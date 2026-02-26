BEKSİAD, sektöre ve sektörlerinin Bursa’daki kalbi olan Vişne Caddesi’nin geleceğine katkı sunan çalışmalarının yanı sıra sosyal ve yardım projeleri ile de kamuoyunun takdirini alıyor. Son olarak BEKSİAD üyeleri ve Vişne Caddesi’nde hizmet veren iş insanlarının destekleri ile oluşturulan bir TIR dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Çocuk kıyafetleri çoğunlukta olmak üzere kıyafet, kışlık malzemeler ve temel sağlık ürünlerinden oluşan malzemeler, yaklaşan ramazan ayı öncesinde Gazze halkına bir nebze de olsa destek ve umut olacak.

Yardım ‘TIR’I BEKSİAD dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı. Program öncesinde konuşan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, organizasyonlarına destek veren üyelerine ve bölge esnafına teşekkür ederek, ramazan sevincini bir nebze de olsa Gazze halkına yaşatabilmeyi amaçladıklarını söyledi. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da ramazan öncesinde Bursa’dan 10 TIR yardım malzemesinin Gazze’ye gönderileceğini belirterek, bu anlamlı organizasyona destek veren BEKSİAD yönetimine ve bölge esnafına teşekkür etti.