet Emin Kuyu, “Mekaş’ın lezzet yolculuğunu, bugün eşim ve evlatlarımızla birlikte bir dünya standardına taşımanın gururunu yaşıyoruz. MEKAŞ’ın bugünkü noktaya ulaşmasına katkıları nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları, sadece rakamları konuştuğumuz platformlar değil; kaliteyi nasıl sürekli kılabileceğimizi ve müşteri memnuniyetini nasıl bir üst seviyeye taşıyabileceğimizi planladığımız stratejik dönüm noktalarıdır” dedi.

Mekaş’ın günlük ortalama 40 bin kişilik üretim kapasitesi ve 250 kişilik geniş kadrosuyla kamu kurumlarından hastanelere, eğitim kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiğini ifade eden Mehmet Emin Kuyu, Bursa genelinde yaklaşık 200 farklı noktaya hizmet sunduklarını söyledi.

Gıda güvenliği konusunda üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçlerinin tavizsiz uygulandığını, değişen beklentilere paralel olarak insan kaynağı ve altyapı konularında da adımlar atıldığını dile getiren Kuyu, MEKAŞ’ın sadece yemek üretmediğini, aynı zamanda bir değerler bütünü sunduğunu ifade etti.

Sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerinin altını çizen Kuyu, “Bizim için büyüme sadece ekonomik verilerle ölçülemez. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız sayesinde üretimde ihtiyacımız olan enerjiyi güneşten sağlıyoruz. Doğadan aldığımız gücü, karbon ayak izimizi küçülterek doğaya geri veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında önümüzdeki dönemde yalın üretim, 5 S, dijitalleşme, süreç verimliliği ve 'sıfır hata' vizyonuyla çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.