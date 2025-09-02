Sektörünün güçlü oyuncularından EPSA Yalıtım, inovatif yapı kimyasalları ürün gruplarıyla Türkiye genelinde ve uluslararası pazarlarda hızla büyüyen projelerde yer almaya devam ediyor. Yapı kimyasalları sektöründeki güçlü konumunu yeni nesil ürün gamıyla pekiştiren EPSA Yalıtım; su yalıtımından ısı yalıtımına, seramik yapıştırıcılardan epoksi ve poliüretan kaplamalara kadar sunduğu çözümlerle sektöre hız, güven ve verimlilik kazandırıyor.

Yapıların temelini daha sağlam atmak, sürdürülebilirliği desteklemek ve çevre dostu çözümler sunmak amacıyla yola çıktıklarını hatırlatan EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, sektörün tüm teknik ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş ürünler üreterek inşaat sektörünü daha dayanıklı ve estetik yapılarla buluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Özdemir “Şantiyelerde zaman tasarrufu sağlayan, ustanın da mühendisin de işini zorlaştırmadan kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. EPSA olarak markalarımızdan Quadroflex, özellikle su yalıtım sistemlerinde vazgeçilmez kaliteye sahip bir ürün grubumuz. Konutlarda nem, su ve rutubet sorunlarını ortadan kaldırarak uzun vadeli güvenli yaşam alanları oluşturuyor. Budafix markamızla pazarda yer alan yapıştırıcı ve derz dolgular da uygulama kolaylığı ve yüksek yapışma gücüyle hız kazandırıyor, uzun ömürlü estetik yüzeyler sunuyor” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı yaşam alanları kazandırdık”

Müteahhitlere şantiyelerde hız ve maliyet avantajı sağlarken, son kullanıcıya enerji verimliliği, uzun ömürlü ve sağlıklı yaşam alanları kazandırdıklarını kaydeden EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir inşaat sektörüne yönelik şu değerlendirmeleri yaptı. “Türkiye konut sektörü, uzun süredir yüksek faizler, kredi kısıtları ve artan arsa maliyetleri nedeniyle daralma yaşarken; kredi imkânlarının açılması özellikle gençler ve yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratacaktır. Bu hareketlilik, şantiyelerde iş hızını artıracak, üretim zincirine doğrudan yansıyacaktır. Biz EPSA olarak bu sürece hazırız.”