Mevcut başkan Arif Tak'ın 50 yılı aşkın süredir oturduğu başkanlık koltuğunu seçimi kazanarak devralan yeni Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Yasak, "Meslektaşlarımız değişim çağrımıza destek oldu ve seçimi kazandık. Kazanan oda üyelerimiz ve Bursa oldu. Arif başkana verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Ben ve ekibim Bursa Lokantacılar Odası'nı aktif, üyeleri ve Bursalıların yararına çalışan bir seviyeye getireceğiz. Üyelerimizin sıkıntılarını çözmek için kollarımızı sıvadık. Sorunları biliyoruz beklentileri biliyoruz hızla inisiyatif alacağız' dedi.