Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmeye hız veren Elart Çeyiz, e-ticaret yatırımlarını artırarak satışlarının önemli bir bölümünü online kanallara taşıdı. Şirket, bu dönemde dijital platformları stratejik bir satış alanı olarak konumlandırdı. Bugün markanın cirosunun yüzde 60-70’lik kısmı e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor. Elart, yurt dışında Avrupa ve Amerika’da kurduğu şirket ve depo yapılanmalarıyla uluslararası pazarlarda da aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ürün gamında çeyiz paketleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, battaniyeler, havlu setleri ve ev dekorasyon ürünleri yer alan marka, her yıl yenilenen koleksiyonlarıyla trendleri yakından takip ediyor. Geleneksel çeyiz kültürünü modern tasarım anlayışıyla bir araya getiren Elart, farklı yaşam tarzlarına hitap eden ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 270’in üzerinde bayisi bulunan Elart Çeyiz, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte bayi ağını da dijital çözümlerle destekliyor. Operasyonel süreçlerin daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yürüten marka, hem fiziki hem de dijital satış kanallarını birlikte güçlendirmeyi hedefliyor.

Refik Ceylan: Dijitalleşme kaçınılmaz bir dönüşüm

Elart Çeyiz Yönetim Kurulu Başkanı Refik Ceylan, markanın büyüme yolculuğunu değerlendirirken, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Ceylan, “E-ticaret bugün bizim için sadece bir satış kanalı değil, markamızın ana taşıyıcı gücü konumunda. Bu alandaki yatırımlarımızı artırarak hem yurt içinde hem de yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Ceylan, 2027 yılına kadar merkezi bir lojistik ve e-ticaret operasyon merkezi kurmayı planladıklarını belirterek, sektörün daha sağlıklı büyümesi için kurumsallaşmanın ve iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Ceylan, “Ev tekstili ve çeyiz sektörü ciddi bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi için sektör içi birlikteliklerin artması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 25 yıldır istikrarlı şekilde büyüyen Elart Çeyiz, Bursa’dan başlayarak Türkiye genelinde güçlü bir marka kimliği oluştururken, uluslararası pazarlarda da ev tekstili alanında global oyuncular arasında yer alma yolunda ilerliyor.