T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Küme Destek Programı kapsamında desteklenen, Bursa Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen “Bursa OSB Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Kümelenmesi Gelecek Buluşmaları Programı”, kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Otomotiv ve akıllı ulaşımda güç birliği

Açılış konuşmasını yapan Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenen ve Bursa OSB koordinasyonunda yürütülen Bursa OSB Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Kümelenmesi’nin, Türkiye’nin mobilite sektöründeki dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen stratejik bir iş birliği platformu olduğunu vurguladı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan projeye; Türkiye genelinde yalnızca 19 kümelenmenin destek almaya hak kazandığını belirten Yıldırım, Bursa OSB’nin bu prestijli programda yer alan tek organize sanayi bölgesi olmasının; Bölgenin yüksek üretim kapasitesi, güçlü mühendislik altyapısı, ihracat kabiliyeti ve kurumsallaşmış iş birliği kültürünün somut bir göstergesi olduğunu, Bursa OSB’nin otomotiv ve mobilite alanındaki köklü sanayi birikimi, Türkiye’nin dönüşüm sürecinde stratejik bir kaldıraç görevi üstlenebileceğini ifade etti.

Tek vizyon: Akıllı ve sürdürülebilir mobilite

Bursa OSB Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Kümelenme yapısının 7 üye kurum ve 47 firmadan oluşan toplam 54 paydaşı bir araya getirdiğini belirten Yıldırım, oluşturulan bu güçlü ekosistemle; Entegre ve akıllı çözümlerle daha verimli ve güvenli ulaşım sistemleri, çevre dostu uygulamalarla sürdürülebilir hareketlilik, karbon nötrlülük ve çevre odaklı teknolojilerle yeşil dönüşüm, sayısal dönüşüm odaklı yenilikçi mobilite çözümleri, otonom araçlar ve geleceğin ulaşım teknolojileri alanında ileri mobilite uygulamaları geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

5 yıllık yol haritasıyla küresel rekabete güçlü giriş

Beş yıllık stratejik yol haritasının kararlılıkla uygulamaya alınacağını belirten Yıldırım, süreç boyunca ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirileceğini, stratejik ortaklıklarla küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılacağını ve yeni teknolojilerin pilot uygulamalar ile test altyapıları üzerinden sahaya taşınacağını söyledi.

Etki odaklı tanıtım faaliyetleri ve güçlü iletişim stratejileriyle Bursa OSB akıllı Ulaşım ve Hareketlilik kümelenmesi projesinin marka değerinin yükseltileceğini vurgulayan Yıldırım, dönüşümün ancak ortak akıl ve güçlü iş birliği ile mümkün olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu girişim yalnızca bir proje değildir. Bursa’nın üretim gücünü, mühendislik altyapısını ve yenilikçi vizyonunu mobilite alanında stratejik avantaja dönüştüren; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vizyoner destekleriyle güç kazanmış, uzun vadeli bir kalkınma hamlesidir. Türkiye’de bu programda yer alan tek OSB olarak sorumluluğumuzun farkındayız.”

İlk yıl faaliyetleri paylaşıldı

Program kapsamında Strateji Danışmanı Ekin Taşkın, ilk yıl faaliyet planına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Gelecek için finansman teması ile HorizonEurope programı kapsamında mobilite alanındaki proje bazlı finansman kaynaklarının değerlendirildiği toplantıda projenin uluslararası fonlara erişim komitesinin temelleri atıldı.

Toplantı, sektör temsilcileri arasında potansiyel iş birliklerinin kapısını aralayan güçlü temaslar, ortak proje fikirleri ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.