Dünya genelinde çevresel performansı en yüksek projelerin değerlendirildiği Green World Awards 2026 sonuçları açıklandı. Türkiye’den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Opet Türkiye ile birlikte listenin zirvesinde yer alan Referans Holding, Sustainova Projesi ile sürdürülebilirlik hedeflerine ulaştığını tescilledi.

SUSTAİNOVA PROJESİ İLE KARBON AYAK İZİ %13 AZALDI

Referans Holding tarafından paylaşılan proje sonuçlarına göre, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında toplam karbon ayak izinde % 13 oranında azalma sağlandı. Yıllık 2 milyon 80 bin kWh enerji geri kazanımı gerçekleştirildi.

VERİ TEMELLİ VE PROAKTİF ENERJİ YÖNETİMİ

Şirket, operasyonel süreçlerinde enerji yoğunluğunu % 13 oranında düşürerek tüketim performansını optimize etti. Bu dönüşüm sayesinde enerji yönetimi süreci, reaktif bir yapıdan çıkarılarak tamamen veri temelli ve proaktif bir modele taşındı. Projenin çevresel etkilerinin yanı sıra, yıllık bazda yaklaşık 6,7 milyon TL tutarında bir finansal değer oluşturulduğu bildirildi. Referans Holding, kazandığı bu uluslararası ödülle birlikte sürdürülebilir enerji yönetimi ve çevre dostu üretim modellerini iş stratejilerinin merkezinde tutmaya devam edeceğini vurguladı.