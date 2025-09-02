Aysu ve Orhan Seyfi Özmen’in oğlu Yusuf Emir Özmen ile Elif ve Fatih Erol’un kızı Beyzanur Demirci’nin nikâhını, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir kıydı. Nikâh töreninde damadın şahitliğini, iş dünyasının önemli temsilcilerinden Beyçelik Holding Kurucusu Faik Çelik ile Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu üstlenirken; gelinin şahitliğini dayısı İsmail Turan yaptı.

Törende konuşan Faik Çelik, “Gençlerimizin böylesine anlamlı bir yola çıkışına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yusuf Emir ve Beyzanur’a ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı. Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu ise, “Ailelerimizi bir araya getiren bu özel günde, genç çiftin birlikteliğine tanıklık etmek bizler için onur oldu. Kendilerine sevgi ve saygı dolu uzun bir hayat diliyorum” sözleriyle mutluluk dileklerini paylaştı.

Düğün, aile büyüklerinin yanı sıra iş dünyasından değerli katılımcıların da yer aldığı seçkin davetliler eşliğinde kutlandı.