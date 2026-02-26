Garanti BBVA ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) işbirliğiyle hayata geçirilen "BESOB Kart" tanıtıldı. Bursa'da gerçekleştirilen toplantıda tanıtılan BESOB Kart'ın BESOB'a bağlı iş yeri sahipleri ile sanatkarların bankacılık ihtiyaçlarını kolaylaştırması planlanıyor. Garanti BBVA Kamu ve Pazar Ortaklıkları Direktörü Nalan Kırkaç Çalışkan, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 90 bin kayıtlı üyesiyle Türkiye'nin en büyük esnaf birliklerinden biri olan BESOB'u bir araya getiren kıymetli bir adım attıklarını söyledi. Çalışkan, bu işbirliği kapsamında hayata geçirilen proje sayesinde esnafın günlük hayatına çok net ve somut bir katkı sunacaklarını ifade ederek, Bursa'da esnaf odalarına kayıtlı yaklaşık 90 bin iş yerinin üyelik aidatlarının banka tarafından karşılanabilmesini mümkün kılan bir program başlattıklarını aktardı.

BESOB Bonus Business Kart sahibi olan iş yeri sahiplerinin, kart kullandıkları yıl içerisindeki üyelik aidatlarını bonus puanı olarak kartlarına yüklü şekilde alabileceklerini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu puanlar doğrudan üyelik aidatlarının ödemesinde kullanılabilecek. Yani iş yeri sahipleri için ek bir işlem yükü, karmaşık bir süreç yok. Tam tersine basit, anlaşılır ve gerçekten fayda sağlayan yöntem söz konusu. İş yerleri Bonus Business dünyasının sunduğu taksit imkanlarından, bonus kampanyalarından, işlerini kolaylaştıran bankacılık ürünlerinden 2 yıl boyunca avantajlı şekilde yararlanmaya devam edecekler. Ayrıca BESOB himayesinde yapılan anlaşmalar sayesinde BESOB üyesi iş yerlerinden indirimli alışveriş imkanlarına erişebiliyor olacaklar."

Bu ölçekte bir esnaf iş birliğini ilk kez hayata geçirdiklerinin altını çizen Çalışkan, doğru iş ortağıyla, doğru ihtiyaçtan yola çıkıldığında, bankacılığın çok daha anlamlı bir yere oturduğunu aktardı. Çalışkan, Garanti BBVA'nın bugün yaklaşık 4,5 trilyon lira aktif büyüklüğü ve 800'e yakın şubesiyle Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim için büyüklüğü sadece rakamlardan ibaret değil. Bizim için asıl mesele, bu gücü kime ve nasıl kullandığımız. İş yerlerinin hayatını kolaylaştırıyorsak, işlerini sürdürülebilir kılıyorsak, günlük yüklerini biraz olsun hafifletiyorsak, işte o zaman yaptığımız iş anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı. Garanti BBVA Marmara Bölge Müdürü Deniz Başıbüyük de Garanti BBVA'yı, "KOBİ'lerin bankası" olarak tanımladıklarını söyledi.

Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,7'sinin KOBİ'lerden oluştuğunu belirten Başıbüyük, "İstihdamın yüzde 77'sini bu işletmelerimiz sağlıyor, yani esnaf ve KOBİ güçlü değilse ekonomi güçlü olamıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Garanti BBVA olarak KOBİ'lerle ilişkilerimizi kısa vadeli işlemler üzerinden değil, uzun soluklu yol arkadaşlığı üzerinden kuruyoruz." diye konuştu. Başıbüyük, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise birliğin 3,5 yıldır bu proje için çalıştığını söyledi. Farklı bankalardan sonuç alamadıklarını ancak Garanti BBVA ekibinin projeyi sahiplendiğini belirten Bilgit, "Şimdi Garanti Bankası ile beraber 'BESOB kart' ile karşınızdayız. Bu kartla hem indirim anlaşması yaptığımız kurumlarda üye belgesi sorununu ortadan kaldırmış olacağız, hem de bankamız Bursa esnafına özel paket hazırlayacak. En güzeli de kart sahibi adına yıllık aidatını, üyesi olduğu odaya bedava yatıracak." dedi.

Bilgit, birlikteki her odanın ve genel sekreterlerinin bu karta sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hepimizin projesi, sizler sahip çıkarsanız, odalarınız da üyeleriniz de fayda görecek." ifadesini kullandı.