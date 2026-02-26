Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ARSİYAD) düzenlediği “Kahve Sohbetleri” toplantısının ikincisine, Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Patent Vekili Erdem Kaya konuk oldu. Etkinliğin açılışında konuşan ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, başarılı girişimcilik örneklerinden yola çıkarak, girişimciliğin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu kapsamda Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya’yı ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Acar, “Etkinliğimizin her birimize yeni bakış açıları kazandırmasını dilerim. Buluşmamıza katkı sağlayan sponsorlarımız Durkim Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sinan Duran ve Dijital Roket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özer’e teşekkür ediyorum. Yine etkinliğimizi düzenleyen Eğitim Komisyonumuza da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Katılımcılara keyifli ve verimli bir sohbet diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından, ARSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özer’in moderatörlüğünde, Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya’nın konuk olduğu sohbet programına geçildi.

Patent ve girişimcilik kalkınmanın teminatı

Patent ve girişimcilik konusundaki deneyimlerini paylaşan Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, buluşların hayatı kolaylaştırmakla kalmayıp, ülkelerin öncü ekonomiler arasına girmesinde ve toplumsal refahın artmasında önemli payı bulunduğunu vurguladı.