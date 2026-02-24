Gökkuşağı Koleji, 16 Şubat Dünya İnovasyon Günü kapsamında bir söyleşi düzenledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 55. Komite Başkanı Ömer Kocakuşak, Gökkuşağı Koleji öğrencilerine inovasyon ve girişimcilik konusunda bilgiler verdi. İnovasyonun yalnızca yeni bir ürün ortaya koymak değil; mevcut olanı geliştirmek, farklı düşünmek ve katma değer üretmek anlamına geldiğini ifade eden Ömer Kocakuşak, girişimciliğin ise cesaret, vizyon ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğunu kendi patent deneyimlerinden örnekler paylaşarak gençlere önerilerde bulundu.

Tüm dünyada 16 Şubat’ta kutlanan Dünya İnovasyon Günü’nde, toplumların daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşabilmesi için bilginin, bilimin ve yenilikçi düşüncenin önemine dikkat çekildiğini belirten Kocakuşak, “Bu özel gün; özellikle genç nesillerin üretken, araştırmacı ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor” dedi.

Etkinlik süresince öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı bulurken; inovasyon ve girişimcilik alanlarında bilinçlenme imkânı elde etti.

Gökkuşağı Koleji yöneticileri ise, programın, gençlerin kariyer hedeflerini daha net belirlemelerine, vizyonlarını geliştirmelerine ve geleceğe yönelik bakış açılarını güçlendirmelerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.