Orange City Balat’ta gerçekleşen açılış törenine; Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo’su Emir Murat Özdilek, üst yönetim ekibi, yöneticileri ve misafirleri katılım sağladı.

Protokol konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Emir Murat Özdilek, “Özdilek olarak bugüne kadar hep ‘Müşteri varsa biz varız.’ felsefesiyle hareket ettik. Kazancımızı işimize yatırdık, kaliteye ve niteliğe çok önem verdik. Bundan sonra da bu minvalde hareket ederek Özdilek’in sahip olduğu değerleri, yenilikçi bakış açılarıyla buluşturarak Türk toplumuna katma değerli daha fazla seçenek sunacağız. Çünkü Türkiye en iyilere layıktır.” dedi.

Kurdele kesiminin ardından yeni açılan market, restoran ve mağazalar gezilerek Özdilek’in yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği konseptler incelendi. Ayrıca proje kapsamında; Özdilek Lokum, Flower Range Çiçek Mağazası, Safahat Döner ve FishGate Balıkçısı’nın da 29 Ekim’de açılmasıyla birlikte mimarisi, hizmet anlayışı ve lezzet seçenekleriyle bütüncül bir deneyim sunulacak.

Orange City Balat

Yüksek prestijli konut projesinin ötesinde yeni bir yaşam tarzı sunan Orange City Balat, 130 seçkin daireden oluşuyor. Her detayı özenle düşünülerek tasarlanan proje; merkezi bir konumda, keyifli bir yaşam alanı arayan tüm sakinlerinin hizmetindedir.

Özdilek Gusto Plus Market

Özdilek Gusto Plus Market, Özdilek’in benimsediği doğru fiyat politikasını sürdürürken zengin ithal ürün yelpazesi, özel lezzet seçenekleri, konforlu alışveriş ortamı ve seçkin mimarisiyle müşterilerine nezih bir alışveriş deneyimi sunmaktadır.

Vertice

Kadim Anadolu’nun topraklarından özenle seçilen ürünleri dünya mutfağının incelikleriyle harmanlayan Vertice, gastronomi deneyimini zirveye taşımayı hedeflemektedir. Özenle hazırlanan menüsü, sıcak ambiyansı ve üstün hizmetiyle Vertice, şehrin yeni lezzet noktası olacak.

Cottons & Clouds

Özdilek, ev tekstilindeki yeni markası Cottons & Clouds’un ikinci mağazasını Bursalılar için Orange City Balat’ta açtı. Zincirinin halkaları yakında çoğalacak olan Cottons & Clouds, zarif ev tekstili ve ev giyim ürünleriyle ihtiyacınız olan ayrıcalığı yaşamınıza taşıyacak.

Özdilek

Ev tekstilindeki kaliteli tasarımlarıyla yarım asrı aşkın süredir Türk insanının zihninde ve gönlünde yer etmiş olan Özdilek de elbette projede yer alıyor. Yeni mağaza konseptiyle yalnızca en kaliteli, en şık ev tekstili ürünlerini elde etmenizi değil, çok farklı bir mağaza deneyimini de tecrübe etmenizi sağlayacak.