Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren F2F Bilişim, bu stratejik ortaklıkla birlikte Bursa ve çevresindeki işletmelere global B2B ihracat, dijital pazarlama ve uluslararası satış danışmanlığı konularında uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyor. F2F Bilişim, bu işbirliğiyle Alibaba.com’un 7600 ürün kategorisi ve 40 farklı sektördeki küresel ağı üzerinden Türk üreticilerinin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştıracak. ‎Firmalar ayrıca, F2F Bilişim’in e-ticaret deneyimi ve dış ticaret uzmanlığı sayesinde yerinde destek, eğitim ve danışmanlık alarak ihracat süreçlerini dijitalleştirebilecek.

‎Bursa’dan dünyaya dijital ihracat üssü

‎Alibaba.com ile kurdukları stratejik ortaklığın, Bursa ve çevresindeki üretici firmalar ve ihracatçıları için yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna vurgu yapan F2F Bilişim Kurucusu İlker Özgüven, ‎"Tekstil, otomotiv, kimya, makine ve mobilya gibi sektörlerdeki üretim gücümüzü dijital ticaretle ve B2B E-ihracat ile buluşturuyoruz. Amacımız, Bursa’yı Türkiye’nin B2B e-ihracat üssü haline getirmek. F2F Bilişim olarak 2016 yılından bugüne kadar geliştirdiğimiz yüzlerce web tasarım projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında 500’e yakın kurumsal müşteriye ulaşarak web tabanlı yazılım sektöründe güçlü bir konum edindik. Sahada elde ettiğimiz tecrübe ve iş bilgilerimizi dijital dünyaya aktarıyoruz. Shopmaxx, Webpulse ve Brandboost gibi ürünleriyle web tasarım, yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm alanlarında yenilikçi çözümler sunuyoruz." diye konuştu.

‎"Paydaşlarımıza yenilikçi çözümler sunuyoruz"

‎Sektörde edindikleri 9 yıllık deneyimle teknolojinin sunduğu tüm imkânları yaratıcı bir bakış açısıyla birleştirdiklerini ifade eden İlker Özgüven, işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri dijital iletişim diline çevirerek markaların sanal dünyadaki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ‎"Kuruluşumuzdan itibaren Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark’ta paydaşlarımıza yenilikçi çözümler sunuyoruz. Uçtan uca web çözümleri, e-ticaret altyapıları, dijital pazarlama, bulut sistemleri yanı sıra e-ticaret ve B2B e-ihracat danışmanlığı gibi birçok farklı alanda hizmet vermekteyiz. Ayrıca web tasarımın yanı sıra cloud sunucu çözümleri, e-posta sistemleri, online ödeme sistemleri ve özel yazılım geliştirme gibi geniş bir hizmet hizmet ağımızla paydaşlarımıza bizimle çalışma ayrıcalığını sunuyoruz. ‎Bugün itibariyle 400’den fazla KOBİ’ye dijital dönüşüm desteği sunarak Türkiye’nin bölgesel dijital ihracat ekosisteminin öncülerinden birisiyiz. Alibaba.com ile kurdukları stratejik ortaklıkla 7600 kategori, 40 Farklı sektör, 50 milyon potansiyel alıcıya sahip bir global ticaret devini Bursa'ya getiriyoruz” dedi.