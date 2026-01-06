Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zülküf Zor ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Can, vakfın eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere ERTEV’i ziyaret etti. Ziyarette, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve ERTEV İcra Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ile vakıf yöneticileri ve eğitim kadrosu konuklara eşlik etti. Heyet, ERTEV bünyesinde yürütülen Mesleki Uzmanlık Atölyeleri hakkında kapsamlı bilgi alarak, uygulamalı eğitim alanlarını yerinde görme fırsatı buldu. Sanayi ile eğitimi buluşturan yapısıyla dikkat çeken ERTEV’in; gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeye, istihdama hazır nitelikli bireyler yetiştirmeye ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknik yetkinlikleri kazandırmaya yönelik çalışmaları ziyaret sırasında detaylı şekilde aktarıldı. Vakfın teknoloji odaklı eğitim modeli, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Programın sonunda gerçekleştirilen Ahşap Tasarım Atölyesi etkinliği ise renkli ve keyifli anlara sahne oldu. Konuklar, atölye çalışmalarına katılarak uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. ERTEV yetkilileri, yerel yönetimlerle kurulan iş birliklerinin mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve gençlerin geleceğe hazırlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, nazik ziyaretleri dolayısıyla Gemlik ve Nilüfer Belediyesi temsilcilerine teşekkür etti.