Gerçekleştirilen buluşmada, tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğine dikkat çekilirken; özellikle PLA (Polilaktik Asit) lifleri gibi biyo-bazlı ve çevre dostu hammaddelerin geleceği masaya yatırıldı. Altınsu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altınsu, PLA ipliklerinin bugün yaklaşık 15 dolar seviyesinde olan maliyetinin, yüksek hacimli üretim ve teknolojik optimizasyonla nasıl ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirilebileceğinin, sektörün önündeki en kritik başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

“Üniversite-sanayi iş birliği teoride kalmamalı”

Altınsu Tekstil’in vizyonunun; teknik tekstiller ve sürdürülebilir yenilikler aracılığıyla, küresel moda ve tasarım alanında tarihsel birikime sahip ülkelerle rekabet edebilecek, hatta liderlik hedefi koyan bir yapı inşa etmek olduğu ifade edildi. Bu hedef doğrultusunda genç mühendislerin akademik bilgi birikimi ile sanayinin pratik üretim gücünün bir araya getirilmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi. Üniversite-sanayi iş birliğinin yalnızca teoride kalmaması gerektiğine işaret eden Hasan Altınsu, laboratuvarlarda üretilen bilginin fabrikalarda katma değere dönüşmesinin Türk tekstil sektörünü bir üretim merkezinden küresel bir inovasyon merkezine taşıyacağını dile getirdi. Genç mühendislerin enerji ve vizyonunun sektöre olan güveni artırdığı da vurgulandı. Kökleri güçlü bir sanayi geleneğine dayanan Altınsu Tekstil, sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve yenilikçi üretim anlayışını stratejisinin merkezine alarak; çevre dostu malzemeler, ileri teknolojiler ve nitelikli insan kaynağıyla tekstil sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.